Firma Applied Systems chciała zapewniać doskonałe doświadczenia multimedialne bez borykania się z problemami z zawodną wydajnością sieci w Meksyku i szerzej — w Ameryce Łacińskiej.



Używają Cloudflare Stream do obsługi wszystkich swoich transmisji na żywo. Teraz ich klienci otrzymują szybkie, niezawodne wideo na żywo, a programiści spędzają mniej czasu na obsłudze platformy wideo.



