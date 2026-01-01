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Costruisci partendo dalla piattaforma per la privacy di Cloudflare

Semplifica il modo in cui crei, distribuisci e fornisci prodotti che tutelano la privacy collaborando con Cloudflare

Le applicazioni Web e gli inserzionisti raccolgono sempre più informazioni di identificazione personale (PII) per migliorare le esperienze digitali. L'utilizzo degli indirizzi IP come identificatori solleva tuttavia problemi di privacy. La piattaforma unificata di Cloudflare consente agli sviluppatori di integrare la privacy nell'architettura delle applicazioni e aiuta ad aumentare la fiducia dei consumatori, ridurre il rischio di possibili violazioni e soddisfare le normative globali più severe.

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Illustrazione della piattaforma per la privacy

I vantaggi di una collaborazione con Cloudflare

Cloudflare è leader nella privacy su Internet

Dati analitici - icona a mosaico
Credibilità nella fornitura con i leader del settore

La piattaforma per la privacy di Cloudflare è implementata da alcune delle più grandi aziende di tecnologia di consumo al mondo.

ABM - Woolworths - Promuovere l'innovazione sicura basata sui dati - Scheda 3 - Icona
Sviluppo congiunto con Cloudflare Engineering

Il team di ingegneria della privacy di Cloudflare vanta una profonda competenza in crittografia e standard Internet così da poterti concentrare sull'innovazione del tuo prodotto mentre noi gestiamo le mutevoli complessità dei requisiti sulla privacy.

ABM - Stryker - Proteggi le tue iniziative di IA con Cloudflare - 6 icone - Scheda 1 - Icona
Scalabilità globale con prestazioni e affidabilità

La piattaforma per la privacy di Cloudflare è distribuita sull'infrastruttura distribuita di Cloudflare con copertura globale. I tuoi utenti potranno usufruire di un'esperienza veloce, coerente e sicura, indipendentemente dalla modalità di accesso alla tua applicazione.

COME FUNZIONA

Come Cloudflare aiuta le applicazioni con la privacy

Casi d'uso principali della privacy

Riquadro browser traffico legittimo - Icona
Navigazione privata

Proteggi l'indirizzo IP degli utenti e le loro attività di navigazione dai servizi di rete e dai proprietari di siti web per offrire un'esperienza Internet privata senza la necessità di configurare una VPN.

Icona quadrata - Struttura multiutente
Modalità anonima in-app

Offrire agli utenti maggiore protezione e sicurezza quando interagiscono con contenuti personali sensibili, ad esempio relativi a salute, finanze e interazioni sociali.

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Trasparenza delle chiavi nella messaggistica

Esegui la crittografia end-to-end ed evita il rischio di attacchi on-path, verificando l'integrità dell'infrastruttura a chiave pubblica.

Icona impronta digitale
Misurazione che preserva la privacy

Protocollo innovativo implementato tra due parti per raccogliere dati a livello applicativo a fini di analisi, impedendo a entrambe le parti di accedere ai dati individualmente.

ABM - Woolworths - Modernizzazione dell'architettura cloud per l'agilità - Scheda 3 - Icona
Servizi cloud IA

Quando si gestiscono richieste degli utenti tramite servizi di intelligenza artificiale di terze parti, è opportuno fornire un ulteriore livello di protezione che nasconda l'origine della richiesta per proteggersi dal tracciamento.

Codice - Riquadro
Token di accesso privati

Autentica il traffico HTTP per evitare di dover raccogliere ulteriori informazioni personali a livello di dispositivo.

Case study della piattaforma per la privacy

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