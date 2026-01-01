Applied Systems wollte ein hervorragendes Multimedia-Erlebnis bieten, ohne dabei unter einer unzuverlässigen Netzwerk-Performance in Mexiko und in ganz Lateinamerika zu leiden.



Sie verwenden Cloudflare Stream, um ihr gesamtes Live-Streaming zu betreiben. Jetzt erhalten die Kunden schnelle und zuverlässige Live-Videos, und die Entwickler benötigen weniger Zeit für die Wartung der Videoplattform.



