Workers for Platforms

Сделайте свою платформу программируемой

Предоставьте своим клиентам возможность писать, развертывать и запускать собственный код в больших масштабах в глобальной сети Cloudflare.

ПРЕИМУЩЕСТВА WORKERS FOR PLATFORMS
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Масштабная настройка

Нет необходимости создавать выделенную инфраструктуру и команды инженеров для выполнения клиентского кода. Workers for Platforms автоматически масштабируется по требованию.

Расширение возможностей ваших клиентов

Клиенты могут настраивать возможности, запускать действия на основе событий или расширять вашу платформу без необходимости писать код для ваших инженеров.

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Безопасно запускайте недоверенный код

Код клиента выполняется в изолированной среде со встроенными средствами контроля для устранения рисков безопасности и соответствия нормативным требованиям.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Развертывание и запуск клиентского кода в больших масштабах

Workers for Platforms - How it works

Workers for Platforms предоставляет управляемую среду выполнения, в которой ваши клиенты могут развертывать и запускать свой собственный код в глобальной сети Cloudflare.

Создавайте собственную логику, автоматизацию на основе событий и приложения на стороне клиента и сервера, используя Workers и элементарные процедуры, включая хранилища, базы данных и журналирование.

Workers for Platforms - How it works

Узнайте, как использовать Cloudflare для вашей платформы.

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Что говорят наши клиенты

«Для Shopify настоящая проблема состоит не в том, сколько различных сложных технологий мы можем использовать, а как раз наоборот. Cloudflare помогает нам найти простой способ достичь очень сложного объекта, который мы можем масштабировать и поддерживать».

Дункан Дэвидсон, вице-президент по продуктивности разработчиков, Shopify

Основные примеры использования Workers for Platform

Workers for Platforms помогает запускать клиентский код в больших масштабах.

Размещайте статические приложения или приложения на стороне клиента и сервера

Превратите статические сайты в приложения на стороне клиента и сервера с помощью баз данных, пространства имен KV и хранилища объектов.

Персонализируйте взаимодействие

Предлагайте настраиваемую логику и предоставьте клиентам возможность адаптировать сайты к своим потребностям.

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Создавайте пользовательские интеграции

Расширяйте возможности своей платформы с помощью пользовательских интеграций без необходимости специализированной инфраструктуры.

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Узнайте, как вы можете управлять тысячами экземплярами Workers из одной учетной записи.

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Documentation

Получайте технические сведения о том, как сделать свою платформу более программируемой.

Смотреть документацию
Аналитика

Расскажите о своих проектах или задайте вопрос участникам сообщества или сотрудникам Cloudflare в Discord для разработчиков.

Присоединиться
Documentation and News - thumbnail
Подробнее

Узнайте, как Cloudflare обеспечивает безопасное и масштабируемое решение для приложений с несколькими клиентами.

Просмотр архитектур
Documentation and News - thumbnail
Documentation

Узнайте, как вы можете управлять тысячами экземплярами Workers из одной учетной записи.

Просмотреть код
Documentation

Получайте технические сведения о том, как сделать свою платформу более программируемой.

Смотреть документацию
Аналитика

Расскажите о своих проектах или задайте вопрос участникам сообщества или сотрудникам Cloudflare в Discord для разработчиков.

Присоединиться
Documentation and News - thumbnail
Подробнее

Узнайте, как Cloudflare обеспечивает безопасное и масштабируемое решение для приложений с несколькими клиентами.

Просмотр архитектур
Documentation and News - thumbnail
Documentation

Узнайте, как вы можете управлять тысячами экземплярами Workers из одной учетной записи.

Просмотреть код

Получите Workers for Platforms для своего приложения

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