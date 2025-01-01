Découvrez comment les services pour développeurs de Cloudflare peuvent vous aider à accélérer l'innovation, à donner une échelle mondiale à vos applications, à simplifier le stockage des ressources, à rationaliser la personnalisation et les tests A/B, ainsi qu'à répondre aux autres besoins essentiels en matière de développement.
Permettez le téléchargement rapide et économique des ressources numériques
Cloudflare R2 Storage
Cloudflare Workers KV
Améliorez vos applications statiques avec des images, des vidéos et des fonctions dynamiques
Cloudflare Pages
Cloudflare Stream
Développez des projets web personnalisés et collaboratifs
Cloudflare Durable Objects
Base de données D1
Accédez aux données de géolocalisation afin de personnaliser ou localiser les contenus
Cloudflare Workers
Cloudflare Workers KV
Améliorez l'exécution des tests A/B avec un minimum de travail
Cloudflare Workers
Déploiements de Cloudflare Workers
Relevez les défis de la surveillance des tâches grâce à la visibilité offerte par le tableau de bord
Workers Analytics Engine
Déploiements de Cloudflare Workers
L'éditeur de presse ProPublica rencontrait des problèmes de disponibilité lors des pics de trafic, en raison de la diffusion de grandes quantités de contenu dynamique.
L'entreprise a adopté Workers, le service Cloudflare conçu pour le code serverless. Cette opération lui a permis de développer un service de mise en cache personnalisé qui a réduit son temps jusqu'au premier octet (TTFB) de 50 %.