Vectorize

高速、全球分散式且具有成本效益的向量資料庫
Vectorize vector database - Illustration

只需數分鐘即可開始免費構建。藉助 Vectorize，快速且具有成本效益的向量儲存體能夠為您的搜尋和 AI Retrieval Augmented Generation (RAG) 應用程式提供支援。避免工具氾濫並降低總體擁有成本：Vectorize 與 Cloudflare 的 AI 開發人員平台（Workers AIAI Gateway）無縫整合，實現了在全球範圍內集中監視和控制 AI 應用程式。

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Vectorize 的優勢
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在邊緣快速擷取

全球分散式向量儲存體可確保應用程式零延遲和高效能。

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與您的業務共同成長

我們會自動最佳化並擴展您的向量儲存體，讓您可以專注於構建。

一個平台

降低成本和提高 AI 應用程式的穩定性。Vectorize 實際接近於 Cloudflare 的開發人員平台和 AI 推斷執行階段。

Vectorize 如何運作？

一款向量資料庫

Vectorize how it works

Vectorize 是一款全球分散式向量資料庫，讓您可以使用 Cloudflare Workers AI 構建完整堆疊、AI 支援的應用程式。藉助 Vectorize，查詢嵌入——值或物件（例如文字、影像和音訊）的表示，旨在供機器學習模型和語義搜尋演算法使用——不僅更快速、更輕鬆，也更經濟實惠。

Vectorize how it works

客戶評價

「Vectorize 是我們的 GenAI 向量搜尋功能的基石，它在 LiquidMetal AI 先進的 RAG (SOTA RAG) 架構中使用，因為成本低、速度快而深受我們的喜愛。」

LiquidMetal AI GTM 主管

Vectorize 主要使用案例

高速、全球分散式且具有成本效益的向量資料庫

為 AI 新增背景資訊

基於自己資料的搜尋、相似性、建議、分類和異常偵測。

Filtering
中繼資料篩選

改進的結果和更快的搜尋。支援字串、數字和布林值類型。

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