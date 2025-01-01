開放式 Web 應用程式安全專案 (OWASP) 彙總了應用程式程式設計介面 (API) 的最大安全風險清單。
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開放式 Web 應用程式安全專案 (OWASP) 是一個非營利組織，其目標是促進 Web 應用程式安全性。OWASP 提供許多免費資源，以構建安全 Web 應用程式。
該組織被最廣泛引用的資源之一是 OWASP Top 10，其中列出了 Web 應用程式的十大安全問題。OWASP 還為應用程式設計介面 (API) 維護了一個單獨的類似清單，這對於支援大多數 Web 和行動體驗至關重要。
API 可以透過提供商業智慧、促進雲端部署和實現 AI 功能整合，為企業增強競爭優勢。但與此同時，API 可能會引入新的風險，因為它允許外部各方存取應用程式、共用資料和執行潛在敏感的工作流程。
本 OWASP API Security Top 10 最新發佈於 2023 年，強調了組織應解決的關鍵問題，以更好地保護其 API、應用程式和資料。該清單包括：
要進一步瞭解這 10 個安全風險，請參閱 OWASP 的官方網頁。
OWASP Top 10 清單（按一下此處獲取完整清單）和 OWASP API Security Top 10 清單之間存在一些交叉。例如，存取控制失效是 OWASP Top 10 清單中的第一位，而 API 清單的前五個安全問題中也存在各種形式的驗證和授權失效。此外，安全設定錯誤和伺服器端請求偽造也同時出現在兩個清單中。
然而，與 Web 應用程式相比，API 確實存在一些獨特的風險。開發人員應同時考慮這兩個清單。
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