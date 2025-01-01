Cloudflare R2

Глобальное хранилище объектов без платы за исходящий трафик

Благодаря нашей программируемой глобальной сети R2 позволяет создавать гибкие мультиоблачные архитектуры с объектным хранилищем, совместимым с S3.

ПРЕИМУЩЕСТВА CLOUDFLARE R2
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Хранилище объектов, совместимое с S3

Наш совместимый с S3 API обеспечивает дополнительную гибкость, позволяя получить доступ к широкому спектру инструментов, библиотек и расширений S3.

Доллар
Отсутствие платы за исходящий трафик

Наши доступные и понятные тарифы помогают высвободить ресурсы в вашей организации — и вам никогда не придется платить за исходящий трафик для получения доступа к данным, полученным из R2.

Простая миграция из хранилищ других поставщиков

Наш сервис автоматической миграции помогает перенести все ваши объекты сразу или через некоторое время — в зависимости от ваших текущих потребностей.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Отсутствие привязки к одному поставщику благодаря нашему хранилищу объектов

Cloudflare R2 позволяет хранить большие объемы неструктурированных данных — без высокой платы за исходящий трафик или привязки к одному поставщику, как у других поставщиков облачных хранилищ.R2 изначально интегрируется с Cloudflare Workers, поэтому вы можете легко выполнять аутентификацию, маршрутизацию запросов и развертывание периферийных функций в нашей сети из 335+ центров обработки данных.

Сокращение расходов на облако и отсутствие скрытых затрат

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Что говорят наши клиенты

«Отсутствие платы за исходящий трафик является большим преимуществом, поскольку непредвиденные расходы из-за роста трафика могут вызывать раздражение... Следует опасаться резкого роста затрат на защиту от DDoS или вирусного трафика, но с Cloudflare эти проблемы устранены. Благодаря Cloudflare стартапам не нужно существенно масштабироваться или настраивать собственные серверы. Это приводит к значительной экономии средств и устраняет необходимость в нашей собственной инфраструктуре.»

LunarCrush

Основные примеры использования R2

R2 помогает создавать портативные мультиоблачные архитектуры, легко перемещать данные между поставщиками облачных услуг и оптимизировать хранение и доставку контента.

R2 offers more than just storage. It helps you create portable multicloud architectures, effortlessly move data between cloud providers, and build exceptional user experiences into your applications. When you combine R2’s cost-effective solution with Cloudflare's global network and Cloudflare Workers, you can innovate freely, scale efficiently, and deploy applications faster without the burden of managing infrastructure.

Перенос данных из S3 и Google Cloud Storage (GCS)

Переместите свои данные (включая данные обучения для моделей ИИ) на R2 и воспользуйтесь нашей политикой отсутствия платы за исходящий трафик — независимо от того, переносите ли вы свои данные на постоянной основе или нет.

Оптимизация хранения и доставки динамического содержимого

С помощью нашего Cache API и платформы Workers вы можете значительно увеличить срок использования кэша для больших файлов и обеспечить доступ к ресурсам с малой задержкой.

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Создавайте приложения, управляемые событиями

Запускайте рабочие процессы, которые реагируют на изменения данных, используя уведомления о событиях и Queues.

Нам доверяют миллионы интернет-ресурсов

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Ценовая политика R2

Плата за R2 зависит от общего объема хранимых данных и двух классов операций с этими данными. Вы платите нулевую плату за выход данных.

Free — бесплатно всегда

Ежемесячные тарифы

Хранение

10 ГБ в месяц

$0,015 / ГБайт памяти

Операции класса A: изменение состояния

1 000 000 в месяц

$4,50 / миллион

Операции класса B: чтение текущего состояния

10 000 000 в месяц

$0,36 / миллион

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