웹 애플리케이션과 광고주는 점점 더 개인 식별 정보(PII)를 더 많이 수집하여 디지털 경험을 개선하고 있습니다. 그러나 IP 주소를 식별자로 사용함에 따라 개인정보 보호 우려가 제기됩니다. Cloudflare의 통합 플랫폼은 개발자가 애플리케이션 아키텍처에 개인정보 보호 기능을 구축할 수 있도록 지원하며, 소비자 신뢰를 높이고, 잠재적 침해의 위험을 줄이며, 더 엄격해진 글로벌 규정을 준수할 수 있도록 지원합니다.