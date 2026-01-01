Tworzenie na platformie ochrony prywatności Cloudflare
Uprość sposób tworzenia, wdrażania i dostarczania produktów zapewniających ochronę prywatności, nawiązując współpracę z Cloudflare
Aplikacje internetowe i reklamodawcy coraz częściej gromadzą dane umożliwiające identyfikację osoby, aby poprawiać doświadczenia cyfrowe. Używanie adresów IP jako identyfikatorów wzbudza jednak wątpliwości związane z kwestiami ochrony prywatności. Ujednolicona platforma Cloudflare daje programistom możliwość wbudowywania ochrony prywatności do architektury aplikacji, pomagając w zapewnianiu klientom większego poziomu ochrony, ograniczaniu ryzyka możliwych naruszeń i spełnianiu coraz surowszych wymagań prawnych.
Zalety współpracy z Cloudflare
Firma Cloudflare jest liderem w zakresie zapewniania prywatności w Internecie
Wiarygodność dzięki współpracy z liderami branży
Platforma ochrony prywatności Cloudflare jest wdrażana przez jedne z największych na świecie firm zajmujących się technologiami konsumenckimi.
Programowanie we współpracy z inżynierami z Cloudflare
Zespół inżynierów specjalizujących się w
ochronie prywatności w Cloudflare wnosi fachową wiedzę w zakresie kryptografii i standardów internetowych, dzięki czemu możesz skupić się na innowacjach produktowych, podczas gdy my zajmiemy się zapewnianiem zgodności z coraz bardziej złożonymi wymaganiami dotyczącymi prywatności.
Globalna skala z zachowaniem wydajności i niezawodności
Platforma ochrony prywatności Cloudflare znajduje się w rozproszonej infrastrukturze Cloudflare o zasięgu globalnym. Dzięki temu Twoi użytkownicy mogą cieszyć się szybkim, spójnym i bezpiecznym działaniem Twoich aplikacji, niezależnie od tego, w jaki sposób uzyskują do nich dostęp.
JAK TO DZIAŁA
Jak Cloudflare pomaga aplikacjom zapewniać ochronę prywatności
Serwery proxy zapewniające prywatność
Weryfikacja przez podmioty zewnętrzne
Agregacja i analizy
Główne przypadki zastosowania prywatności
Prywatne przeglądanie
Chroń adresy IP użytkowników i ich historie przeglądania przed usługami sieciowymi i właścicielami witryn, zapewniając prywatność korzystania z Internetu bez konfiguracji sieci VPN.
Tryb anonimowy w aplikacji
Zapewnij użytkownikom dodatkową ochronę i poczucie bezpieczeństwa podczas korzystania z wrażliwych treści, np. związanych ze zdrowiem, finansami czy interakcjami społecznymi.
Transparentność kluczy podczas komunikacji za pomocą wiadomości
Stosuj kompleksowe szyfrowanie i unikaj ryzyka ataków typu „on-path”, weryfikując integralność infrastruktury klucza publicznego.
Pomiar umożliwiający zachowanie prywatności
Innowacyjny protokół wdrażany między dwiema stronami, aby gromadzić dane w warstwie aplikacji do celów analizy, dzięki czemu żadna ze stron nie ma indywidualnego dostępu do tych danych.
Usługi SI w chmurze
Podczas obsługi żądań użytkowników za pomocą usług SI świadczonych przez podmioty zewnętrzne zastosuj dodatkową warstwę ochrony, która ukrywa źródło żądania, chroniąc je przed śledzeniem.
Tokeny dostępu prywatnego
Uwierzytelniaj ruch HTTP, aby unikać konieczności zbierania dodatkowych danych osobowych na poziomie urządzenia.
Platforma ochrony prywatności — studia przypadku
Inne powiązane produkty Cloudflare
Cloudflare pomaga w zapewnianiu użytkownikom większej prywatności w Internecie
1.1.1.1
Szybki i bezpłatny publiczny resolwer DNS, który nie sprzedaje ani nie udostępnia danych użytkowników.
WARP
Przesyła ruch internetowy z urządzeń do globalnej sieci Cloudflare bezpiecznie i z zachowaniem prywatności
Turnstile
Alternatywne rozwiązanie dla mechanizmów CAPTCHA, które weryfikuje rzeczywistych użytkowników bez gromadzenia czy udostępniania danych użytkowników
Test szybkości
Testy prędkości bez reklam i śledzenia, z minimalnych gromadzeniem danych i bez gromadzenia danych umożliwiających identyfikację osoby
Zasoby
Blog
Usługa zaprojektowana z myślą o prywatności: tworzenie z zastosowaniem platformy ochrony prywatności Cloudflare
Poznaj unikalne podejście Cloudflare do wspierania ochrony prywatności z poziomu sieci
Blog
Privacy Gateway: zachowujący prywatność serwer proxy oparty na standardach
Protokół OHTTP (Oblivious HTTP) maskuje źródło i miejsce docelowe wiadomości, aby pomóc aplikacjom w zapewnianiu jeszcze lepszej ochrony prywatności
Blog
Miej dane i je ukrywaj: wprowadzenie do prywatności zróżnicowanej
Gromadź i analizuj dane, chroniąc prywatność poszczególnych osób