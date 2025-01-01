Cache Reserve постоянно обслуживает статическое содержимое через нашу глобальную сеть, помогая компаниям снизить расходы на исходящий трафик и обеспечить более высокий коэффициент попадания в кэш.
Повысьте коэффициент попадания в кэш, сохраняя контент для нишевой аудитории из Cloudflare CDN.
Защитите свои серверы-источники от ненужных объемных запросов, чтобы обеспечить более высокую производительность и удобство использования.
Экономьте средства, ограничив объемы ненужного вывода данных при кэшировании и устранив связанные с этим затраты на исходящий трафик.
Cloudflare Cache Reserve представляет собой крупное постоянное хранилище данных, созданное на R2 — нашем глобальном сервисе хранения объектов, совместимом с S3.
Обслуживая статическое содержимое на периферии нашей глобальной сети, Cache Reserve помогает повысить коэффициент попадания в кэш, ускорить время загрузки для конечных пользователей и свести к минимуму ненужную плату за исходящий трафик.
«Повышение коэффициента попадания в кэш на 2 % с помощью Cloudflare Cache Reserve устранило примерно две трети нашего исходящего трафика S3. Снижение платы за исходящий трафик почти на порядок превышает цену, которую мы заплатили за Cache Reserve. »
Старший руководитель по техническому проектированию, Docker
Cache Reserve дает вам полный контроль над сроком хранения ваших кэшированных ресурсов, помогая снизить количество безрезультатных обращений в кэш и оптимизировать ваше хранилище, �когда объем кэша приближается к пределу.
Cache Rules (правила кэширования) позволяют определить, какие ресурсы доступны для Cache Reserve, поэтому вы можете адаптировать стратегию доставки контента практически для любого варианта использования и без необходимости писать код.
Наша глобальная сеть позволяет кэшировать контент из 335+ центров обработки данных по всему миру, чтобы ваши пользователи получали контент максимально быстро независимо от своего местоположения.