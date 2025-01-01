什么是 OWASP API 10 大安全风险？

开放式 Web 应用程序安全项目 (OWASP) 汇总了应用程序编程接口 (API) 的最大安全风险列表。
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开放式 Web 应用程序安全项目 (OWASP) 是一个非营利组织，其目标是促进 Web 应用安全。OWASP 提供了许多免费资源，以构建更安全的 Web 应用。
该组织被最广泛引用的资源之一是 OWASP Top 10，其中列出了 Web 应用的十大安全问题。OWASP 还为应用编程接口 (API) 维护了一个单独的类似清单，这对于支持大多数 Web 和移动体验至关重要。
API 可以通过提供商业智能、促进云部署和实现 AI 功能集成，为企业增强竞争优势。但与此同时，API 可能会引入新的风险，因为它允许外部各方访问应用、共享数据和运行潜在敏感的工作流程。
本 OWASP API Security Top 10 最新发布于 2023 年，强调了组织应解决的关键问题，以更好地保护其 API、应用和数据。该清单包括：
要进一步了解这 10 个安全风险，请参阅 OWASP 的官方网页。
OWASP Top 10 清单（点击此处获取完整清单）和 OWASP API Security Top 10 清单之间存在一些交叉。例如，访问控制失效是 OWASP Top 10 清单中的第一位，而 API 清单的前五个安全问题中也存在各种形式的身份验证和授权失效。此外，安全错误配置和服务器端请求伪造也同时出现在两个清单中。
然而，与 Web 应用相比，API 确实存在一些独特的风险。开发人员应该同时考虑这两个清单。
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