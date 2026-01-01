Applied Systems에서는 멕시코, 더 나아가 라틴 아메리카에서 불안정한 네트워크 성능으로 문제를 겪는 대신 탁월한 멀티미디어 경험을 제공하고자 했습니다.



이들은 Cloudflare Stream을 사용하여 모든 동영상 전송을 구동합니다. 이제 고객은 빠르고 안정적인 라이브 동영상을 시청할 수 있고, 개발자는 동영상 플랫폼 유지에 더 적은 시간을 할애합니다.



