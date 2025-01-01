Vectorize

Высокоскоростная, глобально распределенная и экономичная векторная база данных
Vectorize vector database - Illustration

Начните разрабатывать бесплатно за считанные минуты. Vectorize обеспечивает быстрое и экономичное векторное хранилище для поддержки ваших приложений поиска и искусственного интеллекта с генерацией ответа, дополненной результатами поиска (RAG (Retrieval Augmented Generation)). Избегайте разрастания инструментов и снижайте совокупную стоимость владения: Vectorize легко интегрируется с платформой для разработчиков ИИ Cloudflare — Workers AI и AI Gateway для централизованной разработки, мониторинга и управления приложениями на базе ИИ в глобальном масштабе.

Vectorize vector database - Illustration
Преимущества Vectorize
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Быстрое извлечение на периферии сети

Глобально распределенное векторное хранилище обеспечивает низкую задержку и высокую производительность приложений.

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Растет вместе с вашим бизнесом

Мы автоматически оптимизируем и масштабируем ваше векторное хранилище, чтобы вы могли сосредоточиться на разработке.

Одна платформа

Сократите затраты и повысьте стабильность приложений ИИ. Vectorize работает в физической близости к платформе разработчиков Cloudflare и средам вывода ИИ.

Как работает Vectorize?

Векторная база данных

Vectorize how it works

Vectorize — это глобально распределенная векторная база данных, которая позволяет разрабатывать приложения на стороне клиента и сервера на базе ИИ с помощью Cloudflare Workers AI. Благодаря Vectorize внедрение запросов — представление значений или объектов, таких как текст, изображения, аудио, которые предназначены для использования моделями машинного обучения и алгоритмами семантического поиска — становится быстрее, проще и доступнее.

Vectorize how it works

Что говорят наши клиенты

«Vectorize является краеугольным камнем наших возможностей векторного поиска GenAI. Это решение используется в современной платформе RAG (SOTA RAG) LiquidMetal AI, и нам оно нравится из-за его низкой стоимости и высокой скорости.»

Руководитель GTM, LiquidMetal AI.

Основные примеры использования Vectorize

Высокоскоростная, глобально распределенная и экономичная векторная база данных

Добавить контекст к вашему ИИ

Поиск, определение сходства, рекомендации, классификация и обнаружение аномалий на основе ваших собственных данных.

Фильтрация
Фильтрация метаданных

Улучшенные результаты и более быстрый поиск. Поддерживаются строковые, числовые и логические (булевские) типы.

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Разрабатывайте ИИ быстрее

Разрабатывайте, храните и управляйте вашими приложениями ИИ на одной платформе.

Помогаем организациям по всему миру разрабатывать, запускать и масштабировать их решения на базе ИИ

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