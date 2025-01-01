Cloudflare Durable Objects

Координация API в режиме реального времени с малой задержкой, а также согласованное хранение

Durable Objects предоставляет мощный API для координации нескольких клиентов и пользователей, помогая создавать приложения для совместной работы и вместе с этим сохраняя строгую согласованность состояния.

ПРЕИМУЩЕСТВА CLOUDFLARE DURABLE OBJECTS
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Координация в режиме реального времени

Durable Objects автоматически выбирает точку координации, близкую к вашим пользователям, поэтому вы можете минимизировать сетевую задержку и вносить изменения в приложения в режиме реального времени.

Встроенные вычисления

Благодаря Durable Objects ваши вычислительные функции выполняются в той же бессерверной среде, что и ваше состояние, что помогает создавать сложную логику без ущерба для производительности.

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Масштабируемость по запросу

Durable Objects может масштабироваться от нуля до миллионов объектов за считанные секунды, обеспечивая постоянный доступ к вашим приложениям — даже в периоды пиковой нагрузки.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Создавайте высокопроизводительные приложения с отслеживанием состояния из любой точки нашей глобальной сети

Durable Object — это особый вид Cloudflare Worker, который обрабатывает запросы в одном из наших центров обработки данных, доступных в более чем 335 городов по всему миру.Каждый Durable Object является однопоточным и имеет доступ к API хранилища с отслеживанием состояния, что позволяет легко создавать с его помощью согласованные распределенные приложения с высокой доступностью.

Узнайте, как разработчики создают приложения с помощью Cloudflare Durable Objects

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Что говорят наши клиенты

«Без Cloudflare хостинг серверов WebSocket мог потребовать как минимум четырех дополнительных сотрудников только для управления. Используя Durable Objects, мы можем предоставить бессерверные возможности без выделенной команды для управления средой».

Liveblocks

Основные примеры использования Durable Objects
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Создавайте приложения для совместной работы

С легкостью создавайте, запускайте и масштабируйте приложения для совместной работы, такие как чат в реальном времени, видеоконференции, игровые сеансы и многое другое.

Создание выделенных игровых серверов

Поддерживайте точные версии многопользовательских игр, чтобы обеспечить возможность настройки и контроля над настройками игры.

Создание и проектирование глобальных очередей

Экономьте время, автоматически упорядочивая входящие сообщения, предложения, утверждения, обращения и задачи.

Посмотрите, что компании создают с помощью Durable Objects

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