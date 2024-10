Miglioramento di PhonePe: accelerazione e protezione di oltre 3,6 miliardi di transazioni mensili di pagamento mobile con Cloudflare

I sistemi di pagamento mobile stanno cambiando il modo in cui si effettuano transazioni nel mondo e nessun paese ha adottato i pagamenti digitali più rapidamente e su scala più ampia dell’India. PhonePe guida questo cambiamento di paradigma.

Con una base utenti di quasi un cittadino indiano su quattro, PhonePe è un chiaro leader nello spazio indiano dei pagamenti digitali e nella principale piattaforma di pagamento mobile indiana in ogni parametro, superando costantemente la concorrenza.

La sfida: garantire transazioni finanziarie conformi, sicure e a bassa latenza durante i cluster giornalieri ad alto traffico

Scalabilità per soddisfare la rapida crescita: PhonePe ha oltre 435 milioni di utenti registrati ed elabora oltre 3,6 miliardi di transazioni al mese. Date le dimensioni su cui opera l'azienda, PhonePe era sotto pressione per fornire un servizio sicuro, semplice e rapido.

Considerati i periodi di punta che definiscono i requisiti di rete, PhonePe cercava una rete per la distribuzione di contenuti (CDN) con l'elasticità necessaria per assorbire ogni aumento di traffico giornaliero. Ancora più importante, la soluzione doveva gestire il traffico dinamico senza introdurre alcuna latenza che potesse compromettere l'esperienza dell'utente.

“Il completamento di ogni transazione dovrebbe richiedere tre secondi: man mano che il tempo aumenta, le persone perdono la pazienza. Una volta che una transazione raggiunge i 12 secondi, i nostri utenti presumono che stiamo riscontrando problemi e i volumi scendono a zero quando si rivolgono ai nostri concorrenti", afferma Burzin Engineer, cofondatore di PhonePe e Chief Reliability Officer.

Poiché la qualità dell'esperienza del cliente è così importante per la fidelizzazione dei clienti, PhonePe aveva bisogno anche di un modo per gestire e distribuire in modo efficiente le immagini statiche e i contenuti video.

Successivamente, in qualità di piattaforma fintech che collabora con le banche, PhonePe desiderava un'unica soluzione per fornire protezione in tempo reale contro minacce come DDoS, bot dannosi e SQL injection. Doveva anche garantire transazioni finanziarie istantanee su vasta scala.

"Oltre 33 milioni di commercianti dipendono da PhonePe per eseguire le proprie transazioni e siamo sotto attacco 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno", afferma Engineer. "Avevamo bisogno del partner giusto e degli strumenti di sicurezza giusti per prosperare".

Bloccare il traffico internazionale dannoso e promuovere la conformità normativa con Cloudflare WAF

PhonePe ha scelto Cloudflare come soluzione di sicurezza e partner per la distribuzione di contenuti sulla base di un impegno condiviso nel fornire soluzioni moderne e un servizio clienti eccezionale.

“Lo stack tecnologico di Cloudflare ci interessava. Rispetto agli altri fornitori, non portava con sé il bagaglio di tecnologie vecchie di 20 anni", afferma Engineer. "Cloudflare era più recente e disponeva di una moderna CDN basata su API, creata appositamente da zero".

La leadership dell’azienda puntava anche sull’impegno di Cloudflare nello sviluppo di relazioni in India e nel miglioramento della topologia della sua infrastruttura di distribuzione dei contenuti a livello nazionale.

PhonePe ha iniziato con il portafoglio di sicurezza principale di Cloudflare. Poiché tutte le attività di PhonePe sono condotte a livello nazionale, il Web Application Firewall (WAF) di Cloudflare, i set di regole gestiti e la capacità di bloccare geograficamente il traffico hanno portato vantaggi immediati in termini di sicurezza.

