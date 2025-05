软件供应链正遭到攻击

保护组织的策略

攻击者正瞄准软件供应链

每个组织都依赖软件供应链。熟悉的应用程序均构建在由开源代码、API 和保持其顺利运行的第三方集成功能组成的网络上。正因为这种相互依存的动态架构,所以引入新工具则意味着选择信任其整个开发生态系统,而不仅仅是工具本身。

软件供应链攻击正是利用这一现象,成为越来越常见的攻破企业网络的攻击方法。Gartner 预测,到 2025 年,全球 45% 的组织会遭遇软 件供应链攻击,比 2021 年增加三倍。

攻击者并非直接攻破目标的网络,而是通常利用目标所依赖的第三方应用程序或开源代码的弱点。这提供了对目标网络的间接访问权限。

软件供应链攻击的原理

换而言之,软件供应链攻击有时更具机会性,而非针对性。攻击者并不是从目标往上游寻找供应商,而是可能破坏一些广泛使用的东西,例如开源代码或特定应用程序,然后获取各种形式的收益。此类攻击的吸引力在于,与所需的付出相比,其回报非常可观。

攻击者通过各种方式获得对第三方资源的访问权限,使用盗窃的账户凭证或利用零日漏洞或未修补的漏洞。然后,他们利用该访问权限向下游发起攻击。软件供应链攻击可以采取各种形式,包括:

还要注意的是,虽然基于软件的攻击最为普遍,其中 66% 的攻击专注于供应商代码,但供应链攻击可以采取各种各样的形式。例如,微芯片、笔记本电脑、物联网 (IoT) 设备和操作技术 (OT) 都可能遭到破坏。固件(即嵌入硬件中的软件)也可以成为攻击目标。

软件供应链攻击突显了软件生态系统的脆弱性

SolarWinds 攻击可以说是最著名的软件供应链攻击案例。2020 年 12 月,网络安全提供商 FireEye 报告称,他们遭受了一次攻击。俄罗斯网络犯罪团伙 Nobelium 将目标瞄准了 FireEye 的 IT 监控软件供应商 SolarWinds,并将恶意代码插入该公司的一个软件更新包中。共有 18,000 个企业客户下载了这个受感染的更新包。

SolarWinds 表明,对一个受信任的善意供应商发起攻击,可能导致攻击使用该供应商的组织。

而且,虽然许多公司要求供应商满足 SOC 2 合规性或渗透测试等安全标准,但没有任何组织可以保证这可防御攻击。

例如,2021 年 12 月,Apache 披露了其开源日志库 Log4j 中的一个严重漏洞。Log4j 使用如此普遍,网络安全和基础设施安全局 (CISA) 主任 Jen Easterly 甚至说:“每个人都应该假设自己已经暴露,易受攻击。”攻击者没有浪费任何时间,立即利用该漏洞,并继续攻击。

虽然新闻报道的通常是大规模攻击或知名度高的受害者,但软件供应链攻击并不止针对大公司。攻击者也可能用这种方式发起一些较小的活动,例如瞄准开发环境,此类活动不一定会成为头条新闻。因此,这种攻击方式可能比研究表明的结果更加普遍。

保障软件供应链安全

因此,如果没有供应商可防御攻击,那么公司该如何应对供应链攻击呢?减少组织对第三方的过度信任是一个不错的开始。实施 Zero Trust 架构可以在这方面发挥重要作用。

基于边界的模型信任网络内的用户和设备,Zero Trust 则不然,它假设网络内也可能存 在攻击者。Zero Trust 架构会根据身份和上下文来评估用户、设备和工作负载,并根据实时评估来动态做出访问控制决策。具体而言,Zero Trust 架构通过以下方式保护企业网络防御软件供应链攻击:

管理第三方访问。Zero Trust 访问管理工具可以轻松按用户、设备或工作负载定制访问级别。组织可以为第三方用户的连接方式设置严格的标准,并可以实施最低权限访问。

防止横向移动。如果攻击者攻破了一个网络,Zero Trust 架构限制了他们在整个网络中移动并造成进一步破坏的能力。例如,Zero Trust 提倡微分段,这意味着攻击者必须重新验证身份才能访问网络中的不同区域。

保护应用程序。Zero Trust 可以有效地将内部应用程序从互联网上隐藏起来,保护它们免于攻击。这样一来,即使内部应用程序中有一个漏洞,攻击者也无法访问该漏洞。

防范恶意软件。DNS 过滤可以阻止命 令与控制攻击,此类攻击可能就隐藏在软件更新包中。在此类攻击中,设备上的恶意软件向服务器发出信号,表明其已准备就绪,可以接受攻击者的指令。DNS 过滤可以阻止建立该连接所需的 DNS 请求。

与 Cloudflare 共同拥抱 Zero Trust

保护企业免遭软件供应链攻击;利用 Zero Trust 网络访问,将 Zero Trust 规则扩展到 SaaS 应用和自托管应用,并对第三方用户、员工以及 IoT 设备强制实施最低权限访问。Cloudflare Gateway 可阻止访问可疑网站,防止数据外泄,以及保护用户免遭命令和控制攻击。

Cloudflare Zero Trust 是 Cloudflare One 的组成部分。Cloudflare One 是一个安全访问服务边缘 (SASE) 架构,将远程用户、分支机构和数据中心与其所需的应用程序和互联网资源安全连接。

Cloudflare 就影响当今技术决策者的最新趋势和主题发布了系列文章,本文为其一。