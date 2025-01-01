Cloudflare Cache Reserve представляет собой крупное постоянное хранилище данных, созданное на R2 — нашем глобальном сервисе хранения объектов, совместимом с S3.

Обслуживая статическое содержимое на периферии нашей глобальной сети, Cache Reserve помогает повысить коэффициент попадания в кэш, ускорить время загрузки для конечных пользователей и свести к минимуму ненужную плату за исходящий трафик.