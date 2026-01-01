Desenvolva na plataforma de privacidade da Cloudflare
Simplifique a maneira como você cria, implementa e distribui produtos que preservam a privacidade fazendo parceria com a Cloudflare
Os aplicativos web e os anunciantes coletam cada vez mais informações de identificação pessoal (PII) para aprimorar as experiências digitais. Usar endereços de IP como um identificador, no entanto, levanta preocupações com a privacidade. A plataforma unificada da Cloudflare capacita os desenvolvedores a incorporar privacidade na arquitetura do aplicativo e ajuda a aumentar a confiança do consumidor, reduzir o risco de possíveis violações e atender a regulamentações globais mais rigorosas.
Vantagens da parceria com a Cloudflare
A Cloudflare é líder em privacidade na internet
Credibilidade na entrega com líderes do setor
A plataforma de privacidade da Cloudflare é implementada por algumas das maiores empresas de tecnologia do consumidor do mundo.
Desenvolvimento conjunto com a engenharia da Cloudflare
A equipe de engenharia de privacidade da Cloudflare tem vasta experiência em criptografia e padrões de internet para que você possa se concentrar na inovação de seus produtos enquanto lidamos com as complexidades em evolução dos requisitos de privacidade.
Escale globalmente com desempenho e confiabilidade
A plataforma de privacidade da Cloudflare é implantada na infraestrutura distribuída da Cloudflare com cobertura global. Seus usuários têm uma experiência rápida, consistente e segura, não importa como eles acessam seu aplicativo.
COMO FUNCIONA
Como o Cloudflare ajuda os aplicativos com privacidade
Proxies de privacidade
Verificação de terceiros
Agregação e analytics
Principais casos de uso de privacidade
Navegação privada
Proteja o endereço de IP e a atividade de navegação dos usuários de serviços de rede e proprietários de sites para fornecer uma experiência privada na internet sem a necessidade de configurar uma VPN.
Modo anônimo no aplicativo
Forneça aos usuários proteção e garantia adicionais ao interagir com conteúdo pessoal confidencial, como saúde, finanças e interações sociais.
Transparência de chave em mensagens
Cumpra a criptografia de ponta a ponta e evite o risco de ataques on-path, verificando a integridade da infraestrutura de chave pública.
Medição de preservação de privacidade
Protocolo inovador implementado entre duas partes para coletar dados na camada de aplicação para analytics, o que impede que qualquer uma das partes acesse os dados individualmente.
Serviços de IA em nuvem
Ao atender solicitações de usuários com serviços de IA de terceiros, forneça uma camada adicional de proteção que oculta a origem da solicitação para proteger contra rastreamento.
Tokens de acesso privado
Autentique o tráfego HTTP para evitar ter que coletar informações pessoais adicionais no nível do dispositivo.
Estudos de caso de plataforma de privacidade
Outros produtos relacionados da Cloudflare
A Cloudflare ajuda a possibilitar uma internet mais privada para os consumidores
1.1.1.1
Resolvedor de DNS público rápido e gratuito que não vende ou compartilha dados dos usuários.
WARP
Roteia de forma segura e privada o tráfego da internet do dispositivo para a rede global da Cloudflare
Turnstile
Alternativa ao CAPTCHA que valida usuários reais sem coletar ou compartilhar dados do usuário
Teste de velocidade
Testes de velocidade sem anúncios, sem rastreamento, com coleta mínima de dados e sem informações de identificação pessoal
Recursos
BLOG
Privado por design: desenvolver com a plataforma de privacidade da Cloudflare
Saiba mais sobre a abordagem exclusiva da Cloudflare para oferecer suporte à privacidade no nível de rede
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Privacy Gateway: um proxy que preserva a privacidade e é construído com base em padrões
O Oblivious HTTP ofusca a origem e o destino das mensagens para ajudar os aplicativos a fornecer privacidade forte
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Mantenha e oculte seus dados: uma introdução à privacidade diferencial
Colete e analise dados, protegendo a privacidade individual