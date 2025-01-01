Vectorize 高速、全球分布且经济高效的矢量数据库

几分钟内即可免费开始构建。Vectorize 支持快速且经济高效的矢量存储，为您的搜索和 AI 检索增强生成 (RAG) 应用提供支持。避免工具泛滥并降低总体拥有成本：Vectorize 与 Cloudflare 的 AI 开发者平台 Workers AI 和 AI Gateway 无缝集成，可在全球范围内集中开发、监控和控制 AI 应用。