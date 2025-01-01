什麼是 API 呼叫？

API 呼叫也稱為 API 要求，允許一個應用程式對另一個應用程式發出資料或服務要求。大多數 Web 應用程式定期進行 API 呼叫。
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應用程式程式設計介面 (API) 是一個程式與另一個程式互動的一種方式。API 呼叫是它們互動的媒介。API 呼叫（或 API 要求）是傳送到伺服器的訊息，要求 API 提供服務或資訊。
如果 Jan 招待很多客人共進晚餐，她可能會打電話給餐飲公司，要求他們為聚會準備食物。這節省了她自己準備食物的大量時間和精力。類似地，一個應用程式可以「呼叫」另一個應用程式來獲取所需的資料或功能。這確保了開發人員不必花費時間和精力來構建可以透過 API 整合的應用程式功能。
由於 API 已整合到當今幾乎所有的 Web 應用程式中，API 呼叫一直在幕後進行。假設有人在旅遊網站上搜尋公交車票。旅遊網站向各個公交車公司的伺服器傳送 API 呼叫，並接收有關可用乘車服務和費用的資訊。從使用者的角度來看，這個過程應該幾乎是瞬時的。
API 呼叫從用戶端傳輸到 API 端點。API 端點是 API 呼叫的目的地——最常見的是 Web 應用程式和伺服器。例如，行動用戶端會產生一個 API 呼叫，該呼叫會轉到 API 端點，即伺服器。伺服器接收 API 呼叫，對其進行處理，執行請求並傳送回應。
當 Jan（來自上面的類比）打電話給餐飲公司時，她透過撥打電話號碼來進行此過程。類似地，API 呼叫指向 Uniform Resource Identifier (URI)。
URI 是標識資源的標準化方式，就像電話號碼標識電話線路一樣。識別的資源可以是網站、應用程式、伺服器、電子郵件聯絡人，甚至是現實世界的項目。
對於 Web API，URI 通常是統一資源定位器 (URL)。URL 是一種用於標識網際網路位置（如網站或伺服器）的 URI。URL 必須包含用於存取它的應用程式層通訊協定，例如 HTTP。網頁地址寫為 URL，例如「https://www.cloudflare.com/learning」。API 端點也是 URL。
大多數 Web API 使用 HTTP，因此它包含在 API 端點的 URL 中。例如，基本的 Cloudflare API 端點是「https://api.cloudflare.com/client/v4/」（瞭解更多）。基於 HTTP 的 API 呼叫使用
GET、
POST 和
PUT 之類的 HTTP 動詞（要求類型）來指示他們需要來自 API 端點的哪些服務或資源。
與任何暴露在網際網路上的東西一樣，API 容易受到來自各種來源的攻擊。攻擊者可以透過多種方式使用 API 呼叫來攻擊 API，包括：
這些攻擊和其他攻擊會對提供 API 服務的組織產生負面影響。
以下策略有助於保持 API 的安全。
更深入地瞭解 API 安全性。或者，閱讀有關 Cloudflare API Shield 的資訊，該服務可以保護 API 免受各種攻擊。