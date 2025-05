O Vectorize é um banco de dados vetorial distribuído globalmente que permite que você compile aplicativos full stack com tecnologia de IA com o Workers AI da Cloudflare. O Vectorize cria incorporações de consultas — representações de valores ou objetos como texto, imagens e áudio que são projetados para serem consumidos por modelos de aprendizado de máquina e algoritmos de busca semântica — com maior rapidez, facilidade e economia.