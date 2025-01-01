Обеспечивайте высокую надежность серверной части для сервисов WebRTC, используя у�правляемый сервер TURN и SFU-серверы (SFU).
Максимально уменьшите задержку при реализации WebRTC через нашу сеть Anycast.
Автоматически масштабируйте объем звонков и число глобальных WebRTC-подключений без региональных ограничений.
Управляемый сервис TURN, работающий на базе 330 местоположений, позволяет подключаться и общаться даже через NAT и межсетевые экраны.
Cloudflare Calls предлагает глобальный сервер TURN и SFU, что упрощает создание приложений, работающих в реальном времени и требующих быстрого и надежного подключения. Используя Anycast, сервис автоматически подключает ваших пользователей к ближайшей точке присутствия, которые есть более чем в 330 городах.
Общайтесь друг с другом, ведите совместную работу и быстро делитесь информацией через Интернет.
Обеспечьте передачу трафика между WebRTC-клиентами и SFU-серверами через NAT и межсетевые экраны.
Build and scale real-time WebRTC applications on global infrastructure with SDKs for seamless client-side integration.