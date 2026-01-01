Costruisci partendo dalla piattaforma per la privacy di Cloudflare
Semplifica il modo in cui crei, distribuisci e fornisci prodotti che tutelano la privacy collaborando con Cloudflare
Le applicazioni Web e gli inserzionisti raccolgono sempre più informazioni di identificazione personale (PII) per migliorare le esperienze digitali. L'utilizzo degli indirizzi IP come identificatori solleva tuttavia problemi di privacy. La piattaforma unificata di Cloudflare consente agli sviluppatori di integrare la privacy nell'architettura delle applicazioni e aiuta ad aumentare la fiducia dei consumatori, ridurre il rischio di possibili violazioni e soddisfare le normative globali più severe.
I vantaggi di una collaborazione con Cloudflare
Cloudflare è leader nella privacy su Internet
Credibilità nella fornitura con i leader del settore
La piattaforma per la privacy di Cloudflare è implementata da alcune delle più grandi aziende di tecnologia di consumo al mondo.
Sviluppo congiunto con Cloudflare Engineering
Il team di ingegneria della privacy di Cloudflare vanta una profonda competenza in crittografia e standard Internet così da poterti concentrare sull'innovazione del tuo prodotto mentre noi gestiamo le mutevoli complessità dei requisiti sulla privacy.
Scalabilità globale con prestazioni e affidabilità
La piattaforma per la privacy di Cloudflare è distribuita sull'infrastruttura distribuita di Cloudflare con copertura globale. I tuoi utenti potranno usufruire di un'esperienza veloce, coerente e sicura, indipendentemente dalla modalità di accesso alla tua applicazione.
COME FUNZIONA
Come Cloudflare aiuta le applicazioni con la privacy
Privacy proxy
Verifica di terze parti
Aggregazione e analisi
Casi d'uso principali della privacy
Navigazione privata
Proteggi l'indirizzo IP degli utenti e le loro attività di navigazione dai servizi di rete e dai proprietari di siti web per offrire un'esperienza Internet privata senza la necessità di configurare una VPN.
Modalità anonima in-app
Offrire agli utenti maggiore protezione e sicurezza quando interagiscono con contenuti personali sensibili, ad esempio relativi a salute, finanze e interazioni sociali.
Trasparenza delle chiavi nella messaggistica
Esegui la crittografia end-to-end ed evita il rischio di attacchi on-path, verificando l'integrità dell'infrastruttura a chiave pubblica.
Misurazione che preserva la privacy
Protocollo innovativo implementato tra due parti per raccogliere dati a livello applicativo a fini di analisi, impedendo a entrambe le parti di accedere ai dati individualmente.
Servizi cloud IA
Quando si gestiscono richieste degli utenti tramite servizi di intelligenza artificiale di terze parti, è opportuno fornire un ulteriore livello di protezione che nasconda l'origine della richiesta per proteggersi dal tracciamento.
Token di accesso privati
Autentica il traffico HTTP per evitare di dover raccogliere ulteriori informazioni personali a livello di dispositivo.
Case study della piattaforma per la privacy
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Warp
Instrada in modo sicuro e privato il traffico Internet dal dispositivo alla rete globale di Cloudflare
Turnstile
Un'alternativa ai CAPTCHA che convalida gli utenti reali senza raccogliere o condividere i loro dati
Test di velocità
Test di velocità senza pubblicità, senza tracciamento, con raccolta minima dei dati e nessuna informazioni di identificazione personale (PII)
Risorse
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Concepito per essere privato: costruire con la piattaforma per la privacy di Cloudflare
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Privacy Gateway: un proxy che preserva la privacy basato su standard
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