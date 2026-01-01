La conectividad cloud de Cloudflare te permite cargar, almacenar, codificar y transmitir video en directo sin necesidad de contar con un equipo de expertos en video.
Cloudflare Stream muestra de forma automática videos de baja latencia a la resolución ideal en distintas conexiones, dispositivos y plataformas.
Ofrece videos de manera rápida, fiable y coherente gracias al enrutamiento e inspección del tráfico de paso único a través de nuestra red global.
A diferencia de las CDN de video tradicionales, Stream se factura por minutos vistos y no por el total de bytes transferidos. Nunca pagues por el tráfico de entrada, los procesos o el tráfico de salida.
Cloudflare ofrece streaming de video, y otras herramientas para desarrolladores, en una única conectividad cloud:
Applied Systems quería ofrecer experiencias multimedia extraordinarias sin que el rendimiento de red fuera poco fiable en México y en toda Latinoamérica.
Utilizan Cloudflare Stream para mejorar todas sus transmisiones en directo. Ahora, sus clientes pueden acceder a videos en directo de forma rápida y fiable, y sus desarrolladores dedican menos tiempo a mantener su plataforma de video.
La plataforma unificada de Cloudflare de conectividad nativa de nube y servicios de seguridad es la base ideal para la retransmisión en directo:
Responde a cualquier caso de uso con programabilidad completa de la API y registro, enrutamiento, almacenamiento en caché y descifrado personalizables según la ubicación.
Protege las experiencias de los usuarios con inspección de paso único y una red que está a 50 m/s del 95 % de los internautas.
Bloquea más amenazas con seguridad integrada basada en el bloqueo de 182 mil millones de amenazas diarias.
Reduce la proliferación de herramientas y la fatiga por alertas uniendo todos los servicios de seguridad para usuarios remotos en una sola interfaz de usuario.