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API 是如何工作的？

应用程序设计接口（API） ，允许软件程序通过发送和接收API调用，或信息请求来相互通信。 这些请求由API客户端发起，由API端点接受。

为了在API之间交换信息，开发者必须提供API文档，描述API可以接受的请求类型、它被设计用来支持的用例以及任何其他条件（如 协议、模式和安全要求），要求第三方遵守。

API调用允许API共享功能，而不需要开发人员为每个单独的应用程序从头开始重写功能。 没有它们，开发者将无法轻松地在多个应用程序中复制功能，或从其他应用程序、服务和供应商那里请求数据。

什么是 API？

API是一个接口，使软件程序能够共享数据和功能。 这种通信方法有助于增强大多数现代网络应用的功能。

例如，想象一下，爱丽丝开发了一个应用程序，可以根据听众的情绪定制古典音乐的播放列表。 她可以使用连接到外部音乐库的API，而不是手动输入数以千计的曲目来填充这些播放列表--这样做可以节省时间、金钱和开发挑战。

API的使用案例几乎是无限的。 他们连接 云服务，查询数据库，自动更新移动应用程序，将内容流向多个设备，汇总航班价格和食品交付选项，等等。

什么是API客户端？

API客户，有时被称为 "用户"，是启动API调用的软件。

在与API端点互动之前，API客户需要验证其身份。 这有助于防止攻击者利用API进行 分布式拒绝服务（DDoS）攻击 或其他恶意行为。

通常情况下，身份验证通过四种方法之一进行：一个独特的字符串（API 密钥）、一个用户名和密码组合、一个 OAuth 令牌，或 mutual TLS。使用强大的认证方法是开发人员可以保护 API 免受攻击的方法之一。（了解有关 API 安全的更多信息。）

什么是 API 端点？

一个 API端点 ，接受API调用并返回所要求的信息。

API客户端和端点都是指托管在服务器上的软件程序，而不是离散的硬件设备。 API服务器可以承载多个端点--每个端点都被分配了一个统一的资源标识符（URI），以便API客户能够找到它。 在大多数情况下，这个URI是一个统一资源定位器（URL），它指向基于互联网的位置（例如一个网站）。

什么是API模式？

API模式是一种元数据，它定义了一个API请求必须满足的规格，以便被视为有效。 这些规范可能包括细节，包括目标端点、HTTP方法和其他由开发者建立的要求。

当一个API调用从客户端发出时，它必须满足模式中列出的条件。 只有这样，API端点才能返回所请求的信息。 为了说明这一点，想象一下，鲍勃正在计划一个聚会。 在邀请函上，他明确指出，只有带来黄色雏菊的客人才会在聚会后得到感谢卡。 然而，如果卡罗尔决定带红玫瑰去参加聚会，那么她事后将不会收到感谢卡。

同样，不符合API模式所设定的要求的API调用将不会收到响应。

什么是 API？

就像API本身一样，API调用根据API文档中列出的规范而有所不同。 然而，一般来说，一个API调用遵循三个基本步骤：

API客户发起API调用，或请求提供信息。 API客户端必须根据API端点提供的协议和模式来格式化请求。 API端点收到请求。 然后，API端点对API客户端进行认证，并验证API模式。 这有助于确保：a）呼叫来自一个经过验证的来源；b）请求的条件已经得到满足。 API端点将请求的信息返回给API客户端。 API模式决定了可能返回给客户的响应的类型。

关于API调用的更深入解释，请阅读 什么是API调用？

API使用什么协议和架构？

API是由几个不同的协议支持的。 协议 是一种通过网络进行通信的方法；它告诉API如何格式化请求和响应。 所使用的API协议类型取决于开发API的目的、它所服务的用例以及它所带有的限制。

两个最常见的API协议是简单对象访问协议（SOAP）和远程程序性调用（RPC）。 代表性状态转移（REST）是一种软件架构，经常与这些协议相比较。

SOAP 为使用不同操作系统和架构的API之间发送和接收调用提供了一种标准化的方法。 它还与 超文本传输协议（HTTP）、文件传输协议（FTP）、 简单邮件传输协议（SMTP），以及其他应用层协议兼容。 它只能使用可扩展标记语言（XML）向API客户返回数据。

RPC 是在API之间进行通信的最简单和最古老的方法之一。 它的工作原理是启动一个 远程程序性调用，在这个过程中，客户端向远程服务器请求一个函数。 RPC和SOAP/REST的主要区别在于，RPC有助于执行特定的行动（或功能），而SOAP/REST则用于检索资源（或数据）。

REST 指的是REST架构，它部分地决定了API调用的格式。 简单地说，REST允许客户端向服务器请求资源，而服务器则以其当前状态向客户端返回信息。 REST API通常使用HTTP协议来格式化请求和响应，但也与（FTP）、SMTP和其他协议兼容。 它们可以使用几种不同的格式向API客户返回数据，包括XML、JavaScript对象符号（JSON）和超文本标记语言（HTML）。

API是否容易受到安全风险的影响？

像任何连接到网络的东西一样，API也很容易被利用和滥用。 常见的API攻击包括以下内容：

Cloudflare API Shield 通过提供强大的身份验证、扫描有效负载中的敏感数据、验证 API 模式，以及检测和防范 API 滥用，帮助缓解这些攻击。进一步了解 Cloudflare API Shield。