在 Cloudflare 的隐私平台上构建
与 Cloudflare 携手合作，简化构建、部署和交付隐私保护产品的方式
Web 应用和广告商越来越多地收集个人可识别信息（PII）以增强数字体验。然而，使用 IP 地址作为标识符会引发隐私问题。Cloudflare 的统一平台使开发人员能够将隐私融入应用架构中——并帮助提升消费者信心，降低潜在泄露的风险，满足更严格的全球法规。
与 Cloudflare 合作的优势
Cloudflare 是互联网隐私领域的领导者
行业领军企业采用，值得信赖
Cloudflare 的隐私平台得到一些全球最大的消费科技公司采用。
与 Cloudflare 工程团队共同开发
Cloudflare 的隐私工程团队在密码学和互联网标准方面拥有深厚的专业知识，支持您专注于产品创新，由我们负责处理隐私要求不断演变的复杂性。
全球扩展，兼具性能与可靠性
Cloudflare 的隐私平台部署在 Cloudflare 的分布式基础设施上，覆盖全球。无论用户如何访问您的应用，他们都能获得快速、一致和安全的体验。
工作原理
Cloudflare 如何帮助应用保护隐私
隐私代理
第三方验证
聚合和分析
隐私保护主要使用场景
私密浏览
保护用户的 IP 地址和浏览活动以免网络服务和网站所有者获取，提供私密的上网体验，无需设置 VPN。
应用内匿名模式
在处理敏感个人内容时，如健康、财务和社交互动，为用户提供额外的防护和保障。
消息传递中的密钥透明性
实现端到端加密，并通过验证公钥基础设施的完整性来避免中间人攻击风险。
保护隐私的测量
一种创新的协议，在应用层收集双方的数据以供分析，防止任何一方单独访问数据。
AI 云服务
在使用第三方 AI 服务处理用户请求时，提供额外的保护层，隐藏请求来源以防止被追踪。
Private Access Tokens
验证 HTTP 流量，以避免在设备层收集额外的个人信息。