Hyperdrive ускоряет запросы к существующим базам данных с помощью Cloudflare Workers, значительно сокращая задержку независимо от того, откуда подключаются пользователи.
Hyperdrive устраняет избыточные обращения к вашим существующим базам данных, значительно сокращая задержку и экономя до сотен миллисекунд на каждом запросе, обеспечивая при этом более быстрое извлечение данных.
Hyperdrive интеллектуальным образом кэширует наиболее популярные запросы, выполняемые к вашей базе данных, помогая еще больше повысить производительность и снизить нагрузку на базу данных.
Hyperdrive поддерживает PostgreSQL, MySQL и совместимые базы данных. Он может безопасно подключаться к частным базам данных и работать с существующими драйверами и библиотеками, устраняя необходимость в перемещении данных или перезаписи запросов.
Cloudflare Hyperdrive управляет количеством глобальных подключений к вашей исходной базе данных, помогая вам интеллектуальным образом кэшировать и ускорять ответы на запросы, одновременно снижая нагрузку на базу данных.
Это достигается путем создания пула подключений, который можно повторно использовать при выполнении запросов вашими приложениями. Входящие запросы автоматически перенаправляются в ближайший пул соединений, благодаря чему ваши централизованные базы данных получают глобальный характер.
Hyperdrive обеспечивает более быстрые маршруты к вашей базе данных, интеллектуальным образом кэширует популярные запросы и помогает снизить как общую нагрузку на базу данных, так и финансовые расходы.
Создайте глобальный пул подключений к своей базе данных и управляйте им, чтобы запросы маршрутизировались максимально эффективно и быстро.
Автоматически кэшируйте самые популярные запросы на чтение в нашей глобальной сети, чтобы ваши пользователи получали молниеносные результаты из любого места.
Ограничьте общее количество подключений к своим базам данных, чтобы можно было легко минимизировать общую нагрузку на базу данных, задержку и сопутствующие затраты на ресурсы.