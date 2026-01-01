Zarejestruj się

Streaming wideo na żywo dzięki Cloudflare

Dostarczaj transmisje o małym opóźnieniu, z mniejszą liczbą czasochłonnych etapów programowania

Chmura connectivity cloud firmy Cloudflare pozwala na przesyłanie, przechowywanie, szyfrowanie i transmitowanie wideo na żywo bez potrzeby posiadania zespołu ekspertów.

CZYM WYRÓŻNIA SIĘ CLOUDFLARE
Lightning bolt icon
Przesyłanie strumieniowe o niskim poziomie opóźnień na dużą skalę

Narzędzie Cloudflare Stream automatycznie dostarcza wysokiej jakości filmy o idealnej rozdzielczości dla wielu rodzajów połączeń, urządzeń i platform.

Interfejs API wideo przyjazny dla programistów

Szybkie, niezawodne i spójne dostarczanie wideo dzięki routingowi i inspekcji ruchu z jednym skanowaniem w naszej sieci globalnej.

Przejrzyste ceny na jednej platformie

W przeciwieństwie do tradycyjnych sieci dostarczania treści wideo, Stream nalicza opłaty za obejrzane minuty, a nie za łączną liczbę przesłanych bitów. Nigdy nie płacisz za ruch przychodzący, obliczanie czy ruch wychodzący.

JAK TO DZIAŁA

Streaming na żywo wspierany przez globalną platformę i sieć

Cloudflare zapewnia strumieniowanie wideo, a także inne narzędzia dla programistów, w ramach jednej platformy connectivity cloud:

  • Uruchamiaj strumieniowanie wideo w sieci globalnej obejmującej ponad 330 miast na całym świecie, zlokalizowanej w odległości kilku milisekund od 95% użytkowników Internetu
  • Stream automatycznie obsługuje kodeki wideo, protokoły i przesyłanie strumieniowe z adaptacyjnym bitratem
  • Twórz reakcje na żywo, czaty i sesje pytań i odpowiedzi w materiale wideo dzięki platformie Cloudflare Developer Platform
  • Monitoruj szczegółowe dane dotyczące liczby widzów i wzorców oglądania, aby lepiej planować kolejną transmisję na żywo
Caliente korzysta z rozwiązań Cloudflare do bezbłędnego
dostarczania transmisji wydarzeń na żywo

Firma Applied Systems chciała zapewniać doskonałe doświadczenia multimedialne bez borykania się z problemami z zawodną wydajnością sieci w Meksyku i szerzej — w Ameryce Łacińskiej.


Używają Cloudflare Stream do obsługi wszystkich swoich transmisji na żywo. Teraz ich klienci otrzymują szybkie, niezawodne wideo na żywo, a programiści spędzają mniej czasu na obsłudze platformy wideo.


„Dzięki rozwiązaniu Cloudflare Stream nasi użytkownicy mogą oglądać każde wydarzenie na żywo z możliwie jak najmniejszymi opóźnieniami. Nie ma problemów z synchronizacją podczas aktualizowania zakładów, dzięki czemu użytkownicy nigdy nie przegapią zakładu ani nie usłyszą wiwatów sąsiadów, zanim zobaczą przyłożenie".

Dlaczego Cloudflare?

Chmura connectivity cloud firmy Cloudflare upraszcza i usprawnia dostarczanie materiałów wideo

Ujednolicona platforma Cloudflare, łącząca usługi chmurowej łączności i bezpieczeństwa, stanowi idealną podstawę do strumieniowania na żywo:

cloudflare api
Komponowalna architektura

Urzeczywistniaj każdy przypadek użycia dzięki pełnej programowalności interfejsów API oraz dostosowanym do lokalizacji funkcjom rejestrowania, routingu, zapisywania w pamięci podręcznej i deszyfrowania.

icon integrations mint
Integracja

Zachowaj doświadczenia użytkowników dzięki kontroli z jednym skanowaniem i sieci, która znajduje się w odległości 50 ms od 95% użytkowników Internetu.

Analiza zagrożeń

Blokuj więcej zagrożeń dzięki wbudowanemu systemowi bezpieczeństwa opartemu na blokowaniu 182 mld zagrożeń dziennie.

Ujednolicony interfejs

Ogranicz rozproszenie narzędzi i zmęczenie alertami dzięki połączeniu wszystkich usług dotyczących bezpieczeństwa pracowników zdalnych w jednym interfejsie użytkownika.

Live-stream FAQs

