Durable Object — это особый вид Cloudflare Worker, который обрабатывает запросы в одном из наших центров обработки данных, доступных в более чем 335 городов по всему миру.Каждый Durable Object является однопоточным и имеет доступ к API хранилища с отслеживанием состояния, что позволяет легко создавать с его помощью согласованные распределенные приложения с высокой доступностью.