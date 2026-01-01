S'inscrire

Diffusion vidéo en direct avec Cloudflare

Diffusez des vidéos à faible latence avec moins d'étapes de développement chronophages

Le cloud de connectivité de Cloudflare vous permet d'importer, de stocker, d'encoder et de diffuser des vidéos en direct, sans devoir engager une équipe d'experts de la vidéo.

La différence Cloudflare
Diffusion faible latence à grande échelle

Cloudflare Stream diffuse automatiquement des vidéos faible latence à la résolution idéale sur un ensemble de connexions, de plateformes et d'appareils différents.

Une API vidéo adaptée aux développeurs

Bénéficiez d'une diffusion vidéo rapide, fiable et cohérente grâce au routage du trafic et à l'inspection en une seule passe sur notre réseau mondial.

Tarification transparente sur une plateforme unique

Contrairement aux CDN vidéo traditionnels, la solution Stream est facturée à la minute visionnée plutôt qu'au nombre d'octets total transféré. Vous ne payez jamais de frais de trafic entrant, de calcul ni de frais de trafic sortant.

Fonctionnement

Un processus de diffusion de vidéos en direct soutenu par une plateforme et un réseau à l'échelle mondiale

Cloudflare propose la diffusion vidéo (et d'autres outils pour développeurs) sur son cloud de connectivité unique :

  • Exécutez votre processus de diffusion vidéo sur un réseau mondial couvrant plus de 330 villes à travers le monde et situé à quelques millisecondes de 95 % des utilisateurs d'Internet.
  • Stream gère automatiquement les codecs, les protocoles et la diffusion à débit adaptatif pour vous.
  • Développez des réactions en direct, des sessions de discussion et des séances de questions/réponses en vidéo grâce à la plateforme pour développeurs de Cloudflare.
  • Suivez les détails du nombre de spectateurs et des schémas de visionnage afin de vous aider à planifier votre prochaine diffusion en direct
Caliente fait appel à Cloudflare pour assurer
une diffusion sans faille de ses événements en direct

Applied Systems souhaitait proposer une excellente expérience multimédia, sans baisse de la fiabilité de ses performances réseau au Mexique et en Amérique latine au sens plus large.


L'entreprise fait appel à Cloudflare Stream pour soutenir l'ensemble de ses besoins de diffusion en direct. Ses clients bénéficient désormais de vidéos en direct rapides et fiables, tandis que ses développeurs passent moins de temps à entretenir la plateforme vidéo de l'entreprise.


« Grâce à Cloudflare Stream, nos utilisateurs peuvent voir chaque événement en direct avec le moins de latence possible. Vous ne rencontrerez aucun problème de synchronisation lors de la mise à jour des cotes. Les utilisateurs ne manqueront ainsi jamais une occasion de pari ni n'entendront leurs voisins se réjouir avant de voir le but. »

Pourquoi Cloudflare ?

Le cloud de connectivité de Cloudflare simplifie et rationalise la diffusion vidéo

La plateforme unifiée de connectivité et de services de sécurité cloud-native de Cloudflare constitue la base idéale pour la diffusion en direct :

Architecture composable

Répondez à n'importe quel scénario d'utilisation à l'aide d'une programmabilité reposant entièrement sur les API, mais aussi de fonctions de journalisation, de routage, de mise en cache et de déchiffrement personnalisables en fonction de la position géographique.

Intégration

Préservez l'expérience des utilisateurs grâce à l'inspection en une seule passe et à un réseau situé à 50 ms de 95 % des utilisateurs d'Internet.

Informations sur les menaces

Bloquez davantage de menaces grâce à une sécurité intégrée, basée sur le blocage de 182 milliards de menaces chaque jour.

Interface unifiée

Réduisez le phénomène de prolifération des outils et la lassitude due aux alertes en unifiant chaque service de sécurité des collaborateurs en télétravail sous une interface unique.

