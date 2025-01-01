Предоставьте своим клиентам возможность писать, развертывать и запускать собственный код в больших масштабах в глобальной сети Cloudflare.
Нет необходимости создавать выделенную инфраструктуру и команды инженеров для выполнения клиентского кода. Workers for Platforms автоматически масштабируется по требованию.
Клиенты могут настраивать возможности, запускать действия на основе событий или расширять вашу платформу без необходимости писать код для ваших инженеров.
Код клиента выполняется в изолированной среде со встроенными средствами контроля для устранения рисков безопасности и соответствия нормативным требованиям.
Workers for Platforms предоставляет управляемую среду выполнения, в которой ваши клиенты могут развертывать и запускать свой собственный код в глобальной сети Cloudflare.
Создавайте собственную логику, автоматизацию на основе событий и приложения на стороне клиента и сервера, используя Workers и элементарные процедуры, включая хранилища, базы данных и журналирование.
«Для Shopify настоящая проблема состоит не в том, сколько различных сложных технологий мы можем использовать, а как раз наоборот. Cloudflare помогает нам найти простой способ достичь очень сложного объекта, который мы можем масштабировать и поддерживать».
Дункан Дэвидсон, вице-президент по продуктивности разработчиков, Shopify
Превратите статические сайты в приложения на стороне клиента и сервера с помощью баз данных, пространства имен KV и хранилища объектов.
Предлагайте настраиваемую логику и предоставьте клиентам возможность адаптировать сайты к своим потребностям.
Расширяйте возможности своей платформы с помощью пользовательских интеграций без необходимости специализированной инфраструктуры.