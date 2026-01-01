Me interesa

Transmisión de vídeo en directo con Cloudflare

Transmite vídeos de baja latencia sin tantos pasos de desarrollo que te hacen perder tiempo

La conectividad cloud de Cloudflare te permite cargar, almacenar, codificar y transmitir vídeo en directo sin necesidad de contar con un equipo de expertos en vídeo.

LA DIFERENCIA DE CLOUDFLARE
Lightning bolt icon
Transmisión de baja latencia a escala

Cloudflare Stream muestra de forma automáticas vídeos de baja latencia a la resolución ideal en distintas conexiones, dispositivos y plataformas.

API de vídeo intuitiva para desarrolladores

Ofrece vídeos de manera rápida, fiable y coherente gracias al enrutamiento e inspección del tráfico de paso único a través de nuestra red global.

Precios transparentes en una sola plataforma

A diferencia de las CDN de vídeo tradicionales, Stream se factura por minutos vistos y no por el total de bytes transferidos. Nunca pagues por el tráfico de entrada, los procesos o el tráfico de salida.

Cómo funciona

Transmisión en directo impulsada por una plataforma y una red globales

Cloudflare ofrece transmisión de vídeo, y otras herramientas para desarrolladores, en una única conectividad cloud:

  • Transmite tus vídeos en una red global que se extiende por más de 330 ciudades del mundo, y se sitúa a milisegundos del 95% de los usuarios de Internet.
  • Stream gestiona automáticamente los códecs de vídeo, los protocolos y la transmisión de velocidad de bits adaptable.
  • Crea reacciones en directo, chats y preguntas y respuestas en vídeo con la plataforma para desarrolladores de Cloudflare.
  • Realiza un seguimiento de los detalles del número de visitantes y los patrones de visualización para ayudarte a planificar tu próxima transmisión en directo.
Caliente recurre a Cloudflare para mostrar transmisiones de eventos en directo sin fallos

Applied Systems quería ofrecer experiencias multimedia extraordinarias sin que el rendimiento de red fuera poco fiable en México y en toda Latinoamérica.


Utilizan Cloudflare Stream para mejorar todas sus transmisiones en directo. Ahora, sus clientes pueden acceder a vídeos en directo de forma rápida y fiable, y sus desarrolladores dedican menos tiempo a mantener su plataforma de vídeo.


"Con Cloudflare Stream, nuestros usuarios ven todos los eventos en directo con la menor latencia posible. No hay problemas de sincronización al actualizar las probabilidades, y los usuarios nunca se perderán una apuesta ni oirán a sus vecinos alegrarse antes de que vean los goles".

¿Por qué Cloudflare?

La conectividad cloud de Cloudflare simplifica y optimiza la entrega de vídeo

La plataforma unificada de Cloudflare de conectividad nativa de nube y servicios de seguridad es la base ideal para la retransmisión en directo:

cloudflare api
Arquitectura modular

Responde a cualquier caso de uso con programabilidad completa de la API y registro, enrutamiento, almacenamiento en caché y descifrado personalizables según la ubicación.

icon integrations mint
Integraciones

Protege las experiencias de los usuarios con la inspección de paso único y una red que está a 50 m/s del 95 % de los internautas.

Información sobre amenazas

Bloquea más amenazas con seguridad integrada basada en el bloqueo de 182 000 millones de amenazas diarias.

Interfaz unificada

Reduce la proliferación de herramientas y la fatiga por alertas combinando todos los servicios de seguridad para usuarios remotos en una sola interfaz de usuario.

Preguntas frecuentes sobre la transmisión en directo

