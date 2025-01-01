Попрощайтесь с опустошающей бюджет платой за исходящий трафик! С Cloudflare вы можете легко разрабатывать приложения и безопасно архивировать свои данные по экономичной цене. Оцените непревзойденную производительность и первоклассную безопасность, сохраняя при этом свои расходы под контролем.

Cloudflare обеспечивает работу миллионов интернет-ресурсов Вот некоторые из них, которые вы можете узнать

Общественные и частные корзины дают вам контроль над доступностью данных, обеспечивая удобный обмен общедоступными ресурсами и обеспечивая безопасность и приватность секретных или конфиденциальных данных.

Жизненные циклы объектов дают вам возможность автоматизировать управление данными, оптимизировать затраты на хранение, обеспечить соблюдение требований и оптимизировать рабочие процессы путем определения правил, которые регулируют этапы жизненного цикла и действия, выполняемые с объектами.

Автоматический вы�бор региона дает вам оптимизированную производительность, высокую доступность и эффективную передачу данных за счет автоматического определения наилучшего региона хранения в зависимости от того, откуда загружаются данные.

Данная сравнительная таблица предоставлена исключительно в информационных целях. Цены ограничены государственными сборами по состоянию на 10 октября 2024 года и не включают налоги и другие сборы. Цена Amazon S3 и плата за исходящий трафик основаны на многоуровневых тарифах для S3 Standard в восточном регионе США и сборах за передачу данных из Amazon S3 в Интернет, опубликованных на сайте Amazon S3 https://aws.amazon.com/s3/pricing/



