L'éditeur de presse ProPublica rencontrait des problèmes de disponibilité lors des pics de trafic, en raison de la diffusion de grandes quantités de contenu dynamique.

L'entreprise a adopté Workers, le service Cloudflare conçu pour le code serverless. Cette opération lui a permis de développer un service de mise en cache personnalisé qui a réduit son temps jusqu'au premier octet (TTFB) de 50 %.