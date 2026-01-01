Cloudflareのプライバシープラットフォームで構築
Cloudflareで、プライバシー保護を組み込んだ製品の構築、デプロイ、配信を合理化
Webアプリケーションや広告主が、デジタル体験向上のために個人を特定できる情報（PII）を収集することが増えています。しかし、IPアドレスを識別子として使うことにはプライバシー侵害の懸念があります。Cloudflareの統合プラットフォームを使えば、開発者はアプリケーションアーキテクチャにプライバシー保護を組み込むことができます。そうすることで、消費者の信頼が高まり、侵害リスクが低減され、厳格化する世界的規制の要件にも適合しやすくなります。
Cloudflareとパートナーを組むメリット
Cloudflareはインターネット上のプライバシー保護の最先端
業界リーダーでの実績が示す信頼性
Cloudflareのプライバシープラットフォームは、世界最大級の消費者技術企業のいくつかで実装されています。
Cloudflareのエンジニアリング部門と共同開発
Cloudflareのプライバシーエンジニアリングチームが、暗号学とインターネット標準の深い専門知識を活かして支援します。お客様は、複雑化するプライバシー保護義務の遵守は当社に任せ、製品のイノベーションに集中できます。
グローバルなスケーラビリティ、優れたパフォーマンス、高い信頼性
Cloudflareのプライバシープラットフォームは、グローバルなカバレッジを誇る当社の分散型インフラストラクチャ上にデプロイされています。お客様のアプリケーションにアクセスするユーザーは、その手段にかかわらず、高速で一貫性のあるセキュアな体験を楽しめます。
仕組み
Cloudflareがアプリケーションのプライバシー保護に役立つ仕組み
プライバシープロキシ
第三者検証
集約と分析
プライバシー保護のトップ導入事例
プライベートなブラウジング
ユーザーのIPアドレスやブラウジング活動をネットワークサービスやWebサイト所有者から保護し、VPNをセットアップしなくてもプライベートなインターネット体験ができるようにします。
アプリ内匿名モード
健康、財務、社会的交流など機密性の高い個人的コンテンツが関わる時に、ユーザーに追加的保護を提供し、安心感を高めます。
メッセージングにおけるキーの透明性
パブリックキーインフラの完全性を検証することにより、エンドツーエンドの暗号化を保証し、オンパス（On-Path）攻撃のリスクを開始します。
プライバシー保護策
当事2者に革新的プロトコルを実装し、分析用データをアプリケーション層で収集することにより、どちらも個々のデータにアクセスできないようにします。
AIクラウドサービス
第三者AIサービスでユーザーのリクエストを送信する際に、リクエストの送信元を秘匿してトラッキングから保護する追加の保護層を提供します。
プライベートアクセストークン
HTTPトラフィックを認証して、デバイスレベルで追加的個人情報を収集しなくていいようにします。