Cloudflare의 개인정보 보호 플랫폼으로 구축하기
Cloudflare와의 파트너십을 통해 개인정보 보호 제품을 구축, 배포, 제공하는 방식을 간소화하세요
웹 애플리케이션과 광고주는 점점 더 개인 식별 정보(PII)를 더 많이 수집하여 디지털 경험을 개선하고 있습니다. 그러나 IP 주소를 식별자로 사용함에 따라 개인정보 보호 우려가 제기됩니다. Cloudflare의 통합 플랫폼은 개발자가 애플리케이션 아키텍처에 개인정보 보호 기능을 구축할 수 있도록 지원하며, 소비자 신뢰를 높이고, 잠재적 침해의 위험을 줄이며, 더 엄격해진 글로벌 규정을 준수할 수 있도록 지원합니다.
Cloudflare와의 파트너십의 이점
Cloudflare는 인터넷 개인정보 보호 분야의 리더입니다
업계 리더와의 협력으로 제공하는 신뢰성
Cloudflare의 개인정보 보호 플랫폼은 세계 최대 규모의 소비자 기술 기업들이 구현하고 있습니다.
Cloudflare 엔지니어링과의 공동 개발
Cloudflare의 개인정보 보호 엔지니어링 팀은 암호화 및 인터넷 표준에 대한 심층적인 전문 지식을 제공하여, 귀사가 제품 혁신에 집중하는 동안 Cloudflare에서는 진화하는 개인정보 보호 요구사항의 복잡성을 처리합니다.
성능과 안정성을 갖춘 글로벌 확장
Cloudflare의 개인정보 보호 플랫폼은 글로벌 커버리지를 제공하는 Cloudflare의 분산 인프라에 배포되어 있습니다. 사용자는 애플리케이션에 접근하는 방식과 관계없이 빠르고 일관되며 안전한 경험을 누릴 수 있습니다.
작동 방식
Cloudflare에서 애플리케이션의 개인정보 보호를 지원하는 방법
개인정보 보호 프록시
타사 검증
집계 및 분석
주요 개인정보 보호 사용 사례
개인정보 보호 브라우징
사용자의 IP 주소와 브라우징 활동을 네트워크 서비스 및 웹 사이트 소유자로부터 보호하여 VPN 설정 없이도 사적인 인터넷 환경을 제공합니다.
인앱 익명 모드
건강, 재정, 사회적 상호작용 등 중요한 개인 콘텐츠와 관련된 경우 사용자에게 추가적인 보호와 신뢰를 제공합니다.
메시징의 키 투명성
엔드투엔드 암호화를 수행하고 공개 키 인프라의 무결성을 검증하여 경로상 공격의 위험을 방지합니다.
개인정보 보호 측정
분석을 위한 애플리케이션 계층에서 데이터를 수집하기 위해 두 당사자 간에 구현되는 혁신적인 프로토콜로, 어느 한쪽도 개별적으로 데이터에 접근할 수 없습니다.
AI 클라우드 서비스
타사 AI 서비스로 사용자 요청을 처리할 때, 요청 출처를 숨기는 추가 보호 계층을 제공하여 추적을 방지합니다.
프라이빗 액세스 토큰
장치 수준에서 추가적인 개인 정보를 수집할 필요 없이 HTTP 트래픽을 인증합니다.
개인정보 보호 플랫폼 사례 연구
Cloudflare의 기타 관련 제품
Cloudflare에서는 소비자를 위해 더욱 프라이빗한 인터넷 환경을 지원합니다
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