"Utilizzando il WAF di Cloudflare, abbiamo tagliato oltre il 90% degli attacchi dannosi limitando il traffico alle fonti all'interno dell'India", afferma Engineer. "Ci dà tranquillità sapere che, poiché tutto scorre attraverso Cloudflare, possiamo proteggere i nostri ingressi e uscite e mantenere i dati e il denaro dei nostri clienti al sicuro".

Cloudflare svolge un ruolo chiave nel garantire che PhonePe mantenga questo tempo di attività critico. Ogni mese ha rilevato e neutralizzato 180 milioni di minacce al livello dell'applicazione PhonePe.

Oltre a proteggere le applicazioni di PhonePe, Cloudflare semplifica il processo di controllo della sicurezza e aiuta la piattaforma a soddisfare i requisiti di conformità. L’annuncio che Cloudflare rispetterà pienamente i requisiti di localizzazione e residenza dei dati in entrata dell’India entro la fine del 2022 ha ulteriormente facilitato le esigenze normative di PhonePe.

Cloudflare Workers e Stream: ridimensionamento delle immagini serverless e distribuzione video con bitrate adattivo per un'esperienza utente fluida e reattiva

Una volta risolti i problemi di sicurezza e conformità e protette le applicazioni e le reti, PhonePe si è concentrato sul miglioramento ulteriore della propria esperienza utente utilizzando Workers e la rete globale Cloudflare API-first.

Inizialmente, PhonePe ha ottimizzato localmente i suoi milioni di immagini sorgente per garantire che fossero reattive su qualsiasi dispositivo e per migliorare le prestazioni nel punto di servizio. Il processo di ridimensionamento richiedeva oltre 50 server di origine bare metal: Cloudflare Workers ha eliminato la necessità di tali macchine.

"Una volta scaricato a Workers il ridimensionamento dinamico e la distribuzione delle immagini per oltre 200 dispositivi, tutto ciò che dovevamo fornire era un'unica immagine sorgente ad alta risoluzione", spiega Engineer. “Workers ridimensiona, memorizza nella cache e fornisce quelle immagini per noi. Risparmia risorse, spazio ed energia PhonePe. Migliora anche l'esperienza dell'utente perché è più veloce".

Con il supporto del team di ingegneri di Cloudflare, PhonePe ha concepito e implementato il cambiamento in meno di due mesi.

Dopo aver trasferito con successo l'elaborazione delle immagini reattive all'edge, PhonePe è passato all'ottimizzazione della distribuzione dei contenuti video. Hanno scelto Stream, il servizio video Cloudflare live e on demand che adatta dinamicamente ogni flusso alle condizioni della rete. Il servizio Stream si è rivelato ideale per mitigare i problemi di distribuzione dei video causati da prestazioni incoerenti di Internet mobile.

"Stream cambia il bitrate in base alla larghezza di banda disponibile", afferma Engineer. “Prima potevamo scegliere tra tre bitrate, ma era una decisione una tantum. Ora, Stream cambia il passo in modo dinamico ed elimina stalli e jitter e migliora l’esperienza dei nostri clienti".

Grazie a Workers e alla rete globale Cloudflare, PhonePe ora scarica in media l'80% del traffico dai server di origine e gode di un corrispondente risparmio di larghezza di banda e di una riduzione di 10 volte dei costi di infrastruttura. In un mese, Cloudflare soddisfa 775 miliardi di richieste per PhonePe: oltre 289.000 richieste al secondo e le notifiche dei commercianti e i casi d'uso di ridimensionamento delle immagini attivano 50 miliardi di richieste di Workers.

Per PhonePe, dove i problemi di rete e di sicurezza influiscono direttamente sui clienti e sui partner commerciali, il supporto proattivo di Cloudflare si traduce in tranquillità.

"È confortante avere Cloudflare che ci dice esattamente cosa sta succedendo, perché è successo e come il team di supporto si sta riunendo per risolvere il problema", afferma Engineer. "Sebbene nessuna azienda possa garantire la perfezione, il modo in cui reagiscono ai problemi mostra il loro vero carattere, e il carattere di Cloudflare è impeccabile".