Cloudflare предлагает все, что нужно вашим специалистам для предоставления надежных бессерверных приложений, включая вычисления, хранение и сервисы на стороне клиента и сервера, такие как оптимизация изображений и потоковое видео.
Создавайте приложения на стороне клиента и сервера на основе самых популярных платформ с минимальной настройкой.
Развертывайте функции как сервисы в регионе «Земля», чтобы обеспечить исключительную производительность, надежность и масштабируемость.
Добавляйте в свои приложения интерактивные возможности работы в реальном времени, не управляя координацией клиентов и без необходимости надежного согласованного хранения.
Обмен аналитическими сведениями между Workers и членами команды для повышения устойчивости приложений и ускорения инноваций.
Сделайте свою платформу программируемой, запуская клиентский код безопасным и масштабируемым образом.
Создавайте многоэтапные приложения, которые автоматически повторяют попытки и сохраняют состояние для длительных задач.
Построение высокомасштабируемого конвейера для изменения размеров, оптимизации, хранения и доставки изображений.
Ввод, кодирование, запись и воспроизведение видео в реальном времени и по требованию.
Создавайте иммерсивные аудио- и видеоприложения в реальном времени.
Управляйте и масштабируйте генеративные рабочие нагрузки ИИ с помощью платформы AI Ops.
Храните и запрашивайте внедрения как можно ближе к пользователям, не задумываясь о масштабе.
Масштабируйте инференс ИИ для удовлетворения растущих потребностей пользователей без проблем с инфраструктурой.
Разрабатывайте нативные бессерверные базы данных SQL с возможностью восстановления до нужно�го момента времени.
Добавляйте в свои приложения интерактивные возможности работы в реальном времени, не управляя координацией клиентов и без необходимости надежного согласованного хранения.
Обеспечьте глобальное распространение региональных баз данных.
Предоставляйте высокопроизводительные приложения с помощью объектного хранилища с полным отсутствием платы за исходящий трафик.
Храните, изменяйте и запрашивайте данные формата «ключ – значение» во всех наших 335 глобальных локациях.
Обрабатывайте задачи асинхронно, чтобы повысить надежность и производительность.
Connectivity cloud от Cloudflare — это безопасная и распределенная среда вычислений, хранения и приложений, которая помогает восстановить контроль над сложной инфраструктурой и растущими затратами, а также быстрее внедрять инновации. Предлагает:
Сервисы обеспечения безопасности и производительности работают на каждом сервере в любом месте, где находится ваш код, а проверка и обработка запросов в один проход сокращают задержки.
Приложения и код автоматически развертываются в регионе «Земля» практически без настройки и позволяют воспользоваться преимуществами нашей пропускной способности сети, которая составляет 348 Tbps и постоянно увеличивается.
Наше облако connectivity cloud оптимизировано для обучения, инференса, безопасности и оптимизации ИИ и предлагает хранение данных без платы за исходящий трафик.
Прямой путь от написания кода до производственного развертывания, с ускорением разработки функций и приложений, а также с автоматизацией ключевых оптимизаций и конфигураций.
Компании SYBO, специализирующейся на мобильных играх, требовалось установить более надежные и высокопроизводительные соединения между своими серверами и разрозненными мобильными интернет-провайдерами в разных регионах
Компания внедрила R2, глобально распределенный сервис хранения объектов Cloudflare, функционирующий без платы за исходящий трафик. Теперь SYBO экономит на пропускной способности, а встроенные сервисы кэширования Cloudflare повышают производительность до 80 %.