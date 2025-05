Vectorize Schnelle, global verteilte und kosteneffiziente Vektordatenbank

Starten Sie in wenigen Minuten mit der kostenlosen Entwicklung. Vectorize ermöglicht eine schnelle und kostengünstige Vektorspeicherung für Ihre Such- und KI-Anwendungen (Retrieval Augmented Generation, RAG). Vermeiden Sie Tool-Wildwuchs und reduzieren Sie die TCO: Vectorize lässt sich nahtlos in die KI-Entwicklerplattform von Cloudflare integrieren – Workers AI und AI Gateway für die zentralisierte Entwicklung, Überwachung und Kontrolle von KI-Anwendungen auf globaler Ebene.