Durable Objects 允许在我们网络的特定数据中心存储应用状态，确保所有请求每次都能到达同一个实例。
Durable Objects 会自动选择一个靠近用户的协调点，以便最小化延迟并实时进行应用更改。
使用 Durable Objects，计算函数在与状态相同的无服务器环境中执行，帮助构建复杂逻辑而不影响性能。
Durable Objects 可在几秒钟内从零扩展到数百万个对象，确保对应用的稳定访问，即使在流量高峰期间也如此。
Durable Object 是一种特殊的 Cloudflare Worker，它在我们分布在全球超过 330个城市的数据中心之一处理请求。
每个 Durable Object 都是单线程的，并可访问一个有状态存储 API，使构建高一致性、高可用的分布式应用变得轻而易举。
“利用 Cloudflare Workers、Workers KV 和 Durable Objects 的能力，我已经将高级功能无缝集成到我的项目中，而无需进行重大基础设施投资。”
开发人员 — SIYA
轻松构建、运行和扩展协作应用，例如实时聊天、视频会议、游戏会话等。
维持多人游戏的准确版本，以允许对游戏设置的自定义和控制。
通过自动安排入站消息、建议、审批、案件和任务来节省时间。