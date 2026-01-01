A nuvem de conectividade da Cloudflare permite fazer upload, armazenar, codificar e transmitir vídeos ao vivo sem precisar de uma equipe de especialistas em vídeo.
O Cloudflare Stream distribui automaticamente vídeo de baixa latência na resolução ideal, em uma variedade de conexões, dispositivos e plataformas.
Distribuição de vídeos rápida, confiável e consistente graças ao roteamento e inspeção de tráfego de passagem única em nossa rede global.
Ao contrário das CDNs de vídeo tradicionais, o Stream é cobrado por minutos assistidos, em vez do total de bytes transferidos. Nunca pague por entrada, computação ou saída.
A Cloudflare oferece streaming de vídeo, e outras ferramentas para desenvolvedores, em uma única nuvem de conectividade:
A Applied Systems queria oferecer excelentes experiências multimídia sem sofrer com o desempenho de rede não confiável no México e na América Latina em geral.
Eles usam o Cloudflare Stream para potencializar todas as suas transmissões ao vivo. Agora, seus clientes obtêm vídeos ao vivo rápidos e confiáveis, e seus desenvolvedores gastam menos tempo mantendo sua plataforma de vídeo.
A plataforma unificada de conectividade nativa de nuvem e os serviços de segurança da Cloudflare são a base ideal para streaming ao vivo:
Atenda a qualquer caso de uso com programação total de APIs e registros, roteamento, armazenamento em cache e descriptografia personalizáveis por localização.
Preserve as experiências do usuário com inspeção de passagem única e uma rede que está a 50 ms de 95% dos usuários da internet.
Bloquear mais ameaças com segurança integrada baseada no bloqueio de 182 bilhões de ameaças diárias
Reduza a proliferação de ferramentas e a fadiga de alertas unindo todos os serviços de segurança de força de trabalho remota em uma única IU.