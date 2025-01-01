复制文章链接

什么是 API 调用？

应用程序编程接口 (API) 是一个程序与另一个程序交互的一种方式。API 调用是它们交互的媒介。API 调用（或 API 请求）是发送到服务器的消息，要求 API 提供服务或信息。

如果 Jan 招待很多客人共进晚餐，她可能会打电话给餐饮公司，要求他们为聚会准备食物。这节省了她自己准备食物的大量时间和精力。类似地，一个应用程序可以“调用”另一个应用程序来获取所需的数据或功能。这确保了开发人员不必花费时间和精力来构建可以通过 API 集成的应用程序功能。

由于 API 已集成到当今几乎所有的 Web 应用中，API 调用一直在幕后进行。假设有人在旅游网站上搜索公交车票。旅游网站向各个巴士公司的服务器发送 API 调用，并接收有关可用乘车服务和费用的信息。从用户的角度来看，这个过程应该几乎是瞬时的。

API 调用会去到哪儿？

API 调用从客户端传输到 API 端点。API 端点是 API 调用的目的地——最常见的是 Web 应用和服务器。例如，移动客户端会生成一个 API 调用，该调用会转到 API 端点，即服务器。服务器接收 API 调用，对其进行处理，执行请求并发送响应。

当 Jan（来自上面的类比）打电话给餐饮公司时，她通过拨打电话号码来打电话。类似地，API 调用指向统一资源标识符 (URI)。

URI 是标识资源的标准化方式，就像电话号码标识电话线路一样。识别的资源可以是网站、应用程序、服务器、电子邮件联系人，甚至是现实世界的项目。

对于 Web API，URI 通常是统一资源定位符 (URL)。URL 是一种用于标识互联网位置（如网站或服务器）的 URI。URL 必须包含用于访问它的应用程序层协议，例如 HTTP。网页地址写为 URL，例如“https://www.cloudflare.com/learning”。API 端点也是 URL。

大多数 Web API 使用 HTTP，因此它包含在 API 端点的 URL 中。例如，基本的 Cloudflare API 端点是“https://api.cloudflare.com/client/v4/”（了解更多）。基于 HTTP 的 API 调用使用 GET 、 POST 和 PUT 之类的 HTTP 动词（请求类型）来指示他们需要来自 API 端点的哪些服务或资源。

API 调用如何用于攻击？

与任何暴露在互联网上的东西一样，API 容易受到来自各种来源的攻击。攻击者可以通过多种方式使用 API 调用来攻击 API，包括：

拒绝服务 (DoS) 和分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击：这种类型的攻击拒绝向 API 的其他用户提供服务。攻击者可以使用大量 API 调用来淹没 API，或者以一种长期占用服务器的方式构建 API 调用。

漏洞利用：攻击者可以尝试发送 API 调用，利用 API 中的缺陷诱骗服务器泄露其不应该泄露的数据、以非设计的方式执行，或给予他们未经授权的访问。

这些攻击和其他攻击会对提供 API 服务的组织产生负面影响。

如何保护 API 免受无效 API 调用的影响

以下策略有助于让 API 保持安全。

了解和跟踪 API 端点： 维护生产中所有 API 端点的更新列表。

维护生产中所有 API 端点的更新列表。 验证 API 客户端 ：身份验证可确保 API 调用来自合法客户端。有几种方法可以做到这一点，但最有效的方法之一是 mutual TLS，这是一种身份验证方法，其中每个 API 端点使用公钥加密来验证另一个端点。

：身份验证可确保 API 调用来自合法客户端。有几种方法可以做到这一点，但最有效的方法之一是 mutual TLS，这是一种身份验证方法，其中每个 API 端点使用公钥加密来验证另一个端点。 验证 API 架构 ：API 的架构就像它的使用规则。如果 API 调用不遵循架构，则可能是恶意尝试利用 API。 API 架构验证有助于识别和阻止无效的 API 调用。

：API 的架构就像它的使用规则。如果 API 调用不遵循架构，则可能是恶意尝试利用 API。 API 架构验证有助于识别和阻止无效的 API 调用。 使用DDoS缓解：DDoS 缓解提供商可阻止或吸收过多的请求，以避免服务器不堪重负。Cloudflare 就是这样的提供商之一。

更深入地了解 API 安全。或者，阅读有关 Cloudflare API Shield 的信息，该服务可以保护 API 免受各种攻击。