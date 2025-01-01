Vectorize 高速、全球分散式且具有成本效益的向量資料庫

只需數分鐘即可開始免費構建。藉助 Vectorize，快速且具有成本效益的向量儲存體能夠為您的搜尋和 AI Retrieval Augmented Generation (RAG) 應用程式提供支援。避免工具氾濫並降低總體擁有成本：Vectorize 與 Cloudflare 的 AI 開發人員平台（Workers AI 和 AI Gateway）無縫整合，實現了在全球範圍內集中監視和控制 AI 應用程式。