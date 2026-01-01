Le applicazioni Web e gli inserzionisti raccolgono sempre più informazioni di identificazione personale (PII) per migliorare le esperienze digitali. L'utilizzo degli indirizzi IP come identificatori solleva tuttavia problemi di privacy. La piattaforma unificata di Cloudflare consente agli sviluppatori di integrare la privacy nell'architettura delle applicazioni e aiuta ad aumentare la fiducia dei consumatori, ridurre il rischio di possibili violazioni e soddisfare le normative globali più severe.