基於 Cloudflare 的隱私平台進行構建
透過與 Cloudflare 合作，簡化構建、部署和交付隱私保護產品的方式
Web 應用程式和廣告商越來越多地收集個人識別資訊 (PII) 以增強數位體驗。然而，使用 IP 位址作為識別碼會引發隱私問題。透過 Cloudflare 的統一平台，開發人員能夠在應用程式架構中內建隱私權，從而增加消費者信心、降低可能發生外洩的風險，以及滿足更嚴格的全球法規。
與 Cloudflare 合作的優點
Cloudflare 是網際網路隱私保護領域的領導者
與業界領導者合作的信譽
Cloudflare 的隱私平台由世界上的一些大型消費科技公司實施。
與 Cloudflare 工程團隊共同開發
Cloudflare 的隱私工程團隊在加密和網際網路標準方面擁有深厚的專業知識，因此，您可以專注於產品創新，由我們來處理複雜性不斷升級的隱私權要求。
在全球範圍內以較高的效能和可靠性進行擴展
Cloudflare 的隱私平台部署在 Cloudflare 覆蓋全球的分散式基礎架構上。無論使用者如何存取應用程式，他們都會獲得快速、一致且安全的體驗。
運作方式
Cloudflare 如何幫助應用程式保護隱私
隱私代理
第三方驗證
彙總與分析
主要隱私權使用案例
私密瀏覽
保護使用者的 IP 位址和瀏覽活動免受網路服務和網站擁有者的窺視，以提供私密的網際網路體驗，且無需設定 VPN。
應用程式內匿名模式
在處理敏感性個人內容（例如，健康、財務和社交互動）時，為使用者提供額外的保護和保證。
傳訊中的金鑰透明度
透過驗證公開金鑰基礎架構的完整性，實現端對端加密並避免中間人攻擊的風險。
隱私保護度量
在兩方間實作創新通訊協定，用於在應用程式層收集資料進行分析，從而防止任何一方單獨存取資料。
AI 雲端服務
使用第三方 AI 服務為使用者請求服務時，增加一層保護，隱藏請求來源以防止追蹤。
私人存取權杖
對 HTTP 流量進行驗證，以避免在裝置層級收集額外的個人資訊。