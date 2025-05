Notre solution Vectorize, une base de données vectorielle distribuée à l'échelle mondiale, vous permet de développer des applications full-stack et soutenues par l'IA grâce à Cloudflare Workers AI. Vectorize rend les incorporations de requêtes (embeddings), c'est-à-dire des représentations de valeurs ou d'objets (comme du texte, des images et du son) conçues pour être utilisées par des modèles d'apprentissage automatique et des algorithmes de recherche sémantique, plus rapides, plus simples et plus abordables.