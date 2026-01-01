Las aplicaciones web y los anunciantes recopilan cada vez más información de identificación personal para mejorar la experiencia digital. Sin embargo, la utilización de direcciones IP como identificador genera preocupaciones acerca de la privacidad. Con la plataforma unificada de Cloudflare, los desarrolladores pueden integrar la privacidad en la arquitectura de las aplicaciones. Esto mejora la confianza de los consumidores, reduce el riesgo frente a posibles fugas y cumple normativas globales más estrictas.