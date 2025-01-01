复制文章链接

什么是云计算API？

云API是在 云 计算服务之间，或在云服务和内部应用之间传输数据的软件程序。

它们代表了 应用程序编程接口（API）的一个子集，这种接口有利于软件程序之间的数据传输。 开发人员使用API在多个应用程序之间共享数据和功能，而不需要重写代码或将现有功能重建到新的应用程序中。

云计算API可以被配置为多种用途。 几个最常见的用途包括如下：

在多个云供应商之间共享资源

配置和管理云托管的基础设施

简化 云安全

灾难恢复自动化

虽然云API在云环境中连接服务，但它们可能不与每个云供应商兼容，甚至不被设计为在不同供应商的环境中工作。 出于这个原因，云计算API有时会按其支持的云计算供应商进行分类。 一个 特定于供应商的 云API只被设计为与单个云供应商的服务一起使用，而一个 跨平台云API 与多个云供应商兼容。

云API是如何工作的？

一个云API可以以许多不同的方式配置，这取决于它的目的和它使用的协议。

一般来说，云API的工作方式是在云服务之间发送和接收请求，或从云端到内部应用程序。 为了进行API整合，每个API都有特定的规则，在功能从一个API复制到另一个API之前必须遵循这些规则。

建立API连接的过程相当复杂，但通常遵循这些步骤：

一个API客户端（例如一个应用程序）发起对特定数据的请求，也称为 API调用。 API调用由 API端点 （如服务器）接收。 API端点 ，认证 ，以确保呼叫来自合法来源，并使用正确的API协议进行格式化（即 SOAP、REST或RPC）和模式。 API端点将请求的数据返回给API客户端。

云 API 集成通常需要多个 API 调用。因为这个过程很快就会变得难以处理，所以开发人员使用 API Shield - 一项反向代理服务，从一个集中位置管理 API 调用。API Shield 负责接收、路由和传送 API 请求与响应。它们还可以处理速率限制、身份验证、安全策略实施以及一些其他功能。

关于这个过程的更深入解释，请阅读 什么是API调用？

云计算API的主要类型有哪些？

云API通常由 ，它们连接云服务的层 。 通常情况下，这种联系发生在三个层次中的一个：

为了说明这个问题，想象一下，鲍勃想把房子的建造工作外包出去。 鲍勃可能会联系建筑师、承包商、电工、室内装饰师和其他专业人士--他们都在建造和布置房屋方面发挥着独特的作用。 同样，开发者在构建基于云的应用或将应用连接到云服务时，也使用不同种类的API。 就像建造房屋所需的第三方专业团队一样，这些API中的每一个都能帮助开发者访问不同的功能。

Cloudflare如何确保云计算 API 的安全？

像任何连接到互联网的东西一样，API容易受到各种攻击——从应用程序层 DDoS 攻击到 OWASP十大威胁。保护 API 不被滥用需要分层防御，可以预防、检测和缓解传入的攻击。

Cloudflare API Shield 可帮助企业发现和编录影子 API，阻止 API 数据外泄，以及保护 API 免受外部和内部威胁。进一步了解 Cloudflare API Shield。