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Cloudflareのプライバシープラットフォームで構築

Cloudflareで、プライバシー保護を組み込んだ製品の構築、デプロイ、配信を合理化

Webアプリケーションや広告主が、デジタル体験向上のために個人を特定できる情報（PII）を収集することが増えています。しかし、IPアドレスを識別子として使うことにはプライバシー侵害の懸念があります。Cloudflareの統合プラットフォームを使えば、開発者はアプリケーションアーキテクチャにプライバシー保護を組み込むことができます。そうすることで、消費者の信頼が高まり、侵害リスクが低減され、厳格化する世界的規制の要件にも適合しやすくなります。

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プライバシープラットフォームのイラスト

Cloudflareとパートナーを組むメリット

Cloudflareはインターネット上のプライバシー保護の最先端

アイコンタイルの分析データ
業界リーダーでの実績が示す信頼性

Cloudflareのプライバシープラットフォームは、世界最大級の消費者技術企業のいくつかで実装されています。

ABM - Woolworths - データを活用したセキュアなイノベーションを推進 - カード2 - アイコン
Cloudflareのエンジニアリング部門と共同開発

Cloudflareのプライバシーエンジニアリングチームが、暗号学とインターネット標準の深い専門知識を活かして支援します。お客様は、複雑化するプライバシー保護義務の遵守は当社に任せ、製品のイノベーションに集中できます。

ABM - Stryker - CloudflareでAIイニシアチブを保護 - 6つのアイコン - カード1 - アイコン
グローバルなスケーラビリティ、優れたパフォーマンス、高い信頼性

Cloudflareのプライバシープラットフォームは、グローバルなカバレッジを誇る当社の分散型インフラストラクチャ上にデプロイされています。お客様のアプリケーションにアクセスするユーザーは、その手段にかかわらず、高速で一貫性のあるセキュアな体験を楽しめます。

仕組み

Cloudflareがアプリケーションのプライバシー保護に役立つ仕組み

プライバシー保護のトップ導入事例

トラフィックレジット・ブラウザタイル - アイコン
プライベートなブラウジング

ユーザーのIPアドレスやブラウジング活動をネットワークサービスやWebサイト所有者から保護し、VPNをセットアップしなくてもプライベートなインターネット体験ができるようにします。

角形アイコン - マルチユーザーアウトライン
アプリ内匿名モード

健康、財務、社会的交流など機密性の高い個人的コンテンツが関わる時に、ユーザーに追加的保護を提供し、安心感を高めます。

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メッセージングにおけるキーの透明性

パブリックキーインフラの完全性を検証することにより、エンドツーエンドの暗号化を保証し、オンパス（On-Path）攻撃のリスクを開始します。

フィンガープリントアイコン
プライバシー保護策

当事2者に革新的プロトコルを実装し、分析用データをアプリケーション層で収集することにより、どちらも個々のデータにアクセスできないようにします。

ABM - Woolworths - 俊敏性を実現するモダナイゼーションクラウドアーキテクチャ - カード2 - アイコン
AIクラウドサービス

第三者AIサービスでユーザーのリクエストを送信する際に、リクエストの送信元を秘匿してトラッキングから保護する追加の保護層を提供します。

コード・タイル
プライベートアクセストークン

HTTPトラフィックを認証して、デバイスレベルで追加的個人情報を収集しなくていいようにします。

プライバシープラットフォームの導入事例

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Cloudflareは、インターネットでの消費者プライバシー保護の強化を支援

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リソース

インサイト - サムネイル2

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プライベートバイデザイン：Cloudflareのプライバシープラットフォームで構築

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