Os aplicativos web e os anunciantes coletam cada vez mais informações de identificação pessoal (PII) para aprimorar as experiências digitais. Usar endereços de IP como um identificador, no entanto, levanta preocupações com a privacidade. A plataforma unificada da Cloudflare capacita os desenvolvedores a incorporar privacidade na arquitetura do aplicativo e ajuda a aumentar a confiança do consumidor, reduzir o risco de possíveis violações e atender a regulamentações globais mais rigorosas.