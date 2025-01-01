复制文章链接

什么是 OWASP API 10 大安全风险？

开放式 Web 应用程序安全项目 (OWASP) 是一个非营利组织，其目标是促进 Web 应用安全。OWASP 提供了许多免费资源，以构建更安全的 Web 应用。

该组织被最广泛引用的资源之一是 OWASP Top 10，其中列出了 Web 应用的十大安全问题。OWASP 还为应用编程接口 (API) 维护了一个单独的类似清单，这对于支持大多数 Web 和移动体验至关重要。

API 可以通过提供商业智能、促进云部署和实现 AI 功能集成，为企业增强竞争优势。但与此同时，API 可能会引入新的风险，因为它允许外部各方访问应用、共享数据和运行潜在敏感的工作流程。

本 OWASP API Security Top 10 最新发布于 2023 年，强调了组织应解决的关键问题，以更好地保护其 API、应用和数据。该清单包括：