註冊

基於 Cloudflare 的隱私平台進行構建

透過與 Cloudflare 合作，簡化構建、部署和交付隱私保護產品的方式

Web 應用程式和廣告商越來越多地收集個人識別資訊 (PII) 以增強數位體驗。然而，使用 IP 位址作為識別碼會引發隱私問題。透過 Cloudflare 的統一平台，開發人員能夠在應用程式架構中內建隱私權，從而增加消費者信心、降低可能發生外洩的風險，以及滿足更嚴格的全球法規。

連絡我們
隱私平台插畫

與 Cloudflare 合作的優點

Cloudflare 是網際網路隱私保護領域的領導者

分析資料圖示圖塊
與業界領導者合作的信譽

Cloudflare 的隱私平台由世界上的一些大型消費科技公司實施。

ABM - Woolworths - 推動資料支援的安全創新 - 卡片 2 - 圖示
與 Cloudflare 工程團隊共同開發

Cloudflare 的隱私工程團隊在加密和網際網路標準方面擁有深厚的專業知識，因此，您可以專注於產品創新，由我們來處理複雜性不斷升級的隱私權要求。

ABM - Stryker - Secure your AI initiatives with Cloudflare - 6 icons - Card 1 - Icon
在全球範圍內以較高的效能和可靠性進行擴展

Cloudflare 的隱私平台部署在 Cloudflare 覆蓋全球的分散式基礎架構上。無論使用者如何存取應用程式，他們都會獲得快速、一致且安全的體驗。

運作方式

Cloudflare 如何幫助應用程式保護隱私

主要隱私權使用案例

合法流量瀏覽器圖塊 - 圖示
私密瀏覽

保護使用者的 IP 位址和瀏覽活動免受網路服務和網站擁有者的窺視，以提供私密的網際網路體驗，且無需設定 VPN。

方形圖示 - 多使用者概要
應用程式內匿名模式

在處理敏感性個人內容（例如，健康、財務和社交互動）時，為使用者提供額外的保護和保證。

Key icon
傳訊中的金鑰透明度

透過驗證公開金鑰基礎架構的完整性，實現端對端加密並避免中間人攻擊的風險。

指紋圖示
隱私保護度量

在兩方間實作創新通訊協定，用於在應用程式層收集資料進行分析，從而防止任何一方單獨存取資料。

ABM - Woolworths - 現代化雲端架構以提升敏捷性 - 卡片 2 - 圖示
AI 雲端服務

使用第三方 AI 服務為使用者請求服務時，增加一層保護，隱藏請求來源以防止追蹤。

程式碼 - 圖塊
私人存取權杖

對 HTTP 流量進行驗證，以避免在裝置層級收集額外的個人資訊。

隱私平台案例研究

Cloudflare 的其他相關產品

Cloudflare 有助於為消費者提供更私密的網際網路體驗

icon_tile_logo-1
1.1.1.1

快速且免費的公用 DNS 解析程式，且不會出售或分享使用者資料。

瞭解更多  
icon_tile_cloudflare-warp
WARP

將網際網路流量安全且私密地從裝置路由至 Cloudflare 的全球網路

瞭解更多  
Captcha 圖示
Turnstile

CAPTCHA 替代方案，它會驗證真實使用者而不收集或分享使用者資料

瞭解更多  
閃電圖示
速度測試

無廣告、免追蹤的速度測試，僅收集最少資料且不含 PII

瞭解更多  

資源

深入解析 - 縮圖 2

部落格

將隱私納入設計：使用 Cloudflare 的隱私平台進行構建

瞭解 Cloudflare 支援網路級隱私的獨特方法

閱讀部落格  
縮圖 - 報告 - 範本 1 圖表

部落格

Privacy Gateway：一個基於標準構建的隱私保護代理

Oblivious HTTP 透過混淆訊息的來源和目的地，幫助應用程式實現強大的隱私保護

閱讀部落格  
縮圖 - 報告 - 範本 3 圖表

部落格

擁有資料的同時隱藏資料：差分隱私介紹

收集並分析資料，同時保護個人隱私

閱讀部落格  
安全護盾保護圖示

加入我們，促進網際網路上的隱私性

瞭解更多