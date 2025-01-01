Workers for Platforms предоставляет управляемую среду выполнения, в которой ваши клиенты могут развертывать и запускать свой собственный код в глобальной сети Cloudflare.

Создавайте собственную логику, автоматизацию на основе событий и приложения на стороне клиента и сервера, используя Workers и элементарные процедуры, включая хранилища, базы данных и журналирование.