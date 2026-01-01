Registrati

Video in live streaming con Cloudflare

Fornisci streaming a bassa latenza con meno passaggi di sviluppo che fanno perdere tempo

La connettività cloud di Cloudflare ti consente di caricare, archiviare, codificare e trasmettere video in diretta senza bisogno di un team di esperti video.

Cloudflare fa la differenza
Streaming a bassa latenza su larga scala

Cloudflare Stream fornisce automaticamente video a bassa latenza alla risoluzione ideale, su una varietà di connessioni, dispositivi e piattaforme.

API video intuitiva per gli sviluppatori

Distribuzione video rapida, affidabile e coerente grazie al routing e all'ispezione del traffico a passaggio singolo attraverso la nostra rete globale.

Prezzi trasparenti su un'unica piattaforma

A differenza delle CDN di video tradizionali, Stream viene fatturato in base ai minuti guardati anziché al totale dei byte trasferiti. Non si paga mai per l'ingresso, l'elaborazione o l'uscita.

Come funziona

Streaming live alimentato da una piattaforma e una rete globali

Cloudflare offre streaming video e altri strumenti per sviluppatori su un'unica connettività cloud:

  • Esegui lo streaming video su una rete globale estesa su oltre 330 città in tutto il modo e distante pochi millisecondi dal 95% degli utenti Internet
  • Stream gestisce automaticamente codec video, protocolli e streaming con bitrate adattivo per te
  • Crea reazioni dal vivo, chat e domande e risposte in video con la piattaforma per sviluppatori Cloudflare
  • Tieni traccia dei dettagli del numero di spettatori e dei modelli di visualizzazione per aiutarti a pianificare il tuo prossimo live streaming
Caliente utilizza Cloudflare per fornire in modo impeccabile
le trasmissioni di eventi dal vivo

Applied Systems desiderava offrire esperienze multimediali eccellenti senza soffrire di prestazioni di rete inaffidabili in Messico e in tutta l'America Latina.


Usano Cloudflare Stream per alimentare tutto il loro live streaming. Ora i loro clienti ottengono video live veloci e affidabili e i loro sviluppatori dedicano meno tempo alla manutenzione della loro piattaforma video.


"Con Cloudflare Stream, i nostri utenti vedono ogni evento dal vivo con la più bassa latenza possibile. Non ci sono problemi di sincronizzazione nell'aggiornamento delle quote e non perderanno mai una scommessa né sentiranno il tifo dei vicini prima di vedere il touchdown".

Perché Cloudflare?

La connettività cloud di Cloudflare semplifica e ottimizza la distribuzione dei video

La piattaforma unificata di connettività cloud native e servizi di sicurezza di Cloudflare è la base ideale per lo streaming live:

Architettura componibile

Soddisfa qualsiasi caso d'uso con la completa programmabilità dell'API e la registrazione, il routing, il caching e la decrittografia personalizzabili in base alla posizione.

Integrazione

Preserva le esperienze utente con ispezioni a passaggio singolo e una rete che si trova a 50 ms dal 95% degli utenti di Internet.

Intelligence delle minacce

Blocca più minacce con la sicurezza integrata basata sul blocco di 182 miliardi di minacce quotidiane.

Interfaccia unificata

Riduci la proliferazione degli strumenti e l'affaticamento degli avvisi unendo tutti i servizi di sicurezza della forza lavoro remota in un'unica interfaccia utente.

Live-stream FAQs

