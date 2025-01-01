Cloudflare Cache Reserve

Постоянное кэширование всего статического содержимого

Cache Reserve постоянно обслуживает статическое содержимое через нашу глобальную сеть, помогая компаниям снизить расходы на исходящий трафик и обеспечить более высокий коэффициент попадания в кэш.

ПРЕИМУЩЕСТВА CLOUDFLARE CACHE RESERVE
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Увеличенное количество попаданий в кэш

Повысьте коэффициент попадания в кэш, сохраняя контент для нишевой аудитории из Cloudflare CDN.

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Более высокая производительность

Защитите свои серверы-источники от ненужных объемных запросов, чтобы обеспечить более высокую производительность и удобство использования.

Доступная и последовательная тарификация

Экономьте средства, ограничив объемы ненужного вывода данных при кэшировании и устранив связанные с этим затраты на исходящий трафик.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Быстрее обслуживайте статическое содержимое через нашу глобальную CDN

Cloudflare Cache Reserve представляет собой крупное постоянное хранилище данных, созданное на R2 — нашем глобальном сервисе хранения объектов, совместимом с S3.

Обслуживая статическое содержимое на периферии нашей глобальной сети, Cache Reserve помогает повысить коэффициент попадания в кэш, ускорить время загрузки для конечных пользователей и свести к минимуму ненужную плату за исходящий трафик.

Узнайте, как работает Cache Reserve

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Что говорят наши клиенты

«Повышение коэффициента попадания в кэш на 2 % с помощью Cloudflare Cache Reserve устранило примерно две трети нашего исходящего трафика S3. Снижение платы за исходящий трафик почти на порядок превышает цену, которую мы заплатили за Cache Reserve. »

Старший руководитель по техническому проектированию, Docker

Нам доверяют миллионы интернет-ресурсов

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Основные примеры использования Cache Reserve

Cache Reserve помогает продлить срок использования кэша ваших ресурсов, контролировать, какие ресурсы будут кэшироваться, и оптимизировать производительность содержимого для ваших пользователей

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Максимально увеличьте срок использования кэша своих ресурсов

Cache Reserve дает вам полный контроль над сроком хранения ваших кэшированных ресурсов, помогая снизить количество безрезультатных обращений в кэш и оптимизировать ваше хранилище, когда объем кэша приближается к пределу.

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Конфигурируйте настройки кэша

Cache Rules (правила кэширования) позволяют определить, какие ресурсы доступны для Cache Reserve, поэтому вы можете адаптировать стратегию доставки контента практически для любого варианта использования и без необходимости писать код.

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Ускорьте производительность контента

Наша глобальная сеть позволяет кэшировать контент из 335+ центров обработки данных по всему миру, чтобы ваши пользователи получали контент максимально быстро независимо от своего местоположения.

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