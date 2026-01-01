Mit der Connectivity Cloud von Cloudflare können Sie Live-Videos hochladen, speichern, kodieren und übertragen – ohne ein Team von Videoexperten einstellen zu müssen.
Cloudflare Stream stellt automatisch Videos mit niedriger Latenz und der idealen Auflösung über eine Vielzahl von Verbindungen, Geräten und Plattformen bereit.
Schnelle, zuverlässige und konsistente Videoübertragung dank Single-Pass-Traffic-Routing und -Überprüfung in unserem globalen Netzwerk.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Video-CDNs wird Stream nach angesehenen Minuten und nicht nach der Gesamtzahl der übertragenen Bytes abgerechnet. Bezahlen Sie niemals für eingehenden oder ausgehenden Traffic oder die Datenverarbeitung.
Cloudflare bietet Video-Streaming – und andere Entwicklertools – über eine einzige Connectivity Cloud:
Applied Systems wollte ein hervorragendes Multimedia-Erlebnis bieten, ohne dabei unter einer unzuverlässigen Netzwerk-Performance in Mexiko und in ganz Lateinamerika zu leiden.
Sie verwenden Cloudflare Stream, um ihr gesamtes Live-Streaming zu betreiben. Jetzt erhalten die Kunden schnelle und zuverlässige Live-Videos, und die Entwickler benötigen weniger Zeit für die Wartung der Videoplattform.
Die einheitliche Plattform von Cloudflare mit Cloud-nativen Konnektivitäts- und Sicherheitsservices ist die ideale Grundlage für Live-Streaming:
Erfüllen Sie jeden Anwendungsfall mit vollständiger API-Programmierbarkeit und ortsabhängig anpassbarer Protokollierung, Weiterleitung, Zwischenspeicherung und Entschlüsselung.
Bewahren Sie die Benutzererfahrung mit Single-Pass-Überprüfung und einem Netzwerk, das 50 ms von 95 % der Internetbenutzer entfernt ist.
Blockieren Sie mehr Bedrohungen mit integrierter Sicherheit, die auf der Blockierung von 182 Mrd. Bedrohungen pro Tag basiert.
Schluss mit Tool-Wildwuchs und Alarm-Müdigkeit – konsolidieren Sie alle Sicherheitsservices für Remote-Mitarbeitende in einer Schnittstelle