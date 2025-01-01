Vectorize

高速、全球分布且经济高效的矢量数据库
Vectorize vector database - Illustration

几分钟内即可免费开始构建。Vectorize 支持快速且经济高效的矢量存储，为您的搜索和 AI 检索增强生成 (RAG) 应用提供支持。避免工具泛滥并降低总体拥有成本：Vectorize 与 Cloudflare 的 AI 开发者平台 Workers AIAI Gateway 无缝集成，可在全球范围内集中开发、监控和控制 AI 应用。

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Vectorize 的优势
Lightning bolt icon
在边缘也可以快速检索

全局分布的向量存储保证应用的低延迟和高性能。

Origin server icon
实现业务增长

我们自动优化和扩展您的矢量存储，使您可以集中精力处理构建工作。

一个平台

降低 AI 应用的成本并提高稳定性。Vectorize 在靠近 Cloudflare 的开发人员平台和 AI 推理运行时的物理位置运行。

Vectorize 工作原理

向量数据库

Vectorize how it works

Vectorize 是一个全球分布式向量数据库，可让您使用 Cloudflare Workers AI 构建 AI 驱动的全栈应用。Vectorize 使查询嵌入（即文本、图像、音频等值或对象的表示，旨在供机器学习模型和语义搜索算法使用）更快、更容易、更实惠。

Vectorize how it works

客户感言

“Vectorize 是我们 GenAI 向量搜索功能的基石，它用于 LiquidMetal AI 最先进的 RAG (SOTA RAG) 框架，因成本低且速度快而深受我们的喜爱。”

LiquidMetal AI 的 GTM 负责人。

Vectorize 主要用例

高速、全球分布且经济高效的矢量数据库

向 AI 添加上下文

根据您自己的数据进行搜索、相似性、推荐、分类和异常情况检测。

Filtering
元数据过滤

改进搜索结果并加快搜索速度。支持字符串、数字和布尔类型。

Wrench icon
更快地构建 AI

在一个平台中构建、存储、控制 AI 应用。

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