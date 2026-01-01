Web 应用和广告商越来越多地收集个人可识别信息（PII）以增强数字体验。然而，使用 IP 地址作为标识符会引发隐私问题。Cloudflare 的统一平台使开发人员能够将隐私融入应用架构中——并帮助提升消费者信心，降低潜在泄露的风险，满足更严格的全球法规。