Cloudflare D1

Создайте бессерверные базы данных SQL

Создайте бессерверную реляционную базу данных за несколько секунд с помощью D1. Благодаря знакомому языку запросов SQL, точечному восстановлению и экономически выгодным ценам вы сможете создать следующий прорывной продукт.

ПРЕИМУЩЕСТВА D1
Встроенное решение для баз данных

БД D1 построена на основе одного из наиболее широко используемых механизмов запросов SQL в мире, что позволяет использовать знакомые драйверы и ORM.

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Осуществляйте бесконечное масштабирование

Наша нативная бессерверная архитектура позволяет разработчикам масштабировать базы данных, ускоряя темпы инноваций.

Положитесь на Time Travel

Благодаря всегда включенному Time Travel вы можете легко откатить свою базу данных до любой конкретной минуты за последние 30 дней.

Воспользуйтесь выгодными ценами

Выставление счетов по D1 осуществляется за отправляемые вами запросы и любое хранилище с объемом, превышающим ограничения вашего плана. Вам не выставляется счет за часы или единицы мощности.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Поддержка глобально распределенных приложений

БД D1 построена на SQLite, имеет встроенные функции парсинга и отправки запросов JSON, а также предлагает поддержку триггеров полнотекстового поиска.

Узнайте, как повысить скорость работы разработчиков с помощью облака connectivity cloud от Cloudflare

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Основные примеры использования D1

Удовлетворите все свои потребности в реляционном SQL и убедитесь, насколько невероятно легко создать базу данных.

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Создание и развертывание неограниченного количества баз данных

Базы данных являются ключевой частью разработки любого приложения на стороне клиента и сервера. Создавайте бесконечно масштабируемые компонуемые базы данных с помощью базы данных D1.

Подключайте базы данных с помощью Hyperdrive

Объедините D1 и Workers для глобально распределенных приложений и используйте Hyperdrive для запроса баз данных в устаревших облаках.

Автоматическая оптимизация платформы
Создавайте приложения промышленного масштаба

Благодаря поддержке баз данных объемом до 10 ГБ и 50 000 баз данных на одну учетную запись вы получаете возможность создавать приложения промышленного масштаба.

Узнайте, что создают мировые компании с помощью Cloudflare

Смотреть практические примеры

Получите D1 для вашей компании

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