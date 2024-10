L'entreprise de jeux mobiles SYBO avait besoin d'établir des connexions plus fiables et plus performantes entre ses serveurs et des FAI mobiles erratiques dans différentes régions.

Elle a adopté R2, le service de stockage d'objets distribué à l'échelle mondiale et sans frais de trafic sortant de Cloudflare. Désormais, SYBO réalise de grosses économies et les services de mise en cache intégrés de Cloudflare assurent une amélioration des performances de jusqu'à 80 %.