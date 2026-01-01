Tworzenie na platformie ochrony prywatności Cloudflare

Uprość sposób tworzenia, wdrażania i dostarczania produktów zapewniających ochronę prywatności, nawiązując współpracę z Cloudflare

Aplikacje internetowe i reklamodawcy coraz częściej gromadzą dane umożliwiające identyfikację osoby, aby poprawiać doświadczenia cyfrowe. Używanie adresów IP jako identyfikatorów wzbudza jednak wątpliwości związane z kwestiami ochrony prywatności. Ujednolicona platforma Cloudflare daje programistom możliwość wbudowywania ochrony prywatności do architektury aplikacji, pomagając w zapewnianiu klientom większego poziomu ochrony, ograniczaniu ryzyka możliwych naruszeń i spełnianiu coraz surowszych wymagań prawnych.

Zalety współpracy z Cloudflare

Firma Cloudflare jest liderem w zakresie zapewniania prywatności w Internecie

Wiarygodność dzięki współpracy z liderami branży

Platforma ochrony prywatności Cloudflare jest wdrażana przez jedne z największych na świecie firm zajmujących się technologiami konsumenckimi.

Programowanie we współpracy z inżynierami z Cloudflare

Zespół inżynierów specjalizujących się w
ochronie prywatności w Cloudflare wnosi fachową wiedzę w zakresie kryptografii i standardów internetowych, dzięki czemu możesz skupić się na innowacjach produktowych, podczas gdy my zajmiemy się zapewnianiem zgodności z coraz bardziej złożonymi wymaganiami dotyczącymi prywatności.

Globalna skala z zachowaniem wydajności i niezawodności

Platforma ochrony prywatności Cloudflare znajduje się w rozproszonej infrastrukturze Cloudflare o zasięgu globalnym. Dzięki temu Twoi użytkownicy mogą cieszyć się szybkim, spójnym i bezpiecznym działaniem Twoich aplikacji, niezależnie od tego, w jaki sposób uzyskują do nich dostęp.

JAK TO DZIAŁA

Jak Cloudflare pomaga aplikacjom zapewniać ochronę prywatności

Główne przypadki zastosowania prywatności

Prywatne przeglądanie

Chroń adresy IP użytkowników i ich historie przeglądania przed usługami sieciowymi i właścicielami witryn, zapewniając prywatność korzystania z Internetu bez konfiguracji sieci VPN.

Tryb anonimowy w aplikacji

Zapewnij użytkownikom dodatkową ochronę i poczucie bezpieczeństwa podczas korzystania z wrażliwych treści, np. związanych ze zdrowiem, finansami czy interakcjami społecznymi.

Transparentność kluczy podczas komunikacji za pomocą wiadomości

Stosuj kompleksowe szyfrowanie i unikaj ryzyka ataków typu „on-path”, weryfikując integralność infrastruktury klucza publicznego.

Pomiar umożliwiający zachowanie prywatności

Innowacyjny protokół wdrażany między dwiema stronami, aby gromadzić dane w warstwie aplikacji do celów analizy, dzięki czemu żadna ze stron nie ma indywidualnego dostępu do tych danych.

Usługi SI w chmurze

Podczas obsługi żądań użytkowników za pomocą usług SI świadczonych przez podmioty zewnętrzne zastosuj dodatkową warstwę ochrony, która ukrywa źródło żądania, chroniąc je przed śledzeniem.

Tokeny dostępu prywatnego

Uwierzytelniaj ruch HTTP, aby unikać konieczności zbierania dodatkowych danych osobowych na poziomie urządzenia.

Platforma ochrony prywatności — studia przypadku

Inne powiązane produkty Cloudflare

Cloudflare pomaga w zapewnianiu użytkownikom większej prywatności w Internecie

1.1.1.1

Szybki i bezpłatny publiczny resolwer DNS, który nie sprzedaje ani nie udostępnia danych użytkowników.

WARP

Przesyła ruch internetowy z urządzeń do globalnej sieci Cloudflare bezpiecznie i z zachowaniem prywatności

Turnstile

Alternatywne rozwiązanie dla mechanizmów CAPTCHA, które weryfikuje rzeczywistych użytkowników bez gromadzenia czy udostępniania danych użytkowników

Test szybkości

Testy prędkości bez reklam i śledzenia, z minimalnych gromadzeniem danych i bez gromadzenia danych umożliwiających identyfikację osoby

Zasoby

Blog

Usługa zaprojektowana z myślą o prywatności: tworzenie z zastosowaniem platformy ochrony prywatności Cloudflare

Poznaj unikalne podejście Cloudflare do wspierania ochrony prywatności z poziomu sieci

Blog

Privacy Gateway: zachowujący prywatność serwer proxy oparty na standardach

Protokół OHTTP (Oblivious HTTP) maskuje źródło i miejsce docelowe wiadomości, aby pomóc aplikacjom w zapewnianiu jeszcze lepszej ochrony prywatności

Blog

Miej dane i je ukrywaj: wprowadzenie do prywatności zróżnicowanej

Gromadź i analizuj dane, chroniąc prywatność poszczególnych osób

Zadbaj z nami o lepszą ochronę prywatności w Internecie

