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Cloudflare의 개인정보 보호 플랫폼으로 구축하기

Cloudflare와의 파트너십을 통해 개인정보 보호 제품을 구축, 배포, 제공하는 방식을 간소화하세요

웹 애플리케이션과 광고주는 점점 더 개인 식별 정보(PII)를 더 많이 수집하여 디지털 경험을 개선하고 있습니다. 그러나 IP 주소를 식별자로 사용함에 따라 개인정보 보호 우려가 제기됩니다. Cloudflare의 통합 플랫폼은 개발자가 애플리케이션 아키텍처에 개인정보 보호 기능을 구축할 수 있도록 지원하며, 소비자 신뢰를 높이고, 잠재적 침해의 위험을 줄이며, 더 엄격해진 글로벌 규정을 준수할 수 있도록 지원합니다.

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개인정보 보호 플랫폼 일러스트레이션

Cloudflare와의 파트너십의 이점

Cloudflare는 인터넷 개인정보 보호 분야의 리더입니다

아이콘 타일 분석 데이터
업계 리더와의 협력으로 제공하는 신뢰성

Cloudflare의 개인정보 보호 플랫폼은 세계 최대 규모의 소비자 기술 기업들이 구현하고 있습니다.

ABM - Woolworths - 데이터를 기반으로 안전한 혁신 추진 - 카드 3 - 아이콘
Cloudflare 엔지니어링과의 공동 개발

Cloudflare의 개인정보 보호 엔지니어링 팀은 암호화 및 인터넷 표준에 대한 심층적인 전문 지식을 제공하여, 귀사가 제품 혁신에 집중하는 동안 Cloudflare에서는 진화하는 개인정보 보호 요구사항의 복잡성을 처리합니다.

ABM - Stryker - Cloudflare로 AI 이니셔티브 보호 - 아이콘 6개 - 카드 1 - 아이콘
성능과 안정성을 갖춘 글로벌 확장

Cloudflare의 개인정보 보호 플랫폼은 글로벌 커버리지를 제공하는 Cloudflare의 분산 인프라에 배포되어 있습니다. 사용자는 애플리케이션에 접근하는 방식과 관계없이 빠르고 일관되며 안전한 경험을 누릴 수 있습니다.

작동 방식

Cloudflare에서 애플리케이션의 개인정보 보호를 지원하는 방법

주요 개인정보 보호 사용 사례

트래픽 합법 브라우저 타일 - 아이콘
개인정보 보호 브라우징

사용자의 IP 주소와 브라우징 활동을 네트워크 서비스 및 웹 사이트 소유자로부터 보호하여 VPN 설정 없이도 사적인 인터넷 환경을 제공합니다.

정사각형 아이콘 - Multi-user-outline
인앱 익명 모드

건강, 재정, 사회적 상호작용 등 중요한 개인 콘텐츠와 관련된 경우 사용자에게 추가적인 보호와 신뢰를 제공합니다.

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메시징의 키 투명성

엔드투엔드 암호화를 수행하고 공개 키 인프라의 무결성을 검증하여 경로상 공격의 위험을 방지합니다.

지문 인식 아이콘
개인정보 보호 측정

분석을 위한 애플리케이션 계층에서 데이터를 수집하기 위해 두 당사자 간에 구현되는 혁신적인 프로토콜로, 어느 한쪽도 개별적으로 데이터에 접근할 수 없습니다.

ABM - Woolworths - 민첩성을 위한 클라우드 아키텍처 최신화 - 카드 2 - 아이콘
AI 클라우드 서비스

타사 AI 서비스로 사용자 요청을 처리할 때, 요청 출처를 숨기는 추가 보호 계층을 제공하여 추적을 방지합니다.

코드 - 타일
프라이빗 액세스 토큰

장치 수준에서 추가적인 개인 정보를 수집할 필요 없이 HTTP 트래픽을 인증합니다.

개인정보 보호 플랫폼 사례 연구

Cloudflare의 기타 관련 제품

Cloudflare에서는 소비자를 위해 더욱 프라이빗한 인터넷 환경을 지원합니다

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1.1.1.1

사용자 데이터를 판매하거나 공유하지 않는 빠른 무료 공용 DNS 확인자.

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WARP

장치에서 Cloudflare의 전역 네트워크로 인터넷 트래픽을 안전하게 비공개로 라우팅합니다

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Captcha 아이콘
Turnstile

사용자 데이터를 수집하거나 공유하지 않고 실제 사용자를 검증하는 캡차 대안

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번개 아이콘
속도 테스트

데이터를 최소한으로 수집하고 PII를 사용하지 않는 광고 및 추적 없는 속도 테스트

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리소스

인사이트 - 썸네일 2

블로그

프라이버시 중심 설계: Cloudflare의 개인보호 보호 플랫폼으로 구축하기

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썸네일 - 보고서 - 템플릿 1 그래프

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Privacy Gateway: 표준에 구축된 개인정보 보호 프록시

메시지의 출처와 목적지를 난독 처리하여 애플리케이션이 강력한 개인정보 보호 기능을 제공할 수 있도록 지원하는 Oblivious HTTP

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개인정보 차등 보호 소개: 데이터를 보유하면서도 숨길 수 있습니다

개인정보를 보호하면서 데이터를 수집하고 분석하세요

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보안 실드 보호 아이콘

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