Cloudflare를 이용하는 라이브 스트림 비디오

시간을 낭비하는 개발 단계를 줄이며 대기 시간이 적은 스트리밍을 제공합니다

Cloudflare의 클라우드 연결성은 동영상 전문가로 구성된 팀 없이도 라이브 동영상을 업로드, 저장, 인코딩, 방송할 수 있도록 지원합니다.

Cloudflare의 차별성
대기 시간이 짧은 대규모 스트리밍

Cloudflare Stream을 이용하면 다양한 연결, 장치, 플랫폼에 걸쳐 이상적인 해상도로 대기 시간이 짧은 동영상을 자동 전송할 수 있습니다.

개발자 친화적인 동영상 API

전역 네트워크 전반에서 단일 경로 트래픽 라우팅 및 검사를 통해 빠르고 안정성 있고 일관된 동영상 전송이 가능합니다.

단일 플랫폼에서 투명한 가격 책정

기존 동영상 CDN과 달리 Stream은 전송된 총 바이트가 아닌 시청한 분 단위로 청구됩니다. 수신, 컴퓨팅, 송신을 위해 요금을 지불하지 마세요.

작동 방식

전역 플랫폼 및 네트워크로 구동되는 라이브 스트리밍

Cloudflare에서는 동영상 스트리밍 및 기타 개발자 도구를 단일 클라우드 연결성으로 제공합니다.

  • 전 세계 330여 개의 도시에 걸쳐 있는 전역 네트워크에서 동영상 스트리밍을 실행하고, 인터넷 사용자 95%가 몇 밀리초 내에 접속할 수 있도록 합니다
  • Stream은 고객을 대신해 동영상 코덱, 프로토콜, 가변 비트레이트 스트리밍을 처리합니다
  • Cloudflare Developer Platform을 사용하여 라이브 반응, 채팅, Q&A를 동영상에 구축합니다
  • 다음 라이브 스트림을 계획하는 데 도움이 되도록 시청자 수와 시청 패턴에 대한 세부 정보를 추적합니다
Caliente에서는 라이브 이벤트 방송의
결함 없는 전송을 위해 Cloudflare를 이용합니다

Applied Systems에서는 멕시코, 더 나아가 라틴 아메리카에서 불안정한 네트워크 성능으로 문제를 겪는 대신 탁월한 멀티미디어 경험을 제공하고자 했습니다.


이들은 Cloudflare Stream을 사용하여 모든 동영상 전송을 구동합니다. 이제 고객은 빠르고 안정적인 라이브 동영상을 시청할 수 있고, 개발자는 동영상 플랫폼 유지에 더 적은 시간을 할애합니다.


“Cloudflare Stream을 사용하여 당사 사용자는 최대한 짧은 대기 시간으로 모든 라이브 이벤트를 확인할 수 있습니다. 배당률 업데이트 시 동기화 문제가 없으며, 베팅을 놓치거나 이웃의 환호성을 먼저 듣고 나서야 터치다운을 보게 되는 일도 없습니다"

Cloudflare를 이용해야 하는 이유

Cloudflare의 클라우드 연결성은 동영상 전송을 간소화하고 능률화합니다

Cloudflare의 클라우드 네이티브 연결성 및 보안 서비스 통합 플랫폼은 라이브 스트리밍을 위한 이상적인 기반입니다.

구성 가능 아키텍처

완전한 API 프로그래밍 가능성 및 위치 사용자 지정 가능한 로깅, 라우팅, 캐싱, 암호 해독에 대한 모든 사용 사례를 만나보세요.

통합

단일 경로 검사 및 인터넷 사용자 95%로부터 50ms 거리에 있는 네트워크를 통해 사용자 경험을 유지합니다.

위협 인텔리전스

1,820억 건의 일일 위협 차단을 기반으로 하는 기본 제공 보안으로 더 많은 위협을 차단합니다.

통합 인터페이스

모든 원격 근무 인력 보안 서비스를 하나의 UI에 모아 도구 분산 및 알림 피로를 줄여 줍니다.

