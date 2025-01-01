Vectorize Высокоскоростная, глобально распределенная и экономичная векторная база данных

Начните разрабатывать бесплатно за считанные минуты. Vectorize обеспечивает быстрое и экономичное векторное хранилище для поддержки ваших приложений поиска и искусственного интеллекта с генерацией ответа, дополненной результатами поиска (RAG (Retrieval Augmented Generation)). Избегайте разрастания инструментов и снижайте совокупную стоимость владения: Vectorize легко интегрируется с платфор�мой для разработчиков ИИ Cloudflare — Workers AI и AI Gateway для централизованной разработки, мониторинга и управления приложениями на базе ИИ в глобальном масштабе.