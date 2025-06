Cloudflare Realtime

Le service RealtimeKit de Cloudflare s'appuie sur nos SFU et notre réseau Anycast pour connecter automatiquement les utilisateurs au point de présence le plus proche parmi nos plus de 330 villes à travers le monde. Nos composants modulaires pré-développés pour le chat, la vidéo et la collaboration en temps réel permettent de réduire le temps nécessaire à la conception et au déploiement de votre application en temps réel.