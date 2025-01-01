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什麼是 API 呼叫？

應用程式程式設計介面 (API) 是一個程式與另一個程式互動的一種方式。API 呼叫是它們互動的媒介。API 呼叫（或 API 要求）是傳送到伺服器的訊息，要求 API 提供服務或資訊。

如果 Jan 招待很多客人共進晚餐，她可能會打電話給餐飲公司，要求他們為聚會準備食物。這節省了她自己準備食物的大量時間和精力。類似地，一個應用程式可以「呼叫」另一個應用程式來獲取所需的資料或功能。這確保了開發人員不必花費時間和精力來構建可以透過 API 整合的應用程式功能。

由於 API 已整合到當今幾乎所有的 Web 應用程式中，API 呼叫一直在幕後進行。假設有人在旅遊網站上搜尋公交車票。旅遊網站向各個公交車公司的伺服器傳送 API 呼叫，並接收有關可用乘車服務和費用的資訊。從使用者的角度來看，這個過程應該幾乎是瞬時的。

API 呼叫會去到哪兒？

API 呼叫從用戶端傳輸到 API 端點。API 端點是 API 呼叫的目的地——最常見的是 Web 應用程式和伺服器。例如，行動用戶端會產生一個 API 呼叫，該呼叫會轉到 API 端點，即伺服器。伺服器接收 API 呼叫，對其進行處理，執行請求並傳送回應。

當 Jan（來自上面的類比）打電話給餐飲公司時，她透過撥打電話號碼來進行此過程。類似地，API 呼叫指向 Uniform Resource Identifier (URI)。

URI 是標識資源的標準化方式，就像電話號碼標識電話線路一樣。識別的資源可以是網站、應用程式、伺服器、電子郵件聯絡人，甚至是現實世界的項目。

對於 Web API，URI 通常是統一資源定位器 (URL)。URL 是一種用於標識網際網路位置（如網站或伺服器）的 URI。URL 必須包含用於存取它的應用程式層通訊協定，例如 HTTP。網頁地址寫為 URL，例如「https://www.cloudflare.com/learning」。API 端點也是 URL。

大多數 Web API 使用 HTTP，因此它包含在 API 端點的 URL 中。例如，基本的 Cloudflare API 端點是「https://api.cloudflare.com/client/v4/」（瞭解更多）。基於 HTTP 的 API 呼叫使用 GET 、 POST 和 PUT 之類的 HTTP 動詞（要求類型）來指示他們需要來自 API 端點的哪些服務或資源。

API 呼叫如何用於攻擊？

與任何暴露在網際網路上的東西一樣，API 容易受到來自各種來源的攻擊。攻擊者可以透過多種方式使用 API 呼叫來攻擊 API，包括：

阻斷服務 (DoS) 和分散式阻斷服務 (DDoS) 攻擊：這種類型的攻擊拒絕向 API 的其他使用者提供服務。攻擊者可以使用大量 API 呼叫來淹沒 API，或者以一種長期佔用伺服器的方式構建 API 呼叫。

漏洞利用：攻擊者可以嘗試傳送 API 呼叫，利用 API 中的缺陷誘騙伺服器洩露其不應該洩露的資料、以非設計的方式執行，或給予他們未經授權的存取權。

這些攻擊和其他攻擊會對提供 API 服務的組織產生負面影響。

如何保護 API 免受無效 API 呼叫的影響

以下策略有助於保持 API 的安全。

瞭解和追蹤 API 端點： 維護生產中所有 API 端點的更新清單。

維護生產中所有 API 端點的更新清單。 驗證 API 用戶端： 驗證可確保 API 呼叫來自合法用戶端。有幾種方法可以做到這一點，但最有效的方法之一是 mutual TLS，這是一種驗證方法，其中每個 API 端點使用公開金鑰加密來驗證另一個端點。

驗證可確保 API 呼叫來自合法用戶端。有幾種方法可以做到這一點，但最有效的方法之一是 mutual TLS，這是一種驗證方法，其中每個 API 端點使用公開金鑰加密來驗證另一個端點。 驗證 API 結構描述： API 的結構描述就像它的使用規則。如果 API 呼叫不遵循結構描述，則可能是惡意嘗試利用 API。API 結構描述驗證有助於識別和封鎖無效的 API 呼叫。

API 的結構描述就像它的使用規則。如果 API 呼叫不遵循結構描述，則可能是惡意嘗試利用 API。API 結構描述驗證有助於識別和封鎖無效的 API 呼叫。 使用 DDoS 緩解：DDoS 緩解提供者可封鎖或承受過多的要求，以避免伺服器不堪重負。Cloudflare 就是這樣的提供者之一。

更深入地瞭解 API 安全性。或者，閱讀有關 Cloudflare API Shield 的資訊，該服務可以保護 API 免受各種攻擊。