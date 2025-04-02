Сервисы для разработчиков от Cloudflare Создавайте, развертывайте и доставляйте приложения на единой платформе облачно-ориентированных сервисов

Cloudflare предлагает все, что нужно вашим специалистам для предоставления надежных бессерверных приложений, включая вычисления, хранение и сервисы на стороне клиента и сервера, такие как оптимизация изображений и потоковое видео.