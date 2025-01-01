«Отсутствие платы за исходящий трафик является большим преимуществом, поскольку непредвиденные расходы из-за роста трафика могут вызывать раздражение... Следует опасаться резкого роста затрат на защиту от DDoS или вирусного трафика, но с Cloudflare эти проблемы устранены. Благодаря Cloudflare стартапам не нужно существенно масштабироваться или настраивать собственные серверы. Это приводит к значительной экономии средств и устраняет необходимость в нашей собственной инфраструктуре.»