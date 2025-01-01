Cloudflare Hyperdrive управляет количеством глобальных подключений к вашей исходной базе данных, помогая вам интеллектуальным образом кэшировать и ускорять ответы на запросы, одновременно снижая нагрузку на базу данных.

Это достигается путем создания пула подключений, который можно повторно использовать при выполнении запросов вашими приложениями. Входящие запросы автоматически перенаправляются в ближайший пул соединений, благодаря чему ваши централизованные базы данных получают глобальный характер.