Live-Video-Streaming mit Cloudflare

Bereitstellung von Streaming mit niedriger Latenz und weniger zeitraubenden Entwicklungsschritten

Mit der Connectivity Cloud von Cloudflare können Sie Live-Videos hochladen, speichern, kodieren und übertragen – ohne ein Team von Videoexperten einstellen zu müssen.

CLOUDFLARE MACHT DEN UNTERSCHIED
Lightning bolt icon
Streaming mit geringer Latenz im großen Maßstab

Cloudflare Stream stellt automatisch Videos mit niedriger Latenz und der idealen Auflösung über eine Vielzahl von Verbindungen, Geräten und Plattformen bereit.

Entwicklerfreundliche Video-API

Schnelle, zuverlässige und konsistente Videoübertragung dank Single-Pass-Traffic-Routing und -Überprüfung in unserem globalen Netzwerk.

Transparente Preise auf einer Plattform

Im Gegensatz zu herkömmlichen Video-CDNs wird Stream nach angesehenen Minuten und nicht nach der Gesamtzahl der übertragenen Bytes abgerechnet. Bezahlen Sie niemals für eingehenden oder ausgehenden Traffic oder die Datenverarbeitung.

FUNKTIONSWEISE

Live-Streaming über eine globale Plattform und ein globales Netzwerk

Cloudflare bietet Video-Streaming – und andere Entwicklertools – über eine einzige Connectivity Cloud:

  • Führen Sie Ihr Video-Streaming über ein globales Netzwerk aus, das sich über 330 globale Städte erstreckt und innerhalb von Millisekunden von 95 % der Internetnutzer erreichbar ist
  • Stream verwaltet automatisch Video-Codecs, Protokolle und adaptives Bitraten-Streaming für Sie
  • Integrieren Sie Live-Reaktionen, Chats und Fragen und Antworten in Videos mit der Entwicklerplattform von Cloudflare
  • Verfolgen Sie Details zu Zuschauerzahlen und Betrachtungsmustern, um Ihren nächsten Live-Stream zu planen
Caliente nutzt Cloudflare für die fehlerfreie Übertragung von Live-Events

Applied Systems wollte ein hervorragendes Multimedia-Erlebnis bieten, ohne dabei unter einer unzuverlässigen Netzwerk-Performance in Mexiko und in ganz Lateinamerika zu leiden.


Sie verwenden Cloudflare Stream, um ihr gesamtes Live-Streaming zu betreiben. Jetzt erhalten die Kunden schnelle und zuverlässige Live-Videos, und die Entwickler benötigen weniger Zeit für die Wartung der Videoplattform.


„Mit Cloudflare Stream sehen unsere Nutzer jedes Live-Event mit der geringstmöglichen Latenz. Es gibt keine Synchronisationsprobleme bei der Aktualisierung der Quoten. Sie werden keine Wette mehr verpassen und nie mehr den Nachbarn jubeln hören, bevor sie den Touchdown sehen.“

Was spricht für Cloudflare?

Die Connectivity Cloud von Cloudflare vereinfacht und optimiert die Bereitstellung von Videos

Die einheitliche Plattform von Cloudflare mit Cloud-nativen Konnektivitäts- und Sicherheitsservices ist die ideale Grundlage für Live-Streaming:

Modulare Architektur
Modulare Architektur

Erfüllen Sie jeden Anwendungsfall mit vollständiger API-Programmierbarkeit und ortsabhängig anpassbarer Protokollierung, Weiterleitung, Zwischenspeicherung und Entschlüsselung.

Integration
Integration

Bewahren Sie die Benutzererfahrung mit Single-Pass-Überprüfung und einem Netzwerk, das 50 ms von 95 % der Internetbenutzer entfernt ist.

Bedrohungsdaten

Blockieren Sie mehr Bedrohungen mit integrierter Sicherheit, die auf der Blockierung von 182 Mrd. Bedrohungen pro Tag basiert.

Einheitliche Schnittstelle

Schluss mit Tool-Wildwuchs und Alarm-Müdigkeit – konsolidieren Sie alle Sicherheitsservices für Remote-Mitarbeitende in einer Schnittstelle

