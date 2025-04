Copiar o link do artigo

O que é uma API de nuvem?

APIs de nuvem são programas de software que transferem dados entre serviços de computação em nuvem ou entre serviços em nuvem e aplicativos no local.

Elas representam um subconjunto das interfaces de programação de aplicativos (APIs), uma interface que facilita a transferência de dados entre programas de software. Os desenvolvedores usam APIs para compartilhar dados e funcionalidades em vários aplicativos, sem a necessidade de reescrever o código ou reconstruir as funções existentes em novos aplicativos.

As APIs de nuvem podem ser configuradas para uma ampla gama de finalidades. Alguns dos usos mais comuns incluem:

Compartilhamento de recursos entre vários provedores de nuvem

Provisionamento e gerenciamento da infraestrutura hospedada em nuvem

Simplificação da segurança na nuvem

Automatização da recuperação de desastres

Embora as APIs de nuvem conectem serviços em ambientes de nuvem, elas podem não ser compatíveis com todos os provedores de nuvem ou até mesmo não ser projetadas para funcionar em ambientes de diferentes provedores. Por esse motivo, as APIs de nuvem às vezes são categorizadas pelos fornecedores de nuvem com os quais são compatíveis. Uma API de nuvem de um fornecedor específico é projetada para funcionar apenas com serviços de um único provedor de nuvem, enquanto uma API de nuvem de plataforma cruzada é compatível com vários provedores de nuvem.

Como funcionam as APIs de nuvem?

Uma API de nuvem pode ser configurada de muitas maneiras diferentes, dependendo da finalidade a que se destina e do protocolo que usa.

De modo geral, as APIs de nuvem funcionam enviando e recebendo solicitações entre serviços de nuvem ou da nuvem para um aplicativo no local. Para realizar integrações de API, cada API tem regras específicas que devem ser seguidas antes que uma função possa ser replicada de uma API para outra.

O processo de fazer uma conexão de API é bastante complexo, mas geralmente segue estas etapas:

Um cliente de API (por exemplo, um aplicativo) inicia uma solicitação de dados específicos, também chamada de chamada de API. A chamada de API é recebida por um endpoint de API (por exemplo, um servidor). O endpoint de API autentica a solicitação para garantir que a chamada seja de uma origem legítima e formatada usando o protocolo de API (ou seja SOAP, REST ou RPC) e esquema corretos. O endpoint de API retorna os dados solicitados para o cliente de API.

Geralmente, as integrações de API em nuvem exigem várias chamadas de API. Como esse processo pode se tornar rapidamente pesado, os desenvolvedores usam API Shields, um serviço de proxy reverso que gerencia as chamadas de API em um local centralizado. Os API Shields são responsáveis por receber, rotear e fornecer chamadas e respostas de APIs. Eles também podem lidar com limitação de taxa, autenticação, aplicação de políticas de segurança e várias outras funções.

Para obter uma explicação mais detalhada desse processo, leia O que é uma chamada de API?

Quais são os principais tipos de APIs de nuvem?

As APIs de nuvem geralmente são rotuladas pela camada na qual elas conectam os serviços de nuvem. Normalmente, essa conexão ocorre em um dos três níveis:

Nível de infraestrutura: as APIs em nível de infraestrutura, também chamadas de APIs de infraestrutura como serviço (IaaS) , ajudam a provisionar e gerenciar a infraestrutura hospedada em nuvem. As APIs de IaaS podem ser usadas para otimizar o gerenciamento de servidores virtuais, armazenamento em nuvem, segurança em nuvem e outros softwares e serviços em nível de infraestrutura.

as APIs em nível de infraestrutura, também chamadas de APIs de infraestrutura como serviço (IaaS) , ajudam a provisionar e gerenciar a infraestrutura hospedada em nuvem. As APIs de IaaS podem ser usadas para otimizar o gerenciamento de servidores virtuais, armazenamento em nuvem, segurança em nuvem e outros softwares e serviços em nível de infraestrutura. Nível de serviço: as APIs em nível de serviço, ou APIs de plataforma como serviço (PaaS) , conectam essa infraestrutura a plataformas de terceiros para o desenvolvimento de aplicativos. As APIs de PaaS permitem que os desenvolvedores acessem ferramentas de desenvolvimento, sistemas operacionais, software e bancos de dados para que possam criar seus próprios aplicativos.

Nível de aplicativo: as APIs em nível de aplicativo, ou APIs de software como serviço (SaaS) , conectam a infraestrutura a aplicativos baseados em nuvem que são gerenciados por provedores terceirizados. As APIs SaaS permitem que os usuários acessem aplicativos em nuvem totalmente desenvolvidos (por exemplo Gmail) a partir de um cliente.

Para colocar isso em perspectiva, imagine que o Bob queira terceirizar a construção de uma casa. O Bob pode entrar em contato com arquitetos, empreiteiros, eletricistas, decoradores de interiores e outros profissionais, todos eles desempenham um papel diferente na construção e para mobiliar a casa. Da mesma forma, os desenvolvedores usam diferentes tipos de APIs ao criar aplicativos baseados em nuvem ou conectar aplicativos a serviços em nuvem. Assim como a equipe de profissionais terceirizados necessária para construir uma casa, cada uma dessas APIs ajuda os desenvolvedores a acessar diferentes funcionalidades.

Como a Cloudflare protege as APIs de nuvem?

Como qualquer coisa conectada à internet, as APIs são vulneráveis a vários ataques, desde ataques DDoS na camada de aplicação até as ameaças Top 10 do OWASP . A proteção de APIs contra abusos requer uma defesa em camadas que possa prevenir, detectar e mitigar os ataques recebidos.

O Cloudflare API Shield ajuda as organizações a descobrir e catalogar APIs ocultas, bloquear a exfiltração de dados de APIs e proteger as APIs contra ameaças externas e internas. Saiba mais sobre o Cloudflare API Shield.