Сервисы для разработчиков от Cloudflare

Создавайте, развертывайте и доставляйте приложения на единой платформе облачно-ориентированных сервисов
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Cloudflare предлагает все, что нужно вашим специалистам для предоставления надежных бессерверных приложений, включая вычисления, хранение и сервисы на стороне клиента и сервера, такие как оптимизация изображений и потоковое видео.

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Вычисления
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Pages

Создавайте приложения на стороне клиента и сервера на основе самых популярных платформ с минимальной настройкой.

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Workers

Развертывайте функции как сервисы в регионе «Земля», чтобы обеспечить исключительную производительность, надежность и масштабируемость.

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Durable Objects

Добавляйте в свои приложения интерактивные возможности работы в реальном времени, не управляя координацией клиентов и без необходимости надежного согласованного хранения.

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Мониторинг

Обмен аналитическими сведениями между Workers и членами команды для повышения устойчивости приложений и ускорения инноваций.

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Workers for Platforms

Сделайте свою платформу программируемой, запуская клиентский код безопасным и масштабируемым образом.

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Workflows

Создавайте многоэтапные приложения, которые автоматически повторяют попытки и сохраняют состояние для длительных задач.

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СМИ
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Images

Построение высокомасштабируемого конвейера для изменения размеров, оптимизации, хранения и доставки изображений.

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Stream

Ввод, кодирование, запись и воспроизведение видео в реальном времени и по требованию.

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Cloudflare Magic Wan – круглый значок
В реальном времени

Создавайте иммерсивные аудио- и видеоприложения в реальном времени.

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ИИ
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AI Gateway

Управляйте и масштабируйте генеративные рабочие нагрузки ИИ с помощью платформы AI Ops.

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Vectorize

Храните и запрашивайте внедрения как можно ближе к пользователям, не задумываясь о масштабе.

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Workers AI

Масштабируйте инференс ИИ для удовлетворения растущих потребностей пользователей без проблем с инфраструктурой.

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Хранение и базы данных
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D1

Разрабатывайте нативные бессерверные базы данных SQL с возможностью восстановления до нужного момента времени.

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Cloudflare durable objects - round icon
Durable Objects

Добавляйте в свои приложения интерактивные возможности работы в реальном времени, не управляя координацией клиентов и без необходимости надежного согласованного хранения.

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Hyperdrive

Обеспечьте глобальное распространение региональных баз данных.

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Performance acceleration bolt
R2

Предоставляйте высокопроизводительные приложения с помощью объектного хранилища с полным отсутствием платы за исходящий трафик.

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Workers KV

Храните, изменяйте и запрашивайте данные формата «ключ – значение» во всех наших 335 глобальных локациях.

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Queues

Обрабатывайте задачи асинхронно, чтобы повысить надежность и производительность.

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Почему Cloudflare

Современное цифровое ядро для миграции или создания новых приложений

Developer Week 2024 logo

Connectivity cloud от Cloudflare — это безопасная и распределенная среда вычислений, хранения и приложений, которая помогает восстановить контроль над сложной инфраструктурой и растущими затратами, а также быстрее внедрять инновации. Предлагает:

Developer Week 2024 logo
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Быстрое и безопасное обслуживание клиентов

Сервисы обеспечения безопасности и производительности работают на каждом сервере в любом месте, где находится ваш код, а проверка и обработка запросов в один проход сокращают задержки.

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Автоматический, почти бесконечный масштаб

Приложения и код автоматически развертываются в регионе «Земля» практически без настройки и позволяют воспользоваться преимуществами нашей пропускной способности сети, которая составляет 348 Tbps и постоянно увеличивается.

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Оптимизированное внедрение ИИ

Наше облако connectivity cloud оптимизировано для обучения, инференса, безопасности и оптимизации ИИ и предлагает хранение данных без платы за исходящий трафик.

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Ускоренная разработка

Прямой путь от написания кода до производственного развертывания, с ускорением разработки функций и приложений, а также с автоматизацией ключевых оптимизаций и конфигураций.

Сервисы Cloudflare для разработчиков помогают SYBO
экономить 60 000 долл. в месяц на затратах на пропускную способность

Компании SYBO, специализирующейся на мобильных играх, требовалось установить более надежные и высокопроизводительные соединения между своими серверами и разрозненными мобильными интернет-провайдерами в разных регионах

Компания внедрила R2, глобально распределенный сервис хранения объектов Cloudflare, функционирующий без платы за исходящий трафик. Теперь SYBO экономит на пропускной способности, а встроенные сервисы кэширования Cloudflare повышают производительность до 80 %.


«Благодаря Cloudflare R2 и кэшированию теперь мы можем обслуживать до петабайта трафика и экономить около 60 000 долл. ежемесячно. Cloudflare существенно расширяет наши возможности экспериментировать и выходить на новые рынки».

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