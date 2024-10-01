Cloudflare Cache Reserve

所有靜態內容的持續快取

Cache Reserve 持續不斷地從我們的全球網路提供靜態內容，可幫助企業降低輸出費用，並確保更高的快取命中率。

CLOUDFLARE CACHE RESERVE 的優勢
Orange icon of a globe
提高快取命中率

透過儲存 Cloudflare CDN 中的長尾內容，提高快取命中率。

Performance acceleration rocket orange
更快的效能

為您的來源伺服器設下屏障，隔絕非必要的大量要求，以確保實現更快速的效能和更順暢的使用者體驗。

經濟實惠的統一定價

透過限制不必要的快取資料收回並消除相關聯的輸出成本，最大程度省下花費。

工作原理

從我們的全球 CDN 更快速地提供靜態內容

Cloudflare Cache Reserve 是一個基於 R2 構建的大型持久性資料存放區，而 R2 是我們與 S3 相容的全球性物件儲存服務

透過從我們的全球網路邊緣提供靜態內容，Cache Reserve 有助於提高快取命中率、加快終端使用者的載入速度，並最大限度減少不必要的輸出費用。

瞭解 Cache Reserve 的工作原理

觀看示範

客戶評價

「Cloudflare Cache Reserve 將快取命中率提高了 2%，從而將我們的 S3 輸出活動減少了大約三分之二。減少的輸出費用幾乎比我們為 Cache Reserve 支付的價格高出一個數量級。」

——Docker 工程資深經理

深受數百萬網際網路內容的信賴

查看案例研究
Cache Reserve 主要使用案例

Cache Reserve 有助於延長資產的快取存留時間，控制快取哪些資產，以及為使用者最佳化內容效能

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最大限度延長資源的快取存留時間

藉助 Cache Reserve，您可完全控制已快取資產的保留期，從而降低快取「未命中」率，並在快取空間接近容量時最佳化儲存空間。

Content security policies icon
自訂快取設定

透過 Cache Rules，您可定義哪些資源可用於 Cache Reserve，無需撰寫程式碼便可針對幾乎任何使用案例量身定制內容傳遞策略。

Lightning bolt icon
加速內容效能

透過我們的全球網路，您可以從全球 330+ 個資料中心快取內容，讓使用者無論身處何地，都能盡快取得內容。

開始使用 Cache Reserve

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