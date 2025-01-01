只需數分鐘即可開始免費構建。藉助 Vectorize，快速且具有成本效益的向量儲存體能夠為您的搜尋和 AI Retrieval Augmented Generation (RAG) 應用程式提供支援。避免工具氾濫並降低總體擁有成本：Vectorize 與 Cloudflare 的 AI 開發人員平台（Workers AI 和 AI Gateway）無縫整合，實現了在全球範圍內集中監視和控制 AI 應用程式。
全球分散式向量儲存體可確保應用程式零延遲和高效能。
我們會自動最佳化並擴展您的向量儲存體，讓您可以專注於構建。
降低成本和提高 AI 應用程式的穩定性。Vectorize 實際接近於 Cloudflare 的開發人員平台和 AI 推斷執行階段。
Vectorize 是一款全球分散式向量資料庫，讓您可以使用 Cloudflare Workers AI 構建完整堆疊、AI 支援的應用程式。藉助 Vectorize，查詢嵌入——值或物件（例如文字、影像和音訊）的表示，旨在供機器學習模型和語義搜尋演算法使用——不僅更快速、更輕鬆，也更經濟實惠。
「Vectorize 是我們的 GenAI 向量搜尋功能的基石，它在 LiquidMetal AI 先進的 RAG (SOTA RAG) 架構中使用，因為成本低、速度快而深受我們的喜愛。」
LiquidMetal AI GTM 主管