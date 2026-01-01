Me interesa

Transmisión de video en directo con Cloudflare

Transmite videos de baja latencia sin tantos pasos de desarrollo que te hacen perder tiempo

La conectividad cloud de Cloudflare te permite cargar, almacenar, codificar y transmitir video en directo sin necesidad de contar con un equipo de expertos en video.

LA DIFERENCIA DE CLOUDFLARE
Streaming de baja latencia a escala

Cloudflare Stream muestra de forma automática videos de baja latencia a la resolución ideal en distintas conexiones, dispositivos y plataformas.

API de video intuitiva para desarrolladores

Ofrece videos de manera rápida, fiable y coherente gracias al enrutamiento e inspección del tráfico de paso único a través de nuestra red global.

Precios transparentes en una sola plataforma

A diferencia de las CDN de video tradicionales, Stream se factura por minutos vistos y no por el total de bytes transferidos. Nunca pagues por el tráfico de entrada, los procesos o el tráfico de salida.

CÓMO FUNCIONA

Transmisión en directo impulsada por una plataforma y una red globales

Cloudflare ofrece streaming de video, y otras herramientas para desarrolladores, en una única conectividad cloud:

  • Ejecuta tu streaming de video en una red global que se extiende por más de 330 ciudades del mundo, y se sitúa a milisegundos del 95 % de los usuarios de Internet.
  • Stream gestiona automáticamente los códecs de video, los protocolos y la transmisión de velocidad de bits adaptable.
  • Crea reacciones en directo, chats y preguntas y respuestas en video con la plataforma para desarrolladores de Cloudflare.
  • Supervisa los detalles del recuento de visitas y los patrones de visión para ayudar a orientar la estrategia de video.
Caliente recurre a Cloudflare para mostrar transmisiones de eventos en directo sin fallos

Applied Systems quería ofrecer experiencias multimedia extraordinarias sin que el rendimiento de red fuera poco fiable en México y en toda Latinoamérica.


Utilizan Cloudflare Stream para mejorar todas sus transmisiones en directo. Ahora, sus clientes pueden acceder a videos en directo de forma rápida y fiable, y sus desarrolladores dedican menos tiempo a mantener su plataforma de video.


"Con Cloudflare Stream, nuestros usuarios ven todos los eventos en directo con la menor latencia posible. No hay problemas de sincronización al actualizar las probabilidades, y los usuarios nunca se perderán una apuesta ni oirán a sus vecinos alegrarse antes de que vean los goles".

¿Por qué Cloudflare?

La conectividad cloud de Cloudflare simplifica y optimiza la distribución de video

La plataforma unificada de Cloudflare de conectividad nativa de nube y servicios de seguridad es la base ideal para la retransmisión en directo:

Arquitectura modular

Responde a cualquier caso de uso con programabilidad completa de la API y registro, enrutamiento, almacenamiento en caché y descifrado personalizables según la ubicación.

Integración

Protege las experiencias de los usuarios con inspección de paso único y una red que está a 50 m/s del 95 % de los internautas.

Información sobre amenazas

Bloquea más amenazas con seguridad integrada basada en el bloqueo de 182 mil millones de amenazas diarias.

Interfaz unificada

Reduce la proliferación de herramientas y la fatiga por alertas uniendo todos los servicios de seguridad para usuarios remotos en una sola interfaz de usuario.

Live-stream FAQs

