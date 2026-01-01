Applied Systems quería ofrecer experiencias multimedia extraordinarias sin que el rendimiento de red fuera poco fiable en México y en toda Latinoamérica.



Utilizan Cloudflare Stream para mejorar todas sus transmisiones en directo. Ahora, sus clientes pueden acceder a vídeos en directo de forma rápida y fiable, y sus desarrolladores dedican menos tiempo a mantener su plataforma de vídeo.



