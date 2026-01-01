Chmura connectivity cloud firmy Cloudflare pozwala na przesyłanie, przechowywanie, szyfrowanie i transmitowanie wideo na żywo bez potrzeby posiadania zespołu ekspertów.
Narzędzie Cloudflare Stream automatycznie dostarcza wysokiej jakości filmy o idealnej rozdzielczości dla wielu rodzajów połączeń, urządzeń i platform.
Szybkie, niezawodne i spójne dostarczanie wideo dzięki routingowi i inspekcji ruchu z jednym skanowaniem w naszej sieci globalnej.
W przeciwieństwie do tradycyjnych sieci dostarczania treści wideo, Stream nalicza opłaty za obejrzane minuty, a nie za łączną liczbę przesłanych bitów. Nigdy nie płacisz za ruch przychodzący, obliczanie czy ruch wychodzący.
Cloudflare zapewnia strumieniowanie wideo, a także inne narzędzia dla programistów, w ramach jednej platformy connectivity cloud:
Firma Applied Systems chciała zapewniać doskonałe doświadczenia multimedialne bez borykania się z problemami z zawodną wydajnością sieci w Meksyku i szerzej — w Ameryce Łacińskiej.
Używają Cloudflare Stream do obsługi wszystkich swoich transmisji na żywo. Teraz ich klienci otrzymują szybkie, niezawodne wideo na żywo, a programiści spędzają mniej czasu na obsłudze platformy wideo.
„Dzięki rozwiązaniu Cloudflare Stream nasi użytkownicy mogą oglądać każde wydarzenie na żywo z możliwie jak najmniejszymi opóźnieniami. Nie ma problemów z synchronizacją podczas aktualizowania zakładów, dzięki czemu użytkownicy nigdy nie przegapią zakładu ani nie usłyszą wiwatów sąsiadów, zanim zobaczą przyłożenie".
Ujednolicona platforma Cloudflare, łącząca usługi chmurowej łączności i bezpieczeństwa, stanowi idealną podstawę do strumieniowania na żywo:
Urzeczywistniaj każdy przypadek użycia dzięki pełnej programowalności interfejsów API oraz dostosowanym do lokalizacji funkcjom rejestrowania, routingu, zapisywania w pamięci podręcznej i deszyfrowania.
Zachowaj doświadczenia użytkowników dzięki kontroli z jednym skanowaniem i sieci, która znajduje się w odległości 50 ms od 95% użytkowników Internetu.
Blokuj więcej zagrożeń dzięki wbudowanemu systemowi bezpieczeństwa opartemu na blokowaniu 182 mld zagrożeń dziennie.
Ogranicz rozproszenie narzędzi i zmęczenie alertami dzięki połączeniu wszystkich usług dotyczących bezpieczeństwa pracowników zdalnych w jednym interfejsie użytkownika.