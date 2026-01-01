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Desarrolla con la plataforma de privacidad de Cloudflare

Asóciate con Cloudflare y simplifica el desarrollo, la implementación y la distribución de productos que garantizan la privacidad

Las aplicaciones web y los anunciantes recopilan cada vez más información de identificación personal para mejorar la experiencia digital. Sin embargo, la utilización de direcciones IP como identificador genera preocupaciones con respecto a la privacidad. Con la plataforma unificada de Cloudflare, los desarrolladores pueden integrar la privacidad en la arquitectura de las aplicaciones. Esto mejora la confianza de los consumidores, reduce el riesgo frente a posibles fugas y cumple con las normativas globales más estrictas.

Te ayudamos
Plataforma de privacidad - Ilustración

Ventajas de asociarse con Cloudflare

Cloudflare es líder en privacidad de Internet

Icono - Ficha - Datos de análisis
Fiabilidad demostrada con líderes del sector

Algunas de las mayores empresas del mundo de tecnología de consumo implementan la plataforma de privacidad de Cloudflare.

ABM - Woolworths - Impulsar la innovación segura y basada en datos - Tarjeta 3 - Icono
Desarrolla junto con el equipo de ingeniería de Cloudflare

El equipo de ingeniería dedicado a la privacidad de Cloudflare tiene una vasta experiencia en cuanto a los estándares de Internet y la criptografía, por lo tanto, puedes concentrarte en la innovación de tus productos mientras nosotros nos encargamos de las complejidades en constante cambio de los requisitos de privacidad.

ABM - Stryker - Protege tus iniciativas de IA con Cloudflare - 6 iconos - Tarjeta 1 - Icono
Escala a nivel global con rendimiento y fiabilidad

La plataforma de privacidad de Cloudflare se implementa en la infraestructura distribuida de Cloudflare con cobertura global. Tus usuarios se benefician de una experiencia rápida, coherente y segura, independientemente de cómo accedan a tu aplicación.

CÓMO FUNCIONA

Mejora la privacidad de las aplicaciones con Cloudflare

Principales casos de uso de privacidad

Ficha de navegador de tráfico legítimo - Icono
Navegación privada

Protege la dirección IP y la actividad de navegación de los usuarios contra servicios de red y propietarios de sitios web para brindar una experiencia de Internet privada sin necesidad de configurar una VPN.

Icon squared - Esquema multiusuario
Modo anónimo integrado en las aplicaciones

Ofrece a los usuarios mayor protección y seguridad cuando manejen contenido personal confidencial, por ejemplo, en sus interacciones sociales o relacionadas con la salud o las finanzas.

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Transparencia de claves en los mensajes

Hace un cifrado de extremo a extremo y evita el riesgo de ataques en ruta, verificando la integridad de la infraestructura de clave pública.

Icono de huella digital
Medición que garantiza la privacidad

Protocolo innovador que se implementa entre dos partes para recopilar datos en la capa de aplicación con fines de análisis, y evitar que cualquiera de las dos partes acceda individualmente a los datos.

ABM - Woolworths - Modernizar la arquitectura de la nube para lograr agilidad - Tarjeta 2 - Icono
Servicios en la nube de IA

Cuando atiendas solicitudes de usuario con servicios de IA de terceros, ofrece una capa adicional de protección que oculta el origen de la solicitud para impedir su seguimiento.

Código - Ficha
Tokens de acceso privado

Autentica el tráfico HTTP para evitar la recopilación de información personal a nivel del dispositivo.

Casos prácticos de la plataforma de privacidad

Otros productos relacionados de Cloudflare

Cloudflare mejora la privacidad de Internet para los consumidores

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1.1.1.1

Servicio de resolución de DNS público rápido y gratuito que no vende ni comparte datos.

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WARP

Enrutamiento seguro y privado del tráfico de Internet desde el dispositivo a la red global de Cloudflare

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Icono de Captcha
Turnstile

Alternativa de CAPTCHA que valida a los usuarios reales sin recopilar ni compartir sus datos

Más información  
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Prueba de velocidad

Pruebas de velocidad, sin anuncios ni seguimiento, con una mínima recopilación de datos, y sin información de identificación personal

Más información  

Recursos

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Privado por diseño: desarrollo con la plataforma de privacidad de Cloudflare

Descubre el enfoque único de Cloudflare para mejorar la privacidad a nivel de red.

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Privacy Gateway: un proxy que garantiza la privacidad en función de estándares

Oblivious HTTP oculta el origen y el destino de los mensajes para mejorar la seguridad de las aplicaciones.

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Oculta también tus datos: una introducción a la privacidad diferencial

Recopila y analiza los datos y al mismo tiempo protege la privacidad individual.

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