La connettività cloud di Cloudflare ti consente di caricare, archiviare, codificare e trasmettere video in diretta senza bisogno di un team di esperti video.
Cloudflare Stream fornisce automaticamente video a bassa latenza alla risoluzione ideale, su una varietà di connessioni, dispositivi e piattaforme.
Distribuzione video rapida, affidabile e coerente grazie al routing e all'ispezione del traffico a passaggio singolo attraverso la nostra rete globale.
A differenza delle CDN di video tradizionali, Stream viene fatturato in base ai minuti guardati anziché al totale dei byte trasferiti. Non si paga mai per l'ingresso, l'elaborazione o l'uscita.
Cloudflare offre streaming video e altri strumenti per sviluppatori su un'unica connettività cloud:
Applied Systems desiderava offrire esperienze multimediali eccellenti senza soffrire di prestazioni di rete inaffidabili in Messico e in tutta l'America Latina.
Usano Cloudflare Stream per alimentare tutto il loro live streaming. Ora i loro clienti ottengono video live veloci e affidabili e i loro sviluppatori dedicano meno tempo alla manutenzione della loro piattaforma video.
La piattaforma unificata di connettività cloud native e servizi di sicurezza di Cloudflare è la base ideale per lo streaming live:
Soddisfa qualsiasi caso d'uso con la completa programmabilità dell'API e la registrazione, il routing, il caching e la decrittografia personalizzabili in base alla posizione.
Preserva le esperienze utente con ispezioni a passaggio singolo e una rete che si trova a 50 ms dal 95% degli utenti di Internet.
Blocca più minacce con la sicurezza integrata basata sul blocco di 182 miliardi di minacce quotidiane.
Riduci la proliferazione degli strumenti e l'affaticamento degli avvisi unendo tutti i servizi di sicurezza della forza lavoro remota in un'unica interfaccia utente.