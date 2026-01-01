Las aplicaciones web y los anunciantes recopilan cada vez más información de identificación personal para mejorar la experiencia digital. Sin embargo, la utilización de direcciones IP como identificador genera preocupaciones con respecto a la privacidad. Con la plataforma unificada de Cloudflare, los desarrolladores pueden integrar la privacidad en la arquitectura de las aplicaciones. Esto mejora la confianza de los consumidores, reduce el riesgo frente a posibles fugas y cumple con las normativas globales más estrictas.