Глобальное ускорение для ваших региональных баз данных

Cloudflare Hyperdrive

Hyperdrive ускоряет запросы к существующим базам данных с помощью Cloudflare Workers, значительно сокращая задержку независимо от того, откуда подключаются пользователи.

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ПРЕИМУЩЕСТВА CLOUDFLARE HYPERDRIVE
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Отсутствие издержек за задержку

Hyperdrive устраняет избыточные обращения к вашим существующим базам данных, значительно сокращая задержку и экономя до сотен миллисекунд на каждом запросе, обеспечивая при этом более быстрое извлечение данных.

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Интеллектуальное кэширование для ваших запросов на чтение

Hyperdrive интеллектуальным образом кэширует наиболее популярные запросы, выполняемые к вашей базе данных, помогая еще больше повысить производительность и снизить нагрузку на базу данных.

Интеграция с базами данных и библиотеками

Hyperdrive поддерживает PostgreSQL, MySQL и совместимые базы данных. Он может безопасно подключаться к частным базам данных и работать с существующими драйверами и библиотеками, устраняя необходимость в перемещении данных или перезаписи запросов.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Преобразование вашей региональной базе данных в глобально распределенную базу данных

Hyperdrive How it works

Cloudflare Hyperdrive управляет количеством глобальных подключений к вашей исходной базе данных, помогая вам интеллектуальным образом кэшировать и ускорять ответы на запросы, одновременно снижая нагрузку на базу данных.

Это достигается путем создания пула подключений, который можно повторно использовать при выполнении запросов вашими приложениями. Входящие запросы автоматически перенаправляются в ближайший пул соединений, благодаря чему ваши централизованные базы данных получают глобальный характер.

Hyperdrive How it works

Посмотрите, как работает Cloudflare Hyperdrive

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Основные примеры использования Hyperdrive

Hyperdrive обеспечивает более быстрые маршруты к вашей базе данных, интеллектуальным образом кэширует популярные запросы и помогает снизить как общую нагрузку на базу данных, так и финансовые расходы.

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Обеспечение рабочего состояния для пулов подключений

Создайте глобальный пул подключений к своей базе данных и управляйте им, чтобы запросы маршрутизировались максимально эффективно и быстро.

Кэширование часто выполняемых запросов в нашей глобальной сети

Автоматически кэшируйте самые популярные запросы на чтение в нашей глобальной сети, чтобы ваши пользователи получали молниеносные результаты из любого места.

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Сокращение затрат на подключение

Ограничьте общее количество подключений к своим базам данных, чтобы можно было легко минимизировать общую нагрузку на базу данных, задержку и сопутствующие затраты на ресурсы.

Нам доверяют миллионы интернет-ресурсов

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Ускорение доступа к вашим базам данных с помощью Hyperdrive

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