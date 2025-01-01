Cloudflare Calls предлагает глобальный сервер TURN и SFU, что упрощает создание приложений, работающих в реальном времени и требующих быстрого и надежного подключения. Используя Anycast, сервис автоматически подключает ваших пользователей к ближайшей точке присутствия, которые есть более чем в 330 городах.