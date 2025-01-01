几分钟内即可免费开始构建。Vectorize 支持快速且经济高效的矢量存储，为您的搜索和 AI 检索增强生成 (RAG) 应用提供支持。避免工具泛滥并降低总体拥有成本：Vectorize 与 Cloudflare 的 AI 开发者平台 Workers AI 和 AI Gateway 无缝集成，可在全球范围内集中开发、监控和控制 AI 应用。
全局分布的向量�存储保证应用的低延迟和高性能。
我们自动优化和扩展您的矢量存储，使您可以集中精力处理构建工作。
降低 AI 应用的成本并提高稳定性。Vectorize 在靠近 Cloudflare 的开发人员平台和 AI 推理运行时的物理位置运行。
Vectorize 是一个全球分布式向量数据库，可让您使用 Cloudflare Workers AI 构建 AI 驱动的全栈应用。Vectorize 使查询嵌入（即文本、图像、音频等值或对象的表示，旨在供机器学习模型和语义搜索算法使用）更快、更容易、更实惠。
“Vectorize 是我们 GenAI 向量搜索功能的基石，它用于 LiquidMetal AI 最先进的 RAG (SOTA RAG) 框架，因成本低且速度快而深受我们的喜爱。”
LiquidMetal AI 的 GTM 负责人。