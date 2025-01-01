Workflows — это надежный механизм выполнения, созданный на базе Cloudflare Workers. Рабочие процессы позволяют создавать многоэтапные приложения, которые могут автоматически повторять попытки, сохранять состояние и работать в течение минут, часов, дней или недель. Workflows представляет модель программирования, которая упрощает созда�ние надежных, долгосрочных задач, наблюдение за их выполнением и программный запуск экземпляров на основе событий в ваших сервисах.
Каждый экземпляр Workflows изолирован и автоматически масштабируется с помощью глобально распределенной инфраструктуры Cloudflare.
Платите только за активное вычислительное время, а не за продолжительность (фактическое время). Специально для долгосрочных и многоэтапных приложений.
Простая интеграция с другими сервисами Cloudflare и сторонними API для создания мощных и гибких многоэтапных прилож�ений.
Создавайте многоэтапные приложения, включая агентов ИИ, без необходимости управления инфраструктурой вычислений и хранения.
Cloudflare Workflows позволяет легко создавать сложные многоэтапные процессы и управлять ими без необходимости управлять базовой инфраструктурой вычислений и хранения.
«Workflows помог нам значительно сократить время, которое мы тратили на ручное управление мног�оэтапным, устойчивым выполнением потоков. Это решение упростило коммуникацию наших агентов ИИ, но при этом позволило сохранить преимущества их исходной структуры, такие как конфиденциальность данных, изоляция и управление одновременным доступом, и в то же время обеспечить высочайшую скорость работы».
Технический директор — Cloudward.ai
Запускайте напоминания по электронной почте и управляйте последовательностями отказа от корзины покупок, обеспечивая своевременное взаимодействие с клиентами.
Интегрируйте рабочие процессы Cloudflare с агентами ИИ, чтобы автоматизировать работу с часто задаваемыми вопросами, решать проблемы и запускать рабочие процессы для серверных систем, передаваемые при необходимости агентам-людям.
Cloudflare Workflows может работать с API Twilio, чтобы обеспечить работу сообщений, голоса, видео и аутентификации в ваших приложениях.