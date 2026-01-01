Webアプリケーションや広告主が、デジタル体験向上のために個人を特定できる情報（PII）を収集することが増えています。しかし、IPアドレスを識別子として使うことにはプライバシー侵害の懸念があります。Cloudflareの統合プラットフォームを使えば、開発者はアプリケーションアーキテクチャにプライバシー保護を組み込むことができます。そうすることで、消費者の信頼が高まり、侵害リスクが低減され、厳格化する世界的規制の要件にも適合しやすくなります。