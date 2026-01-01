A Applied Systems queria oferecer excelentes experiências multimídia sem sofrer com o desempenho de rede não confiável no México e na América Latina em geral.



Eles usam o Cloudflare Stream para potencializar todas as suas transmissões ao vivo. Agora, seus clientes obtêm vídeos ao vivo rápidos e confiáveis, e seus desenvolvedores gastam menos tempo mantendo sua plataforma de vídeo.



