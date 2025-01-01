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什麼是 OWASP 十大 API 安全風險？

開放式 Web 應用程式安全專案 (OWASP) 是一個非營利組織，其目標是促進 Web 應用程式安全性。OWASP 提供許多免費資源，以構建安全 Web 應用程式。

該組織被最廣泛引用的資源之一是 OWASP Top 10，其中列出了 Web 應用程式的十大安全問題。OWASP 還為應用程式設計介面 (API) 維護了一個單獨的類似清單，這對於支援大多數 Web 和行動體驗至關重要。

API 可以透過提供商業智慧、促進雲端部署和實現 AI 功能整合，為企業增強競爭優勢。但與此同時，API 可能會引入新的風險，因為它允許外部各方存取應用程式、共用資料和執行潛在敏感的工作流程。

本 OWASP API Security Top 10 最新發佈於 2023 年，強調了組織應解決的關鍵問題，以更好地保護其 API、應用程式和資料。該清單包括：