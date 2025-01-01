Зарегистрироваться

Создавайте современные и масштабируемые приложения с решениями Cloudflare

Connectivity cloud от Cloudflare ускоряет разработку и упрощает выполнение времязатратных заданий

Узнайте, как сервисы для разработчиков от Cloudflare помогут вам ускорить инновационные процессы, обеспечить глобальное масштабирование для приложений, упростить хранение ресурсов, оптимизировать персонализацию и A/B-тестирование, а также решить другие критически важные проблемы, связанные с разработкой.

Примеры использования
Храните и быстро скачивайте цифровые ресурсы

Обеспечьте быстрое и недорогое средство для скачивания цифровых ресурсов.

  • Хранилище Cloudflare R2

  • Cloudflare Workers KV

Подробнее
Дополняйте статичные приложения

Добавляйте изображения, видео и динамические функции.

  • Cloudflare Pages

  • Cloudflare Stream

Подробнее
Cloudflare pages orange
Создавайте приложения для совместной работы

Создавайте индивидуальные веб-проекты и платформы для сотрудничества.

  • Cloudflare Durable Objects

  • База данных Cloudflare D1

Подробнее
Персонализируйте или локализуйте контент

Получите доступ к данным геолокации, чтобы персонализировать или локализовать контент.

  • Cloudflare Workers

  • Cloudflare Workers KV

Подробнее
Проводите A/B-тестирование с минимальными усилиями.

Улучшите производительность A/B-тестов с минимальными необходимыми усилиями.

  • Cloudflare Workers

  • Развертывания Cloudflare Workers

Подробнее
Осуществляйте мониторинг задач рабочего процесса, веб-производительности и развертываний

Решайте задачи мониторинга с помощью прозрачности, обеспеченной информационной панелью

  • Workers Analytics Engine

  • Развертывания Cloudflare Workers

Подробнее
Почему Cloudflare

Современное цифровое ядро для миграции или создания новых приложений

Solution hub - Why Cloudflare
Connectivity cloud от Cloudflare — это безопасная и распределенная среда вычислений, хранения и приложений, которая помогает восстановить контроль над сложной инфраструктурой и растущими затратами, а также быстрее внедрять инновации. Предлагает:
  • Быстрое и безопасное обслуживание клиентов: сервисы безопасности и производительности работают на каждом сервере в любом месте, где находится ваш код, а проверка в один проход и обработка запросов сокращают задержки.
  • Автоматическое, почти бесконечное масштабирование: Приложения и код автоматически развертываются в регионе «Земля» практически без настройки и позволяют воспользоваться преимуществами пропускной способности нашей сети в 405 Tbps Тбит/с (и она постоянно растет).
  • Оптимизированное внедрение ИИ: наше облако connectivity cloud оптимизировано для обучения, инференса, обеспечения безопасности и оптимизации ИИ, и предлагает хранение данных без платы за исходящий трафик. -
  • Ускоренная разработка: прямой путь от написания кода до производственного развертывания, с ускорением разработки функций и приложений, а также с автоматизацией ключевых оптимизаций и конфигураций.
Solution hub - Why Cloudflare
ProPublica использует сервисы для разработчиков от Cloudflare для повышения производительности сети

Издатель новостей ProPublica столкнулся с проблемами доступности во время скачков трафика из-за предоставления большого количества динамического содержимого.

Компания внедрила Workers, сервис Cloudflare, для бессерверного кода. Это позволило им создать собственную службу кэширования, которая сократила время до получения первого байта на 50 %.

Наши читатели рассчитывают на нас, и Workers оказалась весьма надежной платформой для доставки контента».

Свяжитесь с корпоративным представителем Cloudflare

Связаться

Начало работы

Решения

Поддержка

Соответствие нормативным требованиям

Общественные интересы

Компания

© 2025 Cloudflare, Inc.Политика конфиденциальностиУсловия использованияСообщить о проблемах с безопасностьюТоварный знак