Cloudflare Workflows

«Workflows помог нам значительно сократить время, которое мы тратили на ручное управление мног�оэтапным, устойчивым выполнением потоков. Это решение упростило коммуникацию наших агентов ИИ, но при этом позволило сохранить преимущества их исходной структуры, такие как конфиденциальность данных, изоляция и управление одновременным доступом, и в то же время обеспечить высочайшую скорость работы».