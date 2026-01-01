Applied Systems souhaitait proposer une excellente expérience multimédia, sans baisse de la fiabilité de ses performances réseau au Mexique et en Amérique latine au sens plus large.



L'entreprise fait appel à Cloudflare Stream pour soutenir l'ensemble de ses besoins de diffusion en direct. Ses clients bénéficient désormais de vidéos en direct rapides et fiables, tandis que ses développeurs passent moins de temps à entretenir la plateforme vidéo de l'entreprise.



