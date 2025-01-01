Почему стоит выбрать Cloudflare R2 вместо Amazon S3?

Какой поставщик объектных хранилищ предлагает наиболее экономичное решение для хранения и извлечения данных?

Попрощайтесь с опустошающей бюджет платой за исходящий трафик! С Cloudflare вы можете легко разрабатывать приложения и безопасно архивировать свои данные по экономичной цене. Оцените непревзойденную производительность и первоклассную безопасность, сохраняя при этом свои расходы под контролем.

Cloudflare обеспечивает работу миллионов интернет-ресурсов

Вот некоторые из них, которые вы можете узнать

Исключительные возможности R2

  • Автоматический выбор региона дает вам оптимизированную производительность, высокую доступность и эффективную передачу данных за счет автоматического определения наилучшего региона хранения в зависимости от того, откуда загружаются данные.

  • S3-совместимый API позволяет вашим существующим инструментам беспрепятственно работать после миграции.

  • Жизненные циклы объектов дают вам возможность автоматизировать управление данными, оптимизировать затраты на хранение, обеспечить соблюдение требований и оптимизировать рабочие процессы путем определения правил, которые регулируют этапы жизненного цикла и действия, выполняемые с объектами.

  • Общественные и частные корзины дают вам контроль над доступностью данных, обеспечивая удобный обмен общедоступными ресурсами и обеспечивая безопасность и приватность секретных или конфиденциальных данных.

  • Необнаруживаемые имена корзин повышают безопасность данных за счет снижения риска несанкционированного доступа и целенаправленных атак, гарантируя конфиденциальность и целостность хранимых данных.


Данная сравнительная таблица предоставлена исключительно в информационных целях. Цены ограничены государственными сборами по состоянию на 10 октября 2024 года и не включают налоги и другие сборы. Цена Amazon S3 и плата за исходящий трафик основаны на многоуровневых тарифах для S3 Standard в восточном регионе США и сборах за передачу данных из Amazon S3 в Интернет, опубликованных на сайте Amazon S3 https://aws.amazon.com/s3/pricing/

Узнайте, сколько вы можете сэкономить с R2

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Безграничные масштабы при минимальных затратах

Более низкая цена не означает снижение масштабируемости.

  • Мы обеспечиваем бесплатный исходящий трафик для хранимых объектов — независимо от частоты ваших запросов.
  • Благодаря предсказуемой модели ценообразования вы можете легко прогнозировать затраты по мере роста объема хранилища и трафика.

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Illustration of the R2 Super Slurper

Легко переходите с S3 с помощью R2 Super Slurper

Быстро и легко копируйте объекты от других облачных провайдеров в корзину R2 по вашему выбору.

  • Переместите все свои данные на R2 одним махом — и все это с помощью дружественного, интуитивно понятного пользовательского интерфейса и API
  • Задания миграции, созданные R2 Migrator, используют шифрование TLS через соединения HTTPS для безопасной и конфиденциальной передачи объектов.

Испытайте R2 сегодня! >

Illustration of the R2 Super Slurper

Готовы к хранению объектов без платы за исходящий трафик?

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