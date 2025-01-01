S’inscrire

Développez des applications modernes et évolutives grâce à Cloudflare

Le cloud de connectivité Cloudflare accélère le développement et simplifie les tâches chronophages

Découvrez comment les services pour développeurs de Cloudflare peuvent vous aider à accélérer l'innovation, à donner une échelle mondiale à vos applications, à simplifier le stockage des ressources, à rationaliser la personnalisation et les tests A/B, ainsi qu'à répondre aux autres besoins essentiels en matière de développement.

SCÉNARIOS D’UTILISATION
Stockez et téléchargez rapidement des ressources numériques

Permettez le téléchargement rapide et économique des ressources numériques

  • Cloudflare R2 Storage

  • Cloudflare Workers KV

En savoir plus
Étendez les applications statiques

Améliorez vos applications statiques avec des images, des vidéos et des fonctions dynamiques

  • Cloudflare Pages

  • Cloudflare Stream

En savoir plus
Cloudflare pages orange
Créez des applications collaboratives

Développez des projets web personnalisés et collaboratifs

  • Cloudflare Durable Objects

  • Base de données D1

En savoir plus
Ajoutez la personnalisation ou la localisation

Accédez aux données de géolocalisation afin de personnaliser ou localiser les contenus

  • Cloudflare Workers

  • Cloudflare Workers KV

En savoir plus
Réalisez des tests A/B avec un minimum de travail

Améliorez l'exécution des tests A/B avec un minimum de travail

  • Cloudflare Workers

  • Déploiements de Cloudflare Workers

En savoir plus
Surveillez les tâches de flux de travail, les performances web et les déploiements

Relevez les défis de la surveillance des tâches grâce à la visibilité offerte par le tableau de bord

  • Workers Analytics Engine

  • Déploiements de Cloudflare Workers

En savoir plus
Pourquoi Cloudflare ?

Le cœur numérique de la migration ou du développement de nouvelles applications

Solution hub - Why Cloudflare
Le cloud de connectivité de Cloudflare est un environnement applicatif sécurisé et distribué qui vous aide à reprendre le contrôle des infrastructures complexes et des coûts en hausse, ainsi qu'à innover rapidement. Elle propose les services suivants :
  • Une expérience client rapide et sécurisée : nos services d'amélioration de la sécurité et des performances s'exécutent dans chaque emplacement où votre code réside. De même, l'inspection en une seule passe et le traitement des requêtes permettent de réduire les délais.
  • Une évolutivité automatique, quasi illimitée : le déploiement des applications et du code s'effectue automatiquement sur l'ensemble de la planète, avec peu ou pas de configuration, et tire parti de notre capacité réseau (toujours croissante) de 405 Tbps Tb/s.
  • L'adoption rationalisée de l'IA : notre cloud de connectivité est optimisé pour l'entraînement, l'inférence, la sécurité et l'optimisation de l'IA, sans frais de trafic sortant pour le stockage.
  • Un développement plus rapide : de la rédaction du code au déploiement en production, le trajet est en ligne droite, afin d'accélérer le déploiement des fonctionnalités et des applications, tout en automatisant les optimisations et les configurations essentielles.
Solution hub - Why Cloudflare
ProPublica utilise les services pour développeurs de Cloudflare pour dynamiser ses performances web

L'éditeur de presse ProPublica rencontrait des problèmes de disponibilité lors des pics de trafic, en raison de la diffusion de grandes quantités de contenu dynamique.

L'entreprise a adopté Workers, le service Cloudflare conçu pour le code serverless. Cette opération lui a permis de développer un service de mise en cache personnalisé qui a réduit son temps jusqu'au premier octet (TTFB) de 50 %.

« Nos lecteurs dépendent de nous et Workers s'est toujours montrée comme la plateforme solide et fiable dont nous avions besoin pour leur assurer nos services. »

Contacter un représentant de Cloudflare

Nous contacter

Prise en main

Solutions

Support

Conformité

Intérêt public

Société

© 2025 Cloudflare, Inc.Politique de confidentialitéConditions d’utilisationSignaler des problèmes de sécuritéFiabilité et sécuritéMarque commerciale