Transmissão de vídeo ao vivo com a Cloudflare

Distribua streaming de baixa latência com menos etapas de desenvolvimento que desperdiçam tempo

A nuvem de conectividade da Cloudflare permite fazer upload, armazenar, codificar e transmitir vídeos ao vivo sem precisar de uma equipe de especialistas em vídeo.

A DIFERENÇA DA CLOUDFLARE
Streaming de baixa latência em escala

O Cloudflare Stream distribui automaticamente vídeo de baixa latência na resolução ideal, em uma variedade de conexões, dispositivos e plataformas.

API de vídeo de fácil uso para desenvolvedores

Distribuição de vídeos rápida, confiável e consistente graças ao roteamento e inspeção de tráfego de passagem única em nossa rede global.

Preços transparentes em uma única plataforma

Ao contrário das CDNs de vídeo tradicionais, o Stream é cobrado por minutos assistidos, em vez do total de bytes transferidos. Nunca pague por entrada, computação ou saída.

Como funciona

Streaming ao vivo alimentado por uma plataforma e rede globais

A Cloudflare oferece streaming de vídeo, e outras ferramentas para desenvolvedores, em uma única nuvem de conectividade:

  • Execute seu streaming de vídeo em uma rede global que abrange mais de 330 cidades no mundo e fica a milissegundos de 95% dos usuários da internet
  • O Stream lida automaticamente com codecs de vídeo, protocolos e streaming com taxa de bits adaptável para você
  • Transforme reações ao vivo, chats e perguntas e respostas em vídeo com a plataforma para desenvolvedores da Cloudflare
  • Acompanhe detalhes da contagem de espectadores e padrões de visualização para ajudar a planejar sua próxima transmissão ao vivo
A Caliente utiliza a Cloudflare para a distribuição
perfeita de transmissões de eventos ao vivo

A Applied Systems queria oferecer excelentes experiências multimídia sem sofrer com o desempenho de rede não confiável no México e na América Latina em geral.


Eles usam o Cloudflare Stream para potencializar todas as suas transmissões ao vivo. Agora, seus clientes obtêm vídeos ao vivo rápidos e confiáveis, e seus desenvolvedores gastam menos tempo mantendo sua plataforma de vídeo.


“Com o Cloudflare Stream, nossos usuários veem todos os eventos ao vivo com a menor latência possível Não há problemas de sincronização na atualização das probabilidades, e eles nunca perderão uma aposta ou ouvirão seus vizinhos torcendo antes de verem o touchdown”

Por que usar a Cloudflare

A nuvem de conectividade da Cloudflare simplifica e agiliza a distribuição de vídeos

A plataforma unificada de conectividade nativa de nuvem e os serviços de segurança da Cloudflare são a base ideal para streaming ao vivo:

Arquitetura combinável

Atenda a qualquer caso de uso com programação total de APIs e registros, roteamento, armazenamento em cache e descriptografia personalizáveis por localização.

Integração

Preserve as experiências do usuário com inspeção de passagem única e uma rede que está a 50 ms de 95% dos usuários da internet.

Inteligência contra ameaças

Bloquear mais ameaças com segurança integrada baseada no bloqueio de 182 bilhões de ameaças diárias

Interface unificada:

Reduza a proliferação de ferramentas e a fadiga de alertas unindo todos os serviços de segurança de força de trabalho remota em uma única IU.

Live-stream FAQs

