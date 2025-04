Copia link dell'articolo

Cos'è la Top 10 di sicurezza API OWASP?

The Open Web Application Security Project (OWASP) è un'organizzazione senza scopo di lucro il cui obiettivo è promuovere la sicurezza delle applicazioni Web. OWASP offre molte risorse gratuite per la creazione di un'applicazione Web più sicura.

Una delle risorse più referenziate dell'organizzazione è la Top 10 OWASP, che elenca i principali 10 problemi di sicurezza per le applicazioni Web. OWASP gestisce anche un elenco separato e simile per le interfacce di programmazione delle applicazioni (API), che sono fondamentali per alimentare la maggior parte delle esperienze Web e mobili.

Le API possono generare vantaggi competitivi per le aziende fornendo business intelligence, facilitando le distribuzioni cloud e consentendo l'integrazione delle funzionalità di intelligenza artificiale. Ma allo stesso tempo possono introdurre nuovi rischi consentendo a soggetti esterni di accedere alle applicazioni, condividere dati ed eseguire flussi di lavoro potenzialmente sensibili.

Questa classifica Top 10 per la sicurezza delle API di OWASP, pubblicata più di recente nel 2023, evidenzia i problemi chiave che le organizzazioni dovrebbero affrontare per proteggere al meglio le proprie API, applicazioni e dati. L'elenco include: