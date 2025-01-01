什么是 API 调用？

API 调用（或 API 请求）允许一个应用程序从另一个应用程序请求数据或服务。大多数 Web 应用都会定期进行 API 调用。
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应用程序编程接口 (API) 是一个程序与另一个程序交互的一种方式。API 调用是它们交互的媒介。API 调用（或 API 请求）是发送到服务器的消息，要求 API 提供服务或信息。
如果 Jan 招待很多客人共进晚餐，她可能会打电话给餐饮公司，要求他们为聚会准备食物。这节省了她自己准备食物的大量时间和精力。类似地，一个应用程序可以“调用”另一个应用程序来获取所需的数据或功能。这确保了开发人员不必花费时间和精力来构建可以通过 API 集成的应用程序功能。
由于 API 已集成到当今几乎所有的 Web 应用中，API 调用一直在幕后进行。假设有人在旅游网站上搜索公交车票。旅游网站向各个巴士公司的服务器发送 API 调用，并接收有关可用乘车服务和费用的信息。从用户的角度来看，这个过程应该几乎是瞬时的。
API 调用从客户端传输到 API 端点。API 端点是 API 调用的目的地——最常见的是 Web 应用和服务器。例如，移动客户端会生成一个 API 调用，该调用会转到 API 端点，即服务器。服务器接收 API 调用，对其进行处理，执行请求并发送响应。
当 Jan（来自上面的类比）打电话给餐饮公司时，她通过拨打电话号码来打电话。类似地，API 调用指向统一资源标识符 (URI)。
URI 是标识资源的标准化方式，就像电话号码标识电话线路一样。识别的资源可以是网站、应用程序、服务器、电子邮件联系人，甚至是现实世界的项目。
对于 Web API，URI 通常是统一资源定位符 (URL)。URL 是一种用于标识互联网位置（如网站或服务器）的 URI。URL 必须包含用于访问它的应用程序层协议，例如 HTTP。网页地址写为 URL，例如“https://www.cloudflare.com/learning”。API 端点也是 URL。
大多数 Web API 使用 HTTP，因此它包含在 API 端点的 URL 中。例如，基本的 Cloudflare API 端点是“https://api.cloudflare.com/client/v4/”（了解更多）。基于 HTTP 的 API 调用使用
GET、
POST 和
PUT 之类的 HTTP 动词（请求类型）来指示他们需要来自 API 端点的哪些服务或资源。
与任何暴露在互联网上的东西一样，API 容易受到来自各种来源的攻击。攻击者可以通过多种方式使用 API 调用来攻击 API，包括：
这些攻击和其他攻击会对提供 API 服务的组织产生负面影响。
以下策略有助于让 API 保持安全。
更深入地了解 API 安全。或者，阅读有关 Cloudflare API Shield 的信息，该服务可以保护 API 免受各种攻击。