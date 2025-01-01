Durable Objects предоставляет мощный API для координации нескольких клиентов и пользователей, помогая создавать приложения для совместной работы и вместе с этим сохраняя строгую согласованность состояния.
Durable Objects автоматически выбирает точку координации, близкую к вашим пользователям, поэтому вы можете минимизировать сетевую задержку и вносить изменения в приложения в режиме реального времени.
Благодаря Durable Objects ваши вычислительные функции выполняются в той же бессерверной среде, что и ваше состояние, что помогает создавать сложную логику без ущерба для производительности.
Durable Objects может масштабироваться от нуля до миллионов объектов за считанные секунды, обеспечивая постоянный доступ к вашим приложениям — даже в периоды пиковой нагрузки.
Durable Object — это особый вид Cloudflare Worker, который обрабатывает запросы в одном из наших центров обработки данных, доступных в более чем 335 городов по всему миру.Каждый Durable Object является однопоточным и имеет доступ к API хранилища с отслеживанием состояния, что позволяет легко создавать с его помощью согласованные распределенные приложения с высокой доступностью.
«Без Cloudflare хостинг серверов WebSocket мог п�отребовать как минимум четырех дополнительных сотрудников только для управления. Используя Durable Objects, мы можем предоставить бессерверные возможности без выделенной команды для управления средой».
Liveblocks
С легкостью создавайте, запускайте и масштабируйте приложения для совместной работы, такие как чат в реальном времени, видеоконференции, игровые сеансы и многое другое.
Поддерживайте точные версии многопользовательских игр, чтобы обеспечить возможность настройки и контроля над настройками игры.
Экономьте время, автоматически упорядочивая входящие сообщения, предложения, утверждения, обращения и задачи.