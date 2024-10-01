Cloudflare Durable Objects

实时、低延迟的 API 协调和一致性存储

Durable Objects 提供了一个强大的 API，用于协调多个客户端和用户，帮助构建协作型应用，同时保持状态的强一致性。

Cloudflare Durable Objects 的优势
来自全球网络的状态一致性

Durable Objects 允许在我们网络的特定数据中心存储应用状态，确保所有请求每次都能到达同一个实例。

Stopwatch icon
实时协调

Durable Objects 会自动选择一个靠近用户的协调点，以便最小化延迟并实时进行应用更改。

嵌入式计算

使用 Durable Objects，计算函数在与状态相同的无服务器环境中执行，帮助构建复杂逻辑而不影响性能。

icon scale aqua
按需扩展能力

Durable Objects 可在几秒钟内从零扩展到数百万个对象，确保对应用的稳定访问，即使在流量高峰期间也如此。

工作方式

从我们全球网络上的任何地方构建高性能的有状态应用

Durable Object 是一种特殊的 Cloudflare Worker，它在我们分布在全球超过 330个城市的数据中心之一处理请求。

每个 Durable Object 都是单线程的，并可访问一个有状态存储 API，使构建高一致性、高可用的分布式应用变得轻而易举。

了解开发人员如何使用 Cloudflare Durable Objects 构建应用

了解更多

客户感言

“利用 Cloudflare Workers、Workers KV 和 Durable Objects 的能力，我已经将高级功能无缝集成到我的项目中，而无需进行重大基础设施投资。”

开发人员 — SIYA

Durable Objects 主要用例
Applications icon
创建协作应用

轻松构建、运行和扩展协作应用，例如实时聊天、视频会议、游戏会话等。

Server 3 blue
构建专用游戏服务器

维持多人游戏的准确版本，以允许对游戏设置的自定义和控制。

创建和设计全球队列

通过自动安排入站消息、建议、审批、案件和任务来节省时间。

查看 Durable Objects 被用于打造什么产品和服务

了解更多

入门

资源

解决方案

社区

支持

公司

© 2024 Cloudflare 公司隐私政策使用条款报告安全问题信任与安全商标