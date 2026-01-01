Inscreva-se

Desenvolva na plataforma de privacidade da Cloudflare

Simplifique a maneira como você cria, implementa e distribui produtos que preservam a privacidade fazendo parceria com a Cloudflare

Os aplicativos web e os anunciantes coletam cada vez mais informações de identificação pessoal (PII) para aprimorar as experiências digitais. Usar endereços de IP como um identificador, no entanto, levanta preocupações com a privacidade. A plataforma unificada da Cloudflare capacita os desenvolvedores a incorporar privacidade na arquitetura do aplicativo e ajuda a aumentar a confiança do consumidor, reduzir o risco de possíveis violações e atender a regulamentações globais mais rigorosas.

Fale conosco
Ilustração da plataforma de privacidade

Vantagens da parceria com a Cloudflare

A Cloudflare é líder em privacidade na internet

Bloco de ícones de dados de análise
Credibilidade na entrega com líderes do setor

A plataforma de privacidade da Cloudflare é implementada por algumas das maiores empresas de tecnologia do consumidor do mundo.

ABM - Woolworths - Impulsionar a inovação segura e alimentada por dados - Cartão 2 - Ícone
Desenvolvimento conjunto com a engenharia da Cloudflare

A equipe de engenharia de privacidade da Cloudflare tem vasta experiência em criptografia e padrões de internet para que você possa se concentrar na inovação de seus produtos enquanto lidamos com as complexidades em evolução dos requisitos de privacidade.

ABM - Stryker - Proteja suas iniciativas de IA com a Cloudflare - 6 ícones - Cartão 1 - Ícone
Escale globalmente com desempenho e confiabilidade

A plataforma de privacidade da Cloudflare é implantada na infraestrutura distribuída da Cloudflare com cobertura global. Seus usuários têm uma experiência rápida, consistente e segura, não importa como eles acessam seu aplicativo.

COMO FUNCIONA

Como o Cloudflare ajuda os aplicativos com privacidade

Principais casos de uso de privacidade

Bloco de tráfego legítimo do navegador - Ícone
Navegação privada

Proteja o endereço de IP e a atividade de navegação dos usuários de serviços de rede e proprietários de sites para fornecer uma experiência privada na internet sem a necessidade de configurar uma VPN.

Ícone quadrado - Multi-user-outline
Modo anônimo no aplicativo

Forneça aos usuários proteção e garantia adicionais ao interagir com conteúdo pessoal confidencial, como saúde, finanças e interações sociais.

Key icon
Transparência de chave em mensagens

Cumpra a criptografia de ponta a ponta e evite o risco de ataques on-path, verificando a integridade da infraestrutura de chave pública.

Ícone de impressão digital
Medição de preservação de privacidade

Protocolo inovador implementado entre duas partes para coletar dados na camada de aplicação para analytics, o que impede que qualquer uma das partes acesse os dados individualmente.

ABM - Woolworths - Modernizar a arquitetura em nuvem para agilidade - Cartão 3 - Ícone
Serviços de IA em nuvem

Ao atender solicitações de usuários com serviços de IA de terceiros, forneça uma camada adicional de proteção que oculta a origem da solicitação para proteger contra rastreamento.

Código - Bloco
Tokens de acesso privado

Autentique o tráfego HTTP para evitar ter que coletar informações pessoais adicionais no nível do dispositivo.

Estudos de caso de plataforma de privacidade

Outros produtos relacionados da Cloudflare

A Cloudflare ajuda a possibilitar uma internet mais privada para os consumidores

icon_tile_logo-1
1.1.1.1

Resolvedor de DNS público rápido e gratuito que não vende ou compartilha dados dos usuários.

Saiba mais  
icon_tile_cloudflare-warp
WARP

Roteia de forma segura e privada o tráfego da internet do dispositivo para a rede global da Cloudflare

Saiba mais  
Ícone de Captcha
Turnstile

Alternativa ao CAPTCHA que valida usuários reais sem coletar ou compartilhar dados do usuário

Saiba mais  
Ícone de raio
Teste de velocidade

Testes de velocidade sem anúncios, sem rastreamento, com coleta mínima de dados e sem informações de identificação pessoal

Saiba mais  

Recursos

Insights - miniatura 2

BLOG

Privado por design: desenvolver com a plataforma de privacidade da Cloudflare

Saiba mais sobre a abordagem exclusiva da Cloudflare para oferecer suporte à privacidade no nível de rede

Leia o blog  
Miniatura - Relatório - Modelo 1 Gráficos

BLOG

Privacy Gateway: um proxy que preserva a privacidade e é construído com base em padrões

O Oblivious HTTP ofusca a origem e o destino das mensagens para ajudar os aplicativos a fornecer privacidade forte

Leia o blog  
Miniatura - Relatório - Modelo 3 Gráficos

BLOG

Mantenha e oculte seus dados: uma introdução à privacidade diferencial

Colete e analise dados, protegendo a privacidade individual

Leia o blog  
Ícone de escudo de proteção de segurança

Junte-se a nós para promover a privacidade na internet

Saiba mais