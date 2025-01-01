Создайте бессерверную реляционную базу данных за несколько секунд с помощью D1. Благодаря знакомому языку запросов SQL, точечному восстановлению и экономически выгодным ценам вы сможете создать следующий прорывной продукт.
БД D1 построена на основе одного из наиболее широко используемых механизмов запросов SQL в мире, что позволяет использовать знакомые драйверы и ORM.
Наша нативная бессерверная архитектура позволяет разработчикам масштабировать базы данных, ускоряя темпы инноваций.
Благодаря всегда включенному Time Travel вы можете легко откатить свою базу данных до любой конкретной минуты за последние 30 дней.
Выставление счетов по D1 осуществляется за отправляемые вами запросы и любое хранилище с объемом, превышающим ограничения вашего плана. Вам не выставляется счет за часы или единицы мощности.
БД D1 построена на SQLite, имеет встроенные функции парсинга и отправки запросов JSON, а также предлагает поддержку триггеров полнотекстового поиска.
Базы данных являются ключевой частью разработки любого приложения на стороне клиента и сервера. Создавайте бесконечно масштабируемые компонуемые базы данных с помощью базы данных D1.
Объедините D1 и Workers для глобально распределенных приложений и используйте Hyperdrive для запроса баз данных в устаревших облаках.
Благодаря поддержке баз данных объемом до 10 ГБ и 50 000 баз данных на одну учетную запись вы получаете возможность создавать приложения промышленного масштаба.