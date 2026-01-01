Web 應用程式和廣告商越來越多地收集個人識別資訊 (PII) 以增強數位體驗。然而，使用 IP 位址作為識別碼會引發隱私問題。透過 Cloudflare 的統一平台，開發人員能夠在應用程式架構中內建隱私權，從而增加消費者信心、降低可能發生外洩的風險，以及滿足更嚴格的全球法規。