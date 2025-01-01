Cloudflare Workflows

Создавайте надежные многоэтапные приложения на Cloudflare Workers с использованием Workflows.

Workflows — это надежный механизм выполнения, созданный на базе Cloudflare Workers. Рабочие процессы позволяют создавать многоэтапные приложения, которые могут автоматически повторять попытки, сохранять состояние и работать в течение минут, часов, дней или недель. Workflows представляет модель программирования, которая упрощает создание надежных, долгосрочных задач, наблюдение за их выполнением и программный запуск экземпляров на основе событий в ваших сервисах.

ПОЧЕМУ CLOUDFLARE WORKFLOWS
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Масштабируемость и отказоустойчивость

Каждый экземпляр Workflows изолирован и автоматически масштабируется с помощью глобально распределенной инфраструктуры Cloudflare.

Доллар
Оптимизированные затраты

Платите только за активное вычислительное время, а не за продолжительность (фактическое время). Специально для долгосрочных и многоэтапных приложений.

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Унифицированное подключение

Простая интеграция с другими сервисами Cloudflare и сторонними API для создания мощных и гибких многоэтапных приложений.

Управляемая координация

Создавайте многоэтапные приложения, включая агентов ИИ, без необходимости управления инфраструктурой вычислений и хранения.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Автоматизация и масштабирование вашего Workflows

Cloudflare Workflows позволяет легко создавать сложные многоэтапные процессы и управлять ими без необходимости управлять базовой инфраструктурой вычислений и хранения.

Узнайте, как Workflows встраивается в ваше приложение

См. документы для разработчиков

Что говорят наши клиенты

«Workflows помог нам значительно сократить время, которое мы тратили на ручное управление многоэтапным, устойчивым выполнением потоков. Это решение упростило коммуникацию наших агентов ИИ, но при этом позволило сохранить преимущества их исходной структуры, такие как конфиденциальность данных, изоляция и управление одновременным доступом, и в то же время обеспечить высочайшую скорость работы».



Технический директор — Cloudward.ai

Основные примеры использования Workflows
Автоматизация Workflows электронной коммерции

Запускайте напоминания по электронной почте и управляйте последовательностями отказа от корзины покупок, обеспечивая своевременное взаимодействие с клиентами.

Поддержка клиентов на основе ИИ

Интегрируйте рабочие процессы Cloudflare с агентами ИИ, чтобы автоматизировать работу с часто задаваемыми вопросами, решать проблемы и запускать рабочие процессы для серверных систем, передаваемые при необходимости агентам-людям.

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Интеграция Cloudflare с Twilio

Cloudflare Workflows может работать с API Twilio, чтобы обеспечить работу сообщений, голоса, видео и аутентификации в ваших приложениях.

Ресурсы

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Documentation

Ознакомьтесь с Workflows, создав своего первого агента ИИ на Cloudflare

Начните создание
Documentation

Используйте Workflows для веб-сайтов электронной коммерции для инициирования выставления счетов после оплаты клиентом

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Видео

Узнайте, как получать и отправлять текстовые сообщения и телефонные звонки через API и вебхуки с помощью Workflows.

Смотреть обучающий материал
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Блог

Подробное описание того, как Workflows упрощает координацию

Читать блог
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Documentation

Ознакомьтесь с Workflows, создав своего первого агента ИИ на Cloudflare

Начните создание
Documentation

Используйте Workflows для веб-сайтов электронной коммерции для инициирования выставления счетов после оплаты клиентом

Смотреть обучающий материал
Видео

Узнайте, как получать и отправлять текстовые сообщения и телефонные звонки через API и вебхуки с помощью Workflows.

Смотреть обучающий материал
Webinar 106x165 - Thumbnail for mosaic card
Блог

Подробное описание того, как Workflows упрощает координацию

Читать блог
Blog thumbnail
Documentation

Ознакомьтесь с Workflows, создав своего первого агента ИИ на Cloudflare

Начните создание
Documentation

Используйте Workflows для веб-сайтов электронной коммерции для инициирования выставления счетов после оплаты клиентом

Смотреть обучающий материал
Видео

Узнайте, как получать и отправлять текстовые сообщения и телефонные звонки через API и вебхуки с помощью Workflows.

Смотреть обучающий материал
Webinar 106x165 - Thumbnail for mosaic card
Блог

Подробное описание того, как Workflows упрощает координацию

Читать блог
Blog thumbnail

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