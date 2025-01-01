Начните разрабатывать бесплатно за считанные минуты. Vectorize обеспечивает быстрое и экономичное векторное хранилище для поддержки ваших приложений поиска и искусственного интеллекта с генерацией ответа, дополненной результатами поиска (RAG (Retrieval Augmented Generation)). Избегайте разрастания инструментов и снижайте совокупную стоимость владения: Vectorize легко интегрируется с платфор�мой для разработчиков ИИ Cloudflare — Workers AI и AI Gateway для централизованной разработки, мониторинга и управления приложениями на базе ИИ в глобальном масштабе.
Глобально распределенное векторное хранилище обеспечивает низкую задержку и высокую производительность приложений.
Мы автоматически оптимизируем и масштабируем ваше векторное хранилище, чтобы вы могли сосредоточиться на разработке.
Сократите затраты и повысьте стабильность приложений ИИ. Vectorize работает в физической близости к платформе разработчиков Cloudflare и средам вывода ИИ.
Vectorize — это глобально распределенная векторная база данных, которая позволяет разрабатывать приложения на стороне клиента и сервера на базе ИИ с помощью Cloudflare Workers AI. Благодаря Vectorize внедрение запросов — представление значений или объектов, таких как текст, изображения, аудио, которые предназначены для использования моделями машинного обучения и алгоритмами семантического поиска — становится быстрее, проще и доступнее.
«Vectorize является краеугольным камнем наших возможностей векторного поиска GenAI. Это решение используется в современной платформе RAG (SOTA RAG) LiquidMetal AI, и нам оно нравится из-за его низкой стоимости и высокой скорости.»
Руководитель GTM, LiquidMetal AI.
Поиск, определение сходства, рекомендации, классификация и обнаружение аномалий на основе ваших собственных данных.
Улучшенные результаты и более быстрый поиск. Поддерживаются строковые, числовые и логические (булевские) типы.
Разрабатывайте, храните и управляйте вашими приложениями ИИ на одной платформе.