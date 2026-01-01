Desarrolla con la plataforma de privacidad de Cloudflare
Asóciate con Cloudflare y simplifica el desarrollo, la implementación y la distribución de productos que garantizan la privacidad
Las aplicaciones web y los anunciantes recopilan cada vez más información de identificación personal para mejorar la experiencia digital. Sin embargo, la utilización de direcciones IP como identificador genera preocupaciones con respecto a la privacidad. Con la plataforma unificada de Cloudflare, los desarrolladores pueden integrar la privacidad en la arquitectura de las aplicaciones. Esto mejora la confianza de los consumidores, reduce el riesgo frente a posibles fugas y cumple con las normativas globales más estrictas.
Ventajas de asociarse con Cloudflare
Cloudflare es líder en privacidad de Internet
Fiabilidad demostrada con líderes del sector
Algunas de las mayores empresas del mundo de tecnología de consumo implementan la plataforma de privacidad de Cloudflare.
Desarrolla junto con el equipo de ingeniería de Cloudflare
El equipo de ingeniería dedicado a la privacidad de Cloudflare tiene una vasta experiencia en cuanto a los estándares de Internet y la criptografía, por lo tanto, puedes concentrarte en la innovación de tus productos mientras nosotros nos encargamos de las complejidades en constante cambio de los requisitos de privacidad.
Escala a nivel global con rendimiento y fiabilidad
La plataforma de privacidad de Cloudflare se implementa en la infraestructura distribuida de Cloudflare con cobertura global. Tus usuarios se benefician de una experiencia rápida, coherente y segura, independientemente de cómo accedan a tu aplicación.
CÓMO FUNCIONA
Mejora la privacidad de las aplicaciones con Cloudflare
Proxies de privacidad
Verificación de terceros
Combinación y análisis
Principales casos de uso de privacidad
Navegación privada
Protege la dirección IP y la actividad de navegación de los usuarios contra servicios de red y propietarios de sitios web para brindar una experiencia de Internet privada sin necesidad de configurar una VPN.
Modo anónimo integrado en las aplicaciones
Ofrece a los usuarios mayor protección y seguridad cuando manejen contenido personal confidencial, por ejemplo, en sus interacciones sociales o relacionadas con la salud o las finanzas.
Transparencia de claves en los mensajes
Hace un cifrado de extremo a extremo y evita el riesgo de ataques en ruta, verificando la integridad de la infraestructura de clave pública.
Medición que garantiza la privacidad
Protocolo innovador que se implementa entre dos partes para recopilar datos en la capa de aplicación con fines de análisis, y evitar que cualquiera de las dos partes acceda individualmente a los datos.
Servicios en la nube de IA
Cuando atiendas solicitudes de usuario con servicios de IA de terceros, ofrece una capa adicional de protección que oculta el origen de la solicitud para impedir su seguimiento.
Tokens de acceso privado
Autentica el tráfico HTTP para evitar la recopilación de información personal a nivel del dispositivo.
Casos prácticos de la plataforma de privacidad
Otros productos relacionados de Cloudflare
Cloudflare mejora la privacidad de Internet para los consumidores
1.1.1.1
Servicio de resolución de DNS público rápido y gratuito que no vende ni comparte datos.
WARP
Enrutamiento seguro y privado del tráfico de Internet desde el dispositivo a la red global de Cloudflare
Turnstile
Alternativa de CAPTCHA que valida a los usuarios reales sin recopilar ni compartir sus datos
Prueba de velocidad
Pruebas de velocidad, sin anuncios ni seguimiento, con una mínima recopilación de datos, y sin información de identificación personal
Recursos
BLOG
Privado por diseño: desarrollo con la plataforma de privacidad de Cloudflare
Descubre el enfoque único de Cloudflare para mejorar la privacidad a nivel de red.
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Privacy Gateway: un proxy que garantiza la privacidad en función de estándares
Oblivious HTTP oculta el origen y el destino de los mensajes para mejorar la seguridad de las aplicaciones.
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Oculta también tus datos: una introducción a la privacidad diferencial
Recopila y analiza los datos y al mismo tiempo protege la privacidad individual.