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在 Cloudflare 的隐私平台上构建

与 Cloudflare 携手合作，简化构建、部署和交付隐私保护产品的方式

Web 应用和广告商越来越多地收集个人可识别信息（PII）以增强数字体验。然而，使用 IP 地址作为标识符会引发隐私问题。Cloudflare 的统一平台使开发人员能够将隐私融入应用架构中——并帮助提升消费者信心，降低潜在泄露的风险，满足更严格的全球法规。

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隐私平台插图

与 Cloudflare 合作的优势

Cloudflare 是互联网隐私领域的领导者

图标磁贴分析数据
行业领军企业采用，值得信赖

Cloudflare 的隐私平台得到一些全球最大的消费科技公司采用。

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与 Cloudflare 工程团队共同开发

Cloudflare 的隐私工程团队在密码学和互联网标准方面拥有深厚的专业知识，支持您专注于产品创新，由我们负责处理隐私要求不断演变的复杂性。

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全球扩展，兼具性能与可靠性

Cloudflare 的隐私平台部署在 Cloudflare 的分布式基础设施上，覆盖全球。无论用户如何访问您的应用，他们都能获得快速、一致和安全的体验。

工作原理

Cloudflare 如何帮助应用保护隐私

隐私保护主要使用场景

流量合法浏览器磁贴 - 图标
私密浏览

保护用户的 IP 地址和浏览活动以免网络服务和网站所有者获取，提供私密的上网体验，无需设置 VPN。

方形图标 - 多用户
应用内匿名模式

在处理敏感个人内容时，如健康、财务和社交互动，为用户提供额外的防护和保障。

Key icon
消息传递中的密钥透明性

实现端到端加密，并通过验证公钥基础设施的完整性来避免中间人攻击风险。

指纹识别图标
保护隐私的测量

一种创新的协议，在应用层收集双方的数据以供分析，防止任何一方单独访问数据。

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AI 云服务

在使用第三方 AI 服务处理用户请求时，提供额外的保护层，隐藏请求来源以防止被追踪。

代码 - 磁贴
Private Access Tokens

验证 HTTP 流量，以避免在设备层收集额外的个人信息。

隐私平台案例研究

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资源

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隐私设计：使用 Cloudflare 的隐私平台进行构建

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