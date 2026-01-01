サインアップ

Cloudflareで動画をライブストリーミング

時間を浪費する開発ステップを減らして、低遅延のストリーミング配信を実現

Cloudflareのコネクティビティクラウドなら、動画専門家のチームがなくても、ライブ動画のアップロード、保存、符号化、配信ができます。

Cloudflareの違い
Lightning bolt icon
低遅延ストリーミングを大規模に

Cloudflare Streamは、理想的な解像度の低遅延動画をさまざまな接続先、デバイス、プラットフォームに自動配信します。

開発者が使いやすい動画API

当社グローバルネットワークでシングルパスのトラフィックルーティングと検査を行うことにより、高速で信頼性の高い一貫した動画配信を実現します。

単一プラットフォームで透明性のある料金設定

従来の動画CDNと違い、Streamは転送されたバイトの総数でなく視聴された分数に対して課金します。イングレス、コンピュート、エグレスに対する支払いはありません。

仕組み

グローバルなプラットフォームとネットワークでライブストリーミング

Cloudflareは、動画ストリーミングやその他の開発者ツールを単一のコネクティビティクラウドで提供します。

  • 世界330都市に広がり、インターネットユーザーの95%から数ミリ秒内にあるグローバルネットワークで、お客様の動画ストリーミングを実行
  • Streamはお客様に代わって、動画コーデック、プロトコル、アダプティブビットレートストリーミングを自動的に管理
  • Cloudflare Developer Platformで、ライブリアクション、チャット、Q&Aを動画に組み込み
  • 再生回数や視聴パターンの詳細を追跡し、次のライブストリームの計画を支援
CalienteはCloudflareでライブイベント放送の完璧な配信を実現

Applied Systemsは、メキシコおよびラテンアメリカで、信頼性の低いネットワークパフォーマンスに悩まされることなく、すばらしいマルチメディアエクスペリエンスを提供したいと考えました。


同社では、すべてのライブストリーミングにCloudflare Streamを使っています。現在、同社の顧客は高速で信頼性の高いライブ動画を楽しめ、開発者は動画プラットフォームの保守にかける時間が減っています。


「Cloudflare Streamのおかげで、当社のユーザーはすべてのライブイベントを可能な限り低遅延で視聴できます。オッズのアップデートで同期の問題はありませんし、ベットし損ねたり、タッチダウンを見る前に隣家から歓声が聞こえたりすることもありません。」

Cloudflareとの出会い

Cloudflareのコネクティビティクラウドは動画配信の簡素化と合理化を実現

クラウドネイティブな接続サービスとセキュリティサービスを統合したCloudflareのプラットフォームは、ライブストリーミングの基盤として理想的です。

cloudflare api
構成可能なアーキテクチャ

APIは自在にプログラム可能で、ロギング、ルーティング、キャッシング、復号化はロケーションをカスタマイズできるため、あらゆる特殊ユースケースに対応します。

icon integrations mint
統合

シングルパス検査とインターネットユーザーの95%から50ミリ秒以内のネットワークで、ユーザーエクスペリエンスを維持します。

脅威インテリジェンス

日々1820億件の脅威をブロックし集めた情報を基に、ビルトインセキュリティでより多くの脅威をブロックします。

統合インターフェース

リモートワークフォースを保護するセキュリティサービスをすべて単一のUIに統合することにより、ツールの無秩序増加とアラート疲れを緩和します。

Live-stream FAQs

利用開始

ソリューション

サポート

コンプライアンス

公共の利益

会社

© 2026 Cloudflare, Inc.プライバシーポリシー利用規約セキュリティの問題を報告信頼性と安全性商